林利結婚一年婚姻再亮紅燈 叫台灣老婆：去找更好生活吧！

2019年林利（林立洋）娶細足14年的台灣女友陳貞均（Erin），婚前二人表現恩愛，但婚後卻爭拗不斷。繼早前Erin誤會林利同女星陳柏渝有曖昧私訊而打爛醋埕，貼出二人私訊截圖惹網絡公審後，Erin近日再在網上放負：「其實美麗的故事都是不一定有結局的。」點知林利即留言︰「去找更好生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。」

文：東方新地 ｜圖：林利Facebook、陳貞均Facebook、新傳媒圖庫