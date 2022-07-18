林利剛貼結婚3周年合照 台灣老婆陳貞均Erin忽爆願簽字放林利自由

55歲的林利3年前娶台灣粉絲Erin（陳貞均）為妻，婚後二人受疫情影響聚少離多，林利港台兩邊走，更曾疑似有小三介入而鬧婚變。林利與老婆Erin的關係時好時壞，早前老婆Erin忽然在社交網公開與老公林利對話的影片，大罵他呃飲呃食，更爆出二人有愛冇性，林利後來公開道歉，希望老婆息怒，日前林利更晒出兩人3年前結婚時合照，疑似已雨過天晴，但相隔僅兩日，Erin又在社交網發出長文，表示願意去簽字，放林利自由！