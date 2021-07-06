突發！54歲林利中午拍廣告突不適送院 三年前曾抗癌成功變養生達人

林利（原名林立洋）今日中午1點多在牛頭角拍廣告時，突然身體不適，被救護員用擔架送上救護車，並由宣傳人員陪同下送院檢查。林利曾在2017年發現患上直腸癌第三期，並在2018年1月進行手術切除了腫瘤，據知林利在抗癌成功後，變成了養生達人，除了定期做身體檢查外，更每天早睡早起，生活非常有規律。

文：東方新地｜圖：林利FB及TVB娛樂新聞台FB圖片