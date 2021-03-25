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室內設計師胞兄傳走數失聯 林凱恩受牽連劃清界線： 成年人負責番自己做嘅事！

東方新地 - 娛聞

在《愛回家‧開心速遞》中憑Bonnie一角入晒屋的林凱恩，近日因其胞兄惹上麻煩，有人在社交網討論區上發出尋人啟事，指名道姓搵林凱恩哥哥、設計公司老闆及裝修判頭林祥晉，指林祥晉本來搞緊北角同沙田兩個私人屋苑的裝修工程，但工程爛尾拖欠薪金，因為林祥晉冇蒲頭而令林凱恩受到牽連，不過林凱恩就話唔知哥哥行蹤，仲話成年人要負責自己所做的事，擺明劃清界線！

撰文：東方新地 圖片：林凱恩IG圖片、林祥晉公司fb圖片、網上討論區截圖

林凱恩
有人在社交網討論區貼出尋人啟示，指林凱恩的哥哥林祥晉欠薪失聯，勸林凱恩報警尋人。
林凱恩
林凱恩與哥哥林祥晉向來感情要好，不過佢今次就話唔知阿哥去咗邊！

林凱恩無辜被牽連

林凱恩出道至今負面新聞唔算多，繼早前流出艷照後又惹是非，不過今次是她的室內設計師胞兄林祥晉惹麻煩，令她無辜受牽連。有人在社交網討論區指林凱恩胞兄林祥晉拖欠裝修工人薪金，搞到兩個私屋苑的裝修工程爛尾，自3月19日起林祥晉就突然消失，並指該兩個單位的業主已報警處理。該及疑似債主話日前曾經出過尋人啟事，但出文唔夠一小時，林祥晉就聯絡對方要求刪文，但之後又再度失聯無影，所以尋人啟示再度出現。

林凱恩
林凱恩的哥哥林祥晉是室內設計師，早年成立自己的裝修公司，更曾兄妹檔拍攝無綫節目《安樂窩》。
林凱恩
因為曾合作拍《安樂窩》，林凱恩兄妹與主持人狄易達亦熟絡

林凱恩聲稱未聯絡到哥哥

對於胞兄被指欠人工兼失聯，林凱恩回應時表示到現在仍未直接聯絡到他，未能了解發生甚麼事，她指清哥哥林祥晉結婚後已搬出去住，只在大時大節才見。另外，林凱恩強調兄妹間從不干涉對方做的事，如果真有此事，大家都是成年人，所以林祥晉要負責番自己做的事。林凱恩明顯事不關己，表明自己能夠做的就是專心工作，好好照顧自己同媽咪！

林凱恩
16年林凱恩母親讀完神學畢業，兩兄妹與母一齊影畢業照。
林凱恩
胞兄被尋人啟示追數，未有影響林凱恩心情，她在社交網限時動態po出食燒肉的開心片段。

林凱恩為李澤楷女友郭嘉文好閨密

由平凡的《東張西望》主持變身李澤楷女友，15年港姐季軍郭嘉文當然有其過人之處，聽教聽話為人純樸低調就是她的優點，身為其閨密的林凱恩，當年選港姐奪得《友誼小姐》，從此與郭嘉文有影皆雙，二人同年加入無綫互相扶持，即使郭嘉文華麗轉身成為李澤楷身邊人，亦無損她們的感情，日見夜見情如姊妹，年前李澤楷拖郭嘉文現身馬場首次確認關係，林凱恩亦陪伴左右。

小小超唔得閒，郭嘉文與林凱恩就密密見，社交網上有大量閨密合照，攬頭攬頸關係有如親姊妹，郭嘉文更暱稱林凱恩做「寶寶」。
小小超唔得閒，郭嘉文與林凱恩就密密見，社交網上有大量閨密合照，攬頭攬頸關係有如親姊妹，郭嘉文更暱稱林凱恩做「寶寶」。

27歲林凱恩有李澤楷女友射住 《愛回家》「Bonnie」隨時釣金龜

郭嘉文與林凱恩同於15年參選港姐，郭嘉文是當年季軍，林凱恩只奪「友誼小姐」，二人同齡一拍即合。
郭嘉文與林凱恩同於15年參選港姐，郭嘉文是當年季軍，林凱恩只奪「友誼小姐」，二人同齡一拍即合。
郭嘉文入行後才完成香港城市大學工商管理學學士課程，當年畢業林凱恩亦有到賀。
郭嘉文入行後才完成香港城市大學工商管理學學士課程，當年畢業林凱恩亦有到賀。
郭嘉文桃花運旺，四年前開始與李澤楷交往，蜜運中的她不忘為好姊妹林凱恩謀幸福，出力介紹筍盤給對方。
郭嘉文桃花運旺，五年前開始與李澤楷交往，蜜運中的她不忘為好姊妹林凱恩謀幸福，出力介紹筍盤給對方。
16年情人節，李澤楷與當年23歲的郭嘉文蜜遊東京，去年合體現身馬場公開活動，真正首次公開認愛，閃爆娛樂頭條！
16年情人節，李澤楷與當年23歲的郭嘉文蜜遊東京，前年合體現身馬場公開活動，真正首次公開認愛，閃爆娛樂頭條！

擴大社交圈子郭嘉文幫手拉紅線

林凱恩在無綫機會不斷，17年加入處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「譚育英（Bonnie）」一角漸為人所認識，同年於台慶劇集《降魔的》內飾演「張佩玲」也獲網民讚賞，前年更於《她她她的少女時代》中飾演要角「張晴」，表現再次受到注目，更憑此角色提名《萬千星輝頒獎典禮2019 》「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」。默默耕耘向上爬的同時，其實林凱恩亦等緊她的Mr.Right出現，有指郭嘉文見好姊妹單身多年dry成咁，每逢小小超有社交聚會，如果可以都帶埋林凱恩，主要想擴大她的社交圈，等佢識多啲筍盤。

成為小小超女友後，郭嘉文即退出幕前，李澤楷曾委任愛將李智康代簽臨時買賣合約入手過億天池屋贈她，又經常帶她出外遊埠玩樂，可見其得寵程度。
成為小小超女友後，郭嘉文即退出幕前，李澤楷曾委任愛將李智康代簽臨時買賣合約入手過億天池屋贈她，又經常帶她出外遊埠玩樂，可見其得寵程度。
在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，林凱恩飾演的Bonnie與飾演廢青安的周嘉洛是一對。
在處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，林凱恩飾演的Bonnie與飾演廢青安的周嘉洛是一對。
去年周嘉洛在《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪「最佳男配角獎」，林凱恩當場爆喊甚激動。
周嘉洛在《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪「最佳男配角獎」，林凱恩當場爆喊甚激動。
林凱恩與郭嘉文同樣出身自小康之家，自小父母離異，孝順的她與母親感情要好，當年選港姐也是為了一圓母親心願。
林凱恩與郭嘉文同樣出身自小康之家，自小父母離異，孝順的她與母親感情要好，當年選港姐也是為了一圓母親心願。

林凱恩跟郭嘉文返大宅

年前本刊記者於銅鑼灣時代廣場見到郭嘉文與林凱恩行完街，由司機接送直抵李澤楷位於石澳的大宅，當日林凱恩身穿黑色上衣碎花裙，與好姊妹郭嘉文一樣薄施脂粉，看來想有樣學樣，走清純乖巧路線，希望能遇上一段童話般的姻緣。正所謂近朱者赤，林凱恩有郭嘉文射住，隨時釣到金龜。

這日郭嘉文身穿見光多次的舊外套，相約林凱恩同逛銅鑼灣，之後上了李澤楷為郭嘉文準備的專車離開。
這日郭嘉文身穿見光多次的舊外套，相約林凱恩同逛銅鑼灣，之後上了李澤楷為郭嘉文準備的專車離開。
二人坐上專車直達李澤楷位於石澳的大宅，看來郭嘉文早已入晒屋，以半個女主人身份招待林凱恩返家。
二人坐上專車直達李澤楷位於石澳的大宅，看來郭嘉文早已入晒屋，以半個女主人身份招待林凱恩返家。

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