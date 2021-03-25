室內設計師胞兄傳走數失聯 林凱恩受牽連劃清界線： 成年人負責番自己做嘅事！

在《愛回家‧開心速遞》中憑Bonnie一角入晒屋的林凱恩，近日因其胞兄惹上麻煩，有人在社交網討論區上發出尋人啟事，指名道姓搵林凱恩哥哥、設計公司老闆及裝修判頭林祥晉，指林祥晉本來搞緊北角同沙田兩個私人屋苑的裝修工程，但工程爛尾拖欠薪金，因為林祥晉冇蒲頭而令林凱恩受到牽連，不過林凱恩就話唔知哥哥行蹤，仲話成年人要負責自己所做的事，擺明劃清界線！

撰文：東方新地 圖片：林凱恩IG圖片、林祥晉公司fb圖片、網上討論區截圖