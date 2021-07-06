突發！54歲林利中午拍廣告突不適送院 三年前曾抗癌成功變養生達人
文：東方新地｜圖：林利FB及TVB娛樂新聞台FB圖片
林利 臉色蒼白上救護車
林利今日中午1點多在牛頭角拍攝保健品廣告時突然身體不適，要急召救護車到場，將他送往醫院接受檢查。據知林利由今早9點多開始為廣告拍攝室內場面，一直拍到中午約12點半，突然感到身體不適，不過林利在被救護員用擔架送上救護車時，神志明顯清醒，只是臉色蒼白，低著頭睇手機。之後林利以短訊向傳媒報平安，表示自己現在已檢查完畢並離開了醫院，多謝大家關心。而保健品公司則指剩下的半日廣告拍攝，將會改期進行。
林利曾割11cm腫瘤
林利曾於17年底發現患上直腸癌第三期，在2018年1月進行手術割除了11cm腫瘤，幸好當時癌細胞未有擴散至淋巴，不用做電療及化療，休息三個月已康復復工。據知情者透露：「林利信佛，對生死睇得好開好豁達，佢成日話挫折同痛苦係上天畀佢嘅考驗，反而患病嗰時，令佢最唔放心嘅係媽媽，始終怕老人家受唔住刺激，佢一路唔敢將患癌件事同阿媽講，都係臨入手術室先通知阿媽，好彩林媽媽好堅強，而佢自己亦好樂觀，最後手術成功，捱過難關！」
改變人生觀
抗癌成功後，林利人生觀亦改變，以往為事業營營役役打拼的他，現在對名利不再戀棧，他坦言：「如果冇健康，賺多多錢都冇用！」康復後他定期做身體檢查，生活非常有規律，每天早睡早起，多做運動養生。據知情者透露：「佢每日5點就起床，去行山曬太陽，有時又會同媽咪一齊晨運散步做早操，行到7點就一齊食早餐，之後再去散步或者慢跑，每晚10點一定上床瞓覺，大病之後，佢明白身體健康好重要，唔會再畀自己過分操勞！」
兩度飽受情傷
據知林利曾經有過一段失敗婚姻，16年更被拍拖六年失婚富婆女友羅秀芬玩失蹤狠撇，因此飽受情傷，更屈到病。據知情人士透露：「佢同失婚富婆Serena（羅秀芬）一齊六年，嗰時兩個仲計劃緊結婚，點知突然有一日，女友玩失蹤，後尾先喺朋友口中先知道女友識咗個年約70歲嘅醫生，仲結埋婚，件事對林利打擊好大，令佢對感情冇晒信心，成日唔開心收埋自己，搞到屈出病都唔知！」
結婚兩年婚姻再亮紅燈
2019年林利迎娶細足他14年的台灣粉絲變女友陳貞均（Erin），婚前二人表現恩愛，但婚後卻爭拗不斷。繼去年Erin因誤會老公與女星陳柏渝有曖昧私訊而打爛醋埕，貼出二人私訊截圖惹網絡公審，但Erin了解事件後承認自己呷醋誤會老公，要向陳柏渝公開認錯，夫妻最後重修舊好。但早前二人婚姻再亮紅燈，林利在疫情下要留港照顧患病母親，與老婆分隔港台兩地，只能靠視像聯絡，感情大受到考驗。
林利太太Erin今年3月尾突然在社交網放負：「婚姻不是1+1=2，而是0.5+0.5=1。即，兩人各削去一半自己的個性和缺點，然後湊合在一起才完整。其實美麗的故事都是不一定有結局的，只因為它沒有結局所以才會美麗。這就像為甚麽悲劇總是比喜劇更讓人難忘，也就像人們總是找尋真愛，卻往往擦肩而過，不是這個時代遠離了愛情，而是一開始就沒有想過用一顆心去堅定的溫暖另一顆心，不是愛情不再永恒，而是浮躁和易變的心！」
點知林利即留言回覆︰「去找更好生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。我承認負累人，我承認罵妳，去吧，此時此刻我認輸了…我認輸了…」之後林利再補充說：「你喜歡把家事，放在公開場所說，我也在公開場所說我徹底輸了輸了，在這麼辛苦的環境裏各有各的難處沒有辦法體諒挺過不過去，你說的全對，我輸了，我徹底認輸了。」
不過峰迴路轉，林利經過一晚冷靜後，態度180度轉變，翌日在網上留言：「我錯了！徹夜難眠，日子中暗潮洶湧我不斷地自救，撐住自己，也挺住了媽咪，忽略了胡同的妳，忽略了妳，我會很努力的，把胡同整理好，使燈光通明著，讓我們牽着手往前走吧，再次謝謝妳的包容，辛苦太太，我盡力，我愛妳…」網友食晒花生！