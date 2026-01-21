33歲林凱恩獲10年服務獎 手機遺失性感照外洩 TVB上位小花無奈淪為大茄
林凱恩曬10年服務獎感恩留言惹關注
林凱恩在個人社交平台貼出獲獎照片，並寫下感性留言：「十年如初，時間終會給執著之人最好的答案⏳✨心懷感恩，繼續相信世界充滿美好(｡･ω･｡)ﾉ人事風景皆值得溫柔期待♥️」。照片中可見她與《愛回家》同劇的「金城安」周嘉洛以及飾演「熊尚善」的滕麗名開心合照，三人笑容燦爛，氣氛溫馨。這個10年服務獎對於曾經歷低潮的林凱恩來說，無疑是一個重要的里程碑，證明她在TVB的堅持終於得到回報。
港姐出身備受力捧曾四度入圍飛躍進步獎
現年32歲的林凱恩在2014年副學士畢業後參選2015年度香港小姐競選，奪得友誼小姐後加入TVB。她憑藉無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》中「Bonnie」一角成功入屋，斯文溫柔的形象深入民心，深得觀眾網民喜愛。形象清純健康的她近年備受力捧，更曾四度入圍角逐《萬千星輝頒獎典禮》「飛躍進步女藝員」獎，2019年更獲提名「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」獎，曾被網民力推做佘詩曼接班人。
曾志偉帶林凱恩上內地直播間疑似解凍
早前曾經一度傳出被TVB雪藏的林凱恩，在2023年難得同曾志偉一齊亮相內地網紅「瘋狂小楊哥」直播間，似乎已經成功解凍。當時曾志偉帶上林凱恩、何沛珈和星夢出身的谷婭溦等三小花齊齊亮相，林凱恩一出場更獲在場網紅大讚身材好。網民都非常驚訝曾志偉會帶林凱恩上直播間，事關林凱恩曾經多次被傳出遭TVB雪藏，今次能夠重新獲得曝光機會，相信對她的事業發展有正面幫助。
林凱恩曾因手機遺失性感照外洩被雪藏
林凱恩的演藝路並非一帆風順，其中一次就因遺失手機，而令她的性感舊照在網上瘋傳，一度被指私生活混亂，令乖乖女形象受損，被TVB雪藏了大半年。之後林凱恩憑《愛回家》Bonnie一角成功翻身之後，又因為扭計拒續約，而被調去主持資訊節目《流行都市》，在《黃金萬両》等多套劇集變「大茄」，角色連名都冇。網民都替林凱恩不值，指她是上位中的小花，無理由咁快要做茄喱啡一般的師奶角色。
網民讚林凱恩堅持不懈終獲認可
看到林凱恩獲得10年服務獎的消息，不少網民都為她感到高興，紛紛留言支持：「恭喜Iris，10年真係不容易」、「經歷咁多風波都堅持到今日，值得尊敬」、「希望公司會俾更多機會佢發揮」。也有網民感慨她的經歷：「從被力捧到被雪藏再到今日，真係證明時間會給答案」、「佢嘅堅持終於有回報，加油」。林凱恩能夠在充滿挑戰的娛樂圈堅持10年並獲得公司認可，確實值得讚賞。