台網紅林倩被指為打卡拖埋床褥出露台 惹網民怒轟親自出面解話

在Instagram坐擁高達約31萬Follower嘅台灣網紅林倩，經常性大派福利，最鍾意喺IG po泳裝照及打卡靚相派福利畀網友。最近佢IG限時動態中，po出於意大利工作加歐遊時住酒店嘅照片，但like就吸唔到，反而負評一大堆，大鬧佢丟架離譜！