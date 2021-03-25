室內設計師胞兄傳走數失聯 林凱恩受牽連劃清界線： 成年人負責番自己做嘅事！
撰文：東方新地 圖片：林凱恩IG圖片、林祥晉公司fb圖片、網上討論區截圖
林凱恩無辜被牽連
林凱恩出道至今負面新聞唔算多，繼早前流出艷照後又惹是非，不過今次是她的室內設計師胞兄林祥晉惹麻煩，令她無辜受牽連。有人在社交網討論區指林凱恩胞兄林祥晉拖欠裝修工人薪金，搞到兩個私屋苑的裝修工程爛尾，自3月19日起林祥晉就突然消失，並指該兩個單位的業主已報警處理。該及疑似債主話日前曾經出過尋人啟事，但出文唔夠一小時，林祥晉就聯絡對方要求刪文，但之後又再度失聯無影，所以尋人啟示再度出現。
林凱恩聲稱未聯絡到哥哥
對於胞兄被指欠人工兼失聯，林凱恩回應時表示到現在仍未直接聯絡到他，未能了解發生甚麼事，她指清哥哥林祥晉結婚後已搬出去住，只在大時大節才見。另外，林凱恩強調兄妹間從不干涉對方做的事，如果真有此事，大家都是成年人，所以林祥晉要負責番自己做的事。林凱恩明顯事不關己，表明自己能夠做的就是專心工作，好好照顧自己同媽咪！
林凱恩為李澤楷女友郭嘉文好閨密
由平凡的《東張西望》主持變身李澤楷女友，15年港姐季軍郭嘉文當然有其過人之處，聽教聽話為人純樸低調就是她的優點，身為其閨密的林凱恩，當年選港姐奪得《友誼小姐》，從此與郭嘉文有影皆雙，二人同年加入無綫互相扶持，即使郭嘉文華麗轉身成為李澤楷身邊人，亦無損她們的感情，日見夜見情如姊妹，年前李澤楷拖郭嘉文現身馬場首次確認關係，林凱恩亦陪伴左右。
擴大社交圈子郭嘉文幫手拉紅線
林凱恩在無綫機會不斷，17年加入處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演「譚育英（Bonnie）」一角漸為人所認識，同年於台慶劇集《降魔的》內飾演「張佩玲」也獲網民讚賞，前年更於《她她她的少女時代》中飾演要角「張晴」，表現再次受到注目，更憑此角色提名《萬千星輝頒獎典禮2019 》「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」。默默耕耘向上爬的同時，其實林凱恩亦等緊她的Mr.Right出現，有指郭嘉文見好姊妹單身多年dry成咁，每逢小小超有社交聚會，如果可以都帶埋林凱恩，主要想擴大她的社交圈，等佢識多啲筍盤。
林凱恩跟郭嘉文返大宅
年前本刊記者於銅鑼灣時代廣場見到郭嘉文與林凱恩行完街，由司機接送直抵李澤楷位於石澳的大宅，當日林凱恩身穿黑色上衣碎花裙，與好姊妹郭嘉文一樣薄施脂粉，看來想有樣學樣，走清純乖巧路線，希望能遇上一段童話般的姻緣。正所謂近朱者赤，林凱恩有郭嘉文射住，隨時釣到金龜。