星女郎林允修身後再拍內衣廣告 厚背消失一雪前恥
兩年前，曾被周星馳選中拍電影《美人魚》的「星女郎」林允聯同多位國際超模接拍內衣廣告，一個背面鏡頭出晒事，被指圓碌碌唔夠fit，事隔兩年林允再接受挑戰，今次林允不容有失奮力修身，結果令人眼前一亮……
撰文：東方新地 圖片：廣告影片截圖、林允微博照片、東方新地圖片
林允身材大平反
曾被狠批背脊好厚肉的「星女郎」林允，事隔兩年再接拍內衣廣告，上圍豐滿、腰肢纖幼，弗爆身形獲網友激讚，成功為自己的身材大平反。
林允廣告寵兒
25歲的周星馳愛將林允，近年於內地娛樂圈紅透半邊天，早年更曾打入福布斯中國30歲以下精英榜，並一直是廣告商的寵兒。早前她接拍內地大型內衣廣告，以多個造型示人，包括甜美及中性型格等，其中一襲白色喱士胸圍配西裝外套，又型又性感，令其均勻身形盡現。
林允地獄式踢走肉肉
據知，林允為了今次的內衣廣告拍攝，事前準備充足，進行了一連串修身行動，將早年極速於數個月內踢走16磅肥肉的方法重啟，只吃阿膠糕、大棗茶及烚菜等，並且做大量運動。此外，林允於拍攝前幾日竟然只吃3塊餅乾充飢，身形才能達至完美效果。
林允為一雪前恥努力
林允如此拼博，除了希望以最佳狀態示人外，原來亦想為自己大平反，因為兩年前一個國際內衣品牌廣告，當時她與一眾國際超模包括娜奧美金寶（Naomi Campbell）、Bella Hadid等分別演繹火辣內衣，結果一個背面鏡頭，突顯其身形圓碌碌，厚背被抨擊，當時林允感到很失落，不過一向正能量的她，樂意接受批評，並且積極修身，踢走Baby Fat。