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星女郎林允修身後再拍內衣廣告 厚背消失一雪前恥

東方新地 - 娛聞

兩年前，曾被周星馳選中拍電影《美人魚》的「星女郎」林允聯同多位國際超模接拍內衣廣告，一個背面鏡頭出晒事，被指圓碌碌唔夠fit，事隔兩年林允再接受挑戰，今次林允不容有失奮力修身，結果令人眼前一亮……

撰文：東方新地 圖片：廣告影片截圖、林允微博照片、東方新地圖片

林允
白色喱士內衣配白色西裝，林允仙氣十足。
林允
林允弗到漏身材表露無遺，她希望自己的形象跟廣告一樣百變：「作為演員會嘗試不同的角色，在自己的空間裏，我都喜歡百變多面，釋放少女心又或者去展現成熟性感，都可以是我的形象，喜歡打破常規，勇敢的做自己，做自己喜歡的事。」

林允身材大平反

曾被狠批背脊好厚肉的「星女郎」林允，事隔兩年再接拍內衣廣告，上圍豐滿、腰肢纖幼，弗爆身形獲網友激讚，成功為自己的身材大平反。

林允
林允另一個牛仔裝造型一樣型格十足。
林允
拍攝這輯廣告前，林允進行了一連串修身計劃。

林允廣告寵兒

25歲的周星馳愛將林允，近年於內地娛樂圈紅透半邊天，早年更曾打入福布斯中國30歲以下精英榜，並一直是廣告商的寵兒。早前她接拍內地大型內衣廣告，以多個造型示人，包括甜美及中性型格等，其中一襲白色喱士胸圍配西裝外套，又型又性感，令其均勻身形盡現。

林允
25歲的林允出道五年人氣不斷，她可愛動人的一面，更被網民稱為「當紅小仙女」。
林允
林允在國內人氣高企。

林允地獄式踢走肉肉

據知，林允為了今次的內衣廣告拍攝，事前準備充足，進行了一連串修身行動，將早年極速於數個月內踢走16磅肥肉的方法重啟，只吃阿膠糕、大棗茶及烚菜等，並且做大量運動。此外，林允於拍攝前幾日竟然只吃3塊餅乾充飢，身形才能達至完美效果。

林允
愛吃的林允為修身要忍口。
林允
為了保持美好身材，林允近月食得好清，與火鍋講BYE BYE。

林允為一雪前恥努力

林允如此拼博，除了希望以最佳狀態示人外，原來亦想為自己大平反，因為兩年前一個國際內衣品牌廣告，當時她與一眾國際超模包括娜奧美金寶（Naomi Campbell）、Bella Hadid等分別演繹火辣內衣，結果一個背面鏡頭，突顯其身形圓碌碌，厚背被抨擊，當時林允感到很失落，不過一向正能量的她，樂意接受批評，並且積極修身，踢走Baby Fat。

林允
林允兩年前拍的國際內衣品牌廣告，該品牌曾在微博正式宣布林允成為亞太區品牌代言人，除了上載了林允身穿內衣的照片外，並有官方的廣告影片。
林允
不少網民看完廣告影片後都表示，林允在影片中的的身材與經過修飾的廣告照片相差太遠，一個影住林允背脊的鏡頭更令她受盡抨擊。
林允
林允因2016年出演周星馳電影《美人魚》，擔任女主角珊珊一角而一炮而紅。
林允
當年林允在美人魚選拔中脫穎而出，擁有青春本錢的她被指前途無限。
林允
林允受星爺力捧，她主演的電影《美人魚2》已經拍攝完，由於周星馳慢工出細貨，至今仍在雕琢中。

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