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台網紅林倩被指為打卡拖埋床褥出露台 惹網民怒轟親自出面解話

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東方新地編輯部

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在Instagram坐擁高達約31萬Follower嘅台灣網紅林倩，經常性大派福利，最鍾意喺IG po泳裝照及打卡靚相派福利畀網友。最近佢IG限時動態中，po出於意大利工作加歐遊時住酒店嘅照片，但like就吸唔到，反而負評一大堆，大鬧佢丟架離譜！

身材火辣曾林倩常PO出性感照。
林倩今次拖床褥自製打卡場景引來網民反感。（圖片來源：[email protected]_lin_ooo）

為搏LIKE將床褥拖到露台影相

相入面睇到佢住嘅酒店房間以米蘭大教堂（Duomo di Milano）為背景，相中林倩舒舒服服側躺喺度食Pizza，而另一張相佢就金雞獨立表情陶醉兼高舉PIZZA，簡直就享受人生啦。不過睇真啲原來佢身下位置疑似將床褥拖到露台，實行自己DIY打卡場景不求人，想同一眾網民分享佢嘅夢幻酒店之旅吸LIKE。

林倩 拖探疑似酒店床鋪去暴露台食PIZZA影相想吸LIKE，點知變反效果。
疑似拖埋酒店床鋪去露台食PIZZA影相想吸LIKE，點知變反效果。（圖片來源：[email protected]_lin_ooo）
林倩開心高舉PIZZA影相，並寫道：「退房前自己造景，夢幻程度成更多）上一層樓，快沒時間了，披薩吃得很快。」
林倩開心高舉PIZZA影相，並寫道：「退房前自己造景，夢幻程度成（更）上一層樓，快沒時間了，披薩吃得很快。」（圖片來源：[email protected]_lin_ooo）
林倩曾po 出於食店同美食嘅合照。
林倩曾po出同美食嘅合照，可見佢都對飲食有要求。難怪去意大利工作都不忘嘆PIZZA。（圖片來源：ooo_lin_ooo）

網民：真的不一定要拍這樣的照片！

不過網民似乎唔欣賞佢呢個精心設計嘅場景。此POST出後，立即有網民於討論區以「林倩國外飯店這樣做⋯⋯？」為題，轉載林倩IG限時動態截圖，斥責佢嘅行為好誇張，大量網民留言怒轟佢：「為了拍照片想紅無所不用其極」、「拜託不要丟臉丟到國外去好嗎」、「為什麼會認為有放回去搬回去就好了？這是床，不只是椅子是床欸！真的不離譜嗎？」更有網民諷刺佢「副業是搬運工嗎」、「真的不需要為了拍照片這樣，人生好可悲」等等。

林倩 林倩身穿自家品牌泳衣，自己做生招牌吸客。
林倩身穿自家品牌泳衣，自己做生招牌吸客。（圖片來源：ooo_lin_ooo）
林倩 林倩與著名品牌合作，成為該品牌首位聯名泳裝的人選。
林倩又與著名品牌合作，成為該品牌首位聯名泳裝的人選。（圖片來源：ooo_lin_ooo）

急拜託助理澄清張相其實係「造假」

見網民反應唔對路，林倩極速DEL相，並且馬上拜託助理代為澄清。及後助理表示林倩拖出露台影相嘅「床褥」其實係凳，不過布置成好似床墊咁，林倩影完相都有將張凳歸位，而酒店方面對此亦都無意見，希望大家唔好再誤會林倩啦。

林倩今次自製打卡場景惹來極大爭議。
林倩常於社交平台PO出性感照片大騷火辣身材。（圖片來源：ooo_lin_ooo）
林倩 受網民歡迎嘅佢身形玲瓏有致，
受網民歡迎嘅佢身形玲瓏有致！（圖片來源：ooo_lin_ooo）
林倩為時裝模特兒，經常上傳工作照同網民間分享工作日
林倩為時裝模特兒，經常上傳性感工作照同網民分享工作日常。（圖片來源：[email protected]_lin_ooo）

林倩親自出面解話道歉

林倩本人回台後亦於IG限時動態中以黑底白字發文回應事件，向公眾道歉並親自解畫講述當時情況。佢po出相片證明事件中嘅床褥係梳化，因為於梳化上面鋪上墊同埋被單，先會被誤認為床褥，而且梳化有一定高度，因此被單並無掂到地面，同時酒店亦對搬梳化一事完全知情。林倩指會吸取教訓並反思，理性指教完全接受。但對於網路上未經證實嘅謠言同埋人身攻擊，佢表示已截圖交由法律處理。

林倩 林倩於IG限時動態中親自交代事件並公開道歉。
林倩於IG限時動態中親自交代事件並公開道歉。（圖片來源：ooo_lin_ooo）
林倩 林倩PO出相片還原當時情況，澄清網民所講嘅床褥其實係梳化。
林倩po出相片還原當時情況，澄清網民所講嘅床褥其實係梳化。（圖片來源：[email protected]_lin_ooo）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lin_ooo

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