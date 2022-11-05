林俊賢以「還手」來回應當年涉家暴 再焫㷫前妻Jasmine：佢依然係X男人
林俊賢前妻公開爆大鑊
林俊賢多年來都在內地生活及工作，自女兒林鈺洧成為出爐冠軍後，他在香港的關注度開始提升，早前更被前妻Jasmine翻舊賬，指控曾發生家暴，提及林俊賢曾答應共同撫養當年僅8歲的林鈺洧，但最後失蹤，林俊賢日前在微博回應指自己當年受財困，而家暴只是「還手」，林俊賢的表妹Naomi亦力撐表哥，在社交網留言：「說謊的人要吞1千根針。」今次真是清官難審家庭事。
前妻Jasmine憶述家暴往事
對於林俊賢的回應，林鈺洧母親Jasmine似乎非常不滿，她再次接受傳媒訪問逐一回應，談到當年家暴事件，她說林俊賢所說的「還手」是想扭曲事實，Jasime更詳細敘述當年的家暴經過，她指自己只用女性的力度推了他一下，但遭林俊賢一巴打到飛落床，成塊面腫咗。
林俊賢被指唔想負責任
Jasmine更續說當年與林俊賢拍拖5年發現意外懷孕，男方竟要求墮胎，最後擔心奉子成婚破壞形象，只返英國簽紙，甚麼儀式都冇，還指林俊賢只想要一紙婚書打發記者，Jasmine為保住BB全程配合，現在回想當年她覺得很對唔住自己父母，好心酸。
最後一次家暴驚動警方
在訪問中Jasmine更強調暴力事件多次發生，其中一次林俊賢與她嘈交，竟對住10個月大的囡囡林鈺洧怒哮，隊個頭埋去BB床貼住林鈺洧塊面大聲叫佢起身唔好瞓。而最後一就是在龍蝦灣的三層屋，當時她要負責所有家務，而林俊賢就好好頹廢，經常匿入房變得奇怪，有幾晚攞住支球棒上上落落發出聲音，Jasmine忍無可忍叫佢靜，點知林俊賢揮棒叫佢收聲，打到她的手指，她驚到執行李等天光，仲報警處理，最後由20名警察保護離開。
林俊賢被鬧依然係一個「X男人」
Jasmine表示自己公開往事不是想追究，但她看到林俊賢不是想道歉，只用「語言藝術」來為自己洗白，真係睇唔過眼。Jasmine指如果林俊賢財政有困難可以直接講，而不是一走了之，這樣對她們兩母女等於「二次傷害」，她更怒斥事隔多年，林俊賢依然是「一個糊塗漢、X男人」，Jasmine更大爆在林鈺洧15歲與林俊賢重逢時，林俊賢竟要求女兒去驗DNA，Jasmine覺得這是一個極大侮辱。
林俊賢再發長文激烈回應
對於前妻Jasmine再發功，林俊賢亦不甘示弱，他今日以長文再逐一回應，每一個指控都反駁，除了承認曾經有肢體上衝突，不過都是女方郁手先，他更表示不少指控都是前妻生安白造，並指事實上受到家暴的是他。
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