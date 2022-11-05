林俊賢以「還手」來回應當年涉家暴 再焫㷫前妻Jasmine：佢依然係X男人

今屆港姐冠軍林鈺洧是非特別多，今次輪到其父林俊賢與母親Jasmine之間的私人恩怨，早前林俊賢被前妻Jasmine公開指控家暴，他在上月尾在微博出po以「還手」來回應，估唔到再焫㷫Jasmine，向傳媒爆出當年發生過多次家暴，更以「X男人」來形容林俊賢的所有惡行。