台網紅林倩被指為打卡拖埋床褥出露台 惹網民怒轟親自出面解話
為搏LIKE將床褥拖到露台影相
相入面睇到佢住嘅酒店房間以米蘭大教堂（Duomo di Milano）為背景，相中林倩舒舒服服側躺喺度食Pizza，而另一張相佢就金雞獨立表情陶醉兼高舉PIZZA，簡直就享受人生啦。不過睇真啲原來佢身下位置疑似將床褥拖到露台，實行自己DIY打卡場景不求人，想同一眾網民分享佢嘅夢幻酒店之旅吸LIKE。
網民：真的不一定要拍這樣的照片！
不過網民似乎唔欣賞佢呢個精心設計嘅場景。此POST出後，立即有網民於討論區以「林倩國外飯店這樣做⋯⋯？」為題，轉載林倩IG限時動態截圖，斥責佢嘅行為好誇張，大量網民留言怒轟佢：「為了拍照片想紅無所不用其極」、「拜託不要丟臉丟到國外去好嗎」、「為什麼會認為有放回去搬回去就好了？這是床，不只是椅子是床欸！真的不離譜嗎？」更有網民諷刺佢「副業是搬運工嗎」、「真的不需要為了拍照片這樣，人生好可悲」等等。
急拜託助理澄清張相其實係「造假」
見網民反應唔對路，林倩極速DEL相，並且馬上拜託助理代為澄清。及後助理表示林倩拖出露台影相嘅「床褥」其實係凳，不過布置成好似床墊咁，林倩影完相都有將張凳歸位，而酒店方面對此亦都無意見，希望大家唔好再誤會林倩啦。
林倩親自出面解話道歉
林倩本人回台後亦於IG限時動態中以黑底白字發文回應事件，向公眾道歉並親自解畫講述當時情況。佢po出相片證明事件中嘅床褥係梳化，因為於梳化上面鋪上墊同埋被單，先會被誤認為床褥，而且梳化有一定高度，因此被單並無掂到地面，同時酒店亦對搬梳化一事完全知情。林倩指會吸取教訓並反思，理性指教完全接受。但對於網路上未經證實嘅謠言同埋人身攻擊，佢表示已截圖交由法律處理。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！