港姐冠軍林鈺洧終獲林俊賢開腔護航 父女12年前才重逢 曾歷妻離子散陷低谷

今屆港姐冠軍林鈺洧因為父親是80年代當紅小生林俊賢，被指有後台的優勢，當選後林鈺洧即被翻舊帳，包括曾在ViuTV節目中大談性經驗，作風豪放等是非，身為父親的林俊賢終於開腔挺愛女，他表示女兒只公開自己曾交過幾多男朋友，根本冇乜嘢。而林俊賢亦曾接受本刊訪問，除了親述與林鈺洧的重逢故事，更表示早在女兒入行前已為她做了輔導，當遇到壓力時就要做好啲，這句說話對林鈺洧看來非常有用。