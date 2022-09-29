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港姐冠軍林鈺洧終獲林俊賢開腔護航 父女12年前才重逢 曾歷妻離子散陷低谷

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今屆港姐冠軍林鈺洧因為父親是80年代當紅小生林俊賢，被指有後台的優勢，當選後林鈺洧即被翻舊帳，包括曾在ViuTV節目中大談性經驗，作風豪放等是非，身為父親的林俊賢終於開腔挺愛女，他表示女兒只公開自己曾交過幾多男朋友，根本冇乜嘢。而林俊賢亦曾接受本刊訪問，除了親述與林鈺洧的重逢故事，更表示早在女兒入行前已為她做了輔導，當遇到壓力時就要做好啲，這句說話對林鈺洧看來非常有用。

林鈺洧 林鈺洧曾公開大膽談性史，故當選後即被「翻舊帳」，更被冠以「性女港姐」稱號，看到女兒面對如此大的輿論壓力，林俊賢戥她辛苦。
林鈺洧曾公開大膽談性史，故當選後即被「翻舊帳」，更被冠以「性女港姐」稱號，看到女兒面對如此大的輿論壓力，林俊賢戥她辛苦。（圖片來源：微博@無綫）
林鈺洧 對號入座 林鈺洧又在在節目中自爆曾有一名雙魚座男友，但對方連褲還未除已經早洩，並指對方的性愛耐久時間是0秒及3秒。
出爐港姐冠軍林鈺洧Denice早前曾在節目《對號入座》中分享自己性史。（圖片來源：ViuTV《對號入座》截圖）

林俊賢女兒當選後終於開腔

林俊賢女兒林鈺洧當選港姐後，曾表示遭父親反對，雖然林俊賢身在內地未能來港現場見證愛女奪冠而遺憾，但他有留意女兒的新聞，並感到非常心痛，接受傳媒訪問時終開腔挺女，對於女兒的言論，林俊賢覺得「冇乜嘢」，問題不大，因為女兒在節目中根本冇大談性經驗，只講交過幾多個男朋友。林俊賢坦言非常感謝這些壓力，讓她可以比平常人更快速成長，最緊要做好自己，對得住自己。林俊賢否認反對愛女參選，只是沒有想過她真的能成為冠軍。

林鈺洧 愛女林鈺洧參選港姐以來都未曾蒲頭的林俊賢，終於為女兒的新聞開腔。
愛女林鈺洧參選港姐以來都未曾蒲頭的林俊賢，終於為女兒的新聞開腔。（圖片來源：新傳媒資料庫）
林鈺洧 父母都不在身邊的林鈺洧，當選後回家只有幾位好友與她分享喜悅。
父母都不在身邊的林鈺洧，當選後回家只有幾位好友與她分享喜悅。（圖片來源：無綫影片截圖）

七年前曾給林鈺洧勸告

七年前，當年只20歲的林鈺洧在香港加盟模特兒公司晉身娛樂圈，林俊賢曾接受本刊專訪，對於有報道指他經濟封鎖爲阻撓女兒入行，他說：「冇阻撓過佢，我絕對支持，經濟封鎖一半一半啦，咁大個女應該學吓點理財，我咁做只係唔想佢亂嚟，要學識對自己嘅財富作出管理。」星二代要面對的壓力不少，外間最愛把他們的成就與父母作比較，林俊賢表示一早已向女兒作出心理輔導，他的勸告只有兩句：「做好呢份工，要一天一天進步。我唔會畀任何壓力佢，有壓力咪自己做好啲，證明俾大家睇你係一個用心工作嘅人。」支持還支持，但林俊賢表明不會現身女兒第一次的公開活動：「佢有經理人照顧，自己要學習成長，我幫唔到幾多。」

林鈺洧 林俊賢七年前已勸告剛入行的林鈺洧做娛樂圈一定有是非與壓力。
林俊賢七年前已勸告剛入行的林鈺洧做娛樂圈一定有是非與壓力。（圖片來源：新傳媒資料庫）
林鈺洧 林俊賢澄清自己全力支持女兒入行。
林俊賢澄清自己全力支持女兒入行。（圖片來源：新傳媒資料庫）

Facebook成功尋女

94年林俊賢與中英混血兒前妻於英國秘婚，誕下女兒林鈺洧，在女兒一歲多時離婚收場，之後再見面時女兒已經7歲半，而最後一次是15歲那年。之後父女二人失去聯絡十年，幸好經朋友幫忙在Facebook找回女兒，「朋友知我一直好想搵番個女，就叫我喺Facebook試吓搵，又真係畀佢搵到同名同姓個樣又似似哋，於是朋友send訊息問佢識唔識林俊賢，佢話識，再過一輪我先現身同佢傾番偈。」父女相認那刻，林俊賢百般滋味在心頭，「真係冇諗過搵得番，同時冇諗過要對佢作出啲乜嘢補償，有時佢會問點解當年我咁咁咁，但佢從來冇話嬲我。依家我哋乜都傾，最希望佢健康同快樂，最重要有正確嘅價值觀。」

林鈺洧 原來Naomi李思捷前绯聞女友）是林俊賢表妹，有傳林鈺洧是透過表姑姐Naomi安排到模特兒公司面試，最後簽約Angelababy及熊黛林經理人Kim旗下。
原來Naomi（李思捷前绯聞女友）是林俊賢表妹，有傳林鈺洧是透過表姑姐Naomi安排到模特兒公司面試，最後簽約Angelababy及熊黛林經理人Kim旗下。（圖片來源：新傳媒資料庫）
林鈺洧 曾破產的林俊賢捲土重來，近年在國內發展順利。
曾破產的林俊賢捲土重來，近年在國內發展順利。（圖片來源：微博@林俊賢）
林鈺洧 對號入座 25歲林鈺洧被封新一代「性女」 新探靈節目首日開拍即撞鬼！
林鈺洧自爆能成功減去10KG，全因決賽前被高層樂易玲勒令減磅。（圖片來源：[email protected]

聽下林俊賢如何網上尋親：

患蕁麻疹後更注重健康

林俊賢經曆第一段婚姻失敗未有再婚，其後女友爲他誕下兒子。本以爲有機會再組織完整家庭，奈何轉行炒股的他因買賣仙股，輸掉全副身家。典型的劇集情節發展，女朋友帶埋兒子離開，林俊賢一無所有。「阿仔好啲唔使搵，一路有聯絡，不過屋企嘢唔講太多。」曾試過妻離女散、女友帶埋個仔走佬，林俊賢對愛情仍無畏無懼。吸取教訓後，林俊賢早年在朋友幫助下重新出發，四十幾歲時成功翻身，目前是證券行、廣告及製作公司老闆，他笑言因爲試過無晒錢，今時今日仍然恨錢，「有邊個唔鍾意錢？夠使就得啦，聽落好似好老土，但奉勸投資嘅人要非常謹慎、使錢都係。後生時搵到，得閒就買隻錶買架車，換車又換得密，歐陽震華都話我買車好似買棵菜咁！」年少輕狂的日子，已成爲林俊賢的回憶，之前他曾患蕁麻疹，開始十分注意飲食健康，加上差不多每天健身、遊水、打籃球，難怪61歲仍keep得非常好。

林鈺洧 年屆61歲的林俊賢身形相當弗，他的keep弗方法很簡單，包括健身、遊水、打籃球以及食得清淡。
年屆61歲的林俊賢身形相當弗，他的keep弗方法很簡單，包括健身、遊水、打籃球以及食得清淡。（圖片來源：微博@林俊賢）
林鈺洧 有傳當年劉嘉玲未戀上梁朝偉前曾與林俊賢拍拖，林俊賢的好友胡傑更曾指林淡出娛樂圈是爲了劉嘉玲，不過林俊賢聽到劉嘉玲的名字，就表現得好避忌：「又問呢個傳聞呀，嗰時有好多唔真實慨傳言，我唔想影響到人......」
有傳當年劉嘉玲未戀上梁朝偉前曾與林俊賢拍拖，林俊賢的好友胡傑更曾指林淡出娛樂圈是爲了劉嘉玲，不過林俊賢聽到劉嘉玲的名字，就表現得好避忌：「又問呢個傳聞呀，嗰時有好多唔真實慨傳言，我唔想影響到人……」（圖片來源：無綫劇集影片截圖）
林鈺洧 出身於第十一期訓練班的林俊賢，同屆同學有梁朝偉。事實上林俊賢自87年《男兒本色》擔正後成名，之後參演過的《唐太宗李世民》、《巨人》及《上海大風暴》令他紅遍華人市場，如果當年沒有退出…聽到「如果」兩字，林俊賢笑騎騎說：「我做人唔會諗番轉頭，邊有早知，咁多年嚟冇一個抉擇我覺得係錯，揀定咗就要向前行，唔係又諗行吓左行吓右，咁樣一定唔會成功。」
出身於第十一期訓練班的林俊賢，同屆同學有梁朝偉。事實上林俊賢自87年《男兒本色》擔正後成名，之後參演過的《唐太宗李世民》、《巨人》及《上海大風暴》令他紅遍華人市場，如果當年沒有退出…聽到「如果」兩字，林俊賢笑騎騎說：「我做人唔會諗番轉頭，邊有早知，咁多年嚟冇一個抉擇我覺得係錯，揀定咗就要向前行，唔係又諗行吓左行吓右，咁樣一定唔會成功。」（圖片來源：無綫劇集影片截圖）

聽吓佢點講劉嘉玲。

撰文：東方新地圖片來源：微博＠林俊賢、新傳媒資料庫

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