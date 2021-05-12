星女郎林允修身後再拍內衣廣告 厚背消失一雪前恥

兩年前，曾被周星馳選中拍電影《美人魚》的「星女郎」林允聯同多位國際超模接拍內衣廣告，一個背面鏡頭出晒事，被指圓碌碌唔夠fit，事隔兩年林允再接受挑戰，今次林允不容有失奮力修身，結果令人眼前一亮……

撰文：東方新地 圖片：廣告影片截圖、林允微博照片、東方新地圖片