林利被台灣妻陳貞均控訴有愛冇性呃飲呃食 淡然回應：沒有愛何來性？
林利老夫少妻爭拗不斷
林利與台灣妻Erin陳貞均相差14年，林利婚後港台兩邊走，在疫情期間要回港照顧患病的母親，與妻子聚少離多，直到去年林利母親在港離世，林利返港奔喪後正式在台灣定居，不過爭吵次數依然有増無減，昨日Erin更把二人吵架的片段上載社交網，令林利極度不滿。
吵架片公諸於世
Erin在對話的影片中，帶著醉意向林利大發脾氣，罵對方呃飲呃食：「我這麼愛你，等你那麼久，你剛回我，該給我的一定不會給我？你是故意的，騙我吃騙我住！」Erin又鬧林利沒有給她鑽戒和婚禮，林利卻只回：「結婚一定要錢嗎？一定要鑽戒嗎？你是甚麼東西？我不要這些東西，不稀罕這些東西，我自由自在背著包包到處走，走到死都可以。」林利又鬧太太經常飲醉酒，希望對方成熟一點。林利更於片中反駁太太指他呃飲呃食：「我住你家，我沒有幫你付錢嗎？」Erin怒不可遏，片尾更留下一句：「那我們到此為止。」林利亦回應：「沒關係，你喜歡到哪為止都可以。」不過影片現已被刪除。
雙方都有壓力未解決
據知去年林利因母親去世打擊甚大，至今他依然未能釋懷，經常在社交網表示掛念母親，而他返回台灣定居後，與Erin吵架而離家出走多次，其岳母因為患有躁鬱症，不時會對Erin大聲呼喝，嚴重時更會使用暴力，林利早前被岳母砍了一刀，幸好不太嚴重，而岳母則被送往療養院接受治療，有指Erin在這環境下生活感到壓力，與林利一樣有壓力未解決。
林利指妻酒後變另一個人
林利接受台灣傳媒訪問，指Erin是個好人，亦知道對方真心愛他，不過每次喝了酒就變性情大變，林利又指Erin一星期有最少3日飲到天光，暗示Erin有酗酒問題，而Erin飲醉後就開直播拍片爆Seed。至於Erin指他呃飲呃食，林利說在東湖買的房子首期是她付的，不過林利每月負責供樓，還曾經幫Erin還了卡債，否認自己呃飲呃食。
Erin反指林利顛倒是非
當談到與太太的性生活，林利卻表示沒有愛何來有性，又表示每次吵架，Erin都恐嚇他會把事情鬧大，他認為是男人都會受不了。問到會否離婚？林利表示對Erin已失去當初的感覺，不過暫未商討是否要離婚，只決定暫時分居。Erin對於林利的指控亦作出反擊，指他才是天天飲酒的人，每天下午都外出飲酒，並指林利顛倒是非，利用媒體扮慘，才令昔日每個女友都離他而去。Erin亦指不會因雙方不合而輕易離婚：「因為婚姻，是女生一輩子很重要的事，所以我才會把事情和他說，但他如果每一次老是都說是女生的問題，我想這應該就是他做藝人，最大的優勢。」今次真係公說公有理……
林利曾割11cm腫瘤
林利曾於17年底發現患上直腸癌第三期，在2018年1月進行手術割除了11cm腫瘤，幸好當時癌細胞未有擴散至淋巴，不用做電療及化療，休息三個月已康復復工。據知情者透露：「林利信佛，對生死睇得好開好豁達，佢成日話挫折同痛苦係上天畀佢嘅考驗，反而患病嗰時，令佢最唔放心嘅係媽媽，始終怕老人家受唔住刺激，佢一路唔敢將患癌件事同阿媽講，都係臨入手術室先通知阿媽，好彩林媽媽好堅強，而佢自己亦好樂觀，最後手術成功，捱過難關！」
改變人生觀
抗癌成功後，林利人生觀亦改變，以往為事業營營役役打拼的他，現在對名利不再戀棧，他坦言：「如果冇健康，賺多多錢都冇用！」康復後他定期做身體檢查，生活非常有規律，每天早睡早起，多做運動養生。據知情者透露：「佢每日5點就起床，去行山曬太陽，有時又會同媽咪一齊晨運散步做早操，行到7點就一齊食早餐，之後再去散步或者慢跑，每晚10點一定上床瞓覺，大病之後，佢明白身體健康好重要，唔會再畀自己過分操勞！」
兩度飽受情傷
據知林利曾經有過一段失敗婚姻，16年更被拍拖六年失婚富婆女友羅秀芬玩失蹤狠撇，因此飽受情傷，更屈到病。據知情人士透露：「佢同失婚富婆Serena（羅秀芬）一齊六年，嗰時兩個仲計劃緊結婚，點知突然有一日，女友玩失蹤，後尾先喺朋友口中先知道女友識咗個年約70歲嘅醫生，仲結埋婚，件事對林利打擊好大，令佢對感情冇晒信心，成日唔開心收埋自己，搞到屈出病都唔知！」
結婚兩年婚姻再亮紅燈
2019年林利迎娶細足他14年的台灣粉絲變女友陳貞均（Erin），婚前二人表現恩愛，但婚後卻爭拗不斷。繼去年Erin因誤會老公與女星陳柏渝有曖昧私訊而打爛醋埕，貼出二人私訊截圖惹網絡公審，但Erin了解事件後承認自己呷醋誤會老公，要向陳柏渝公開認錯，夫妻最後重修舊好。但早前二人婚姻再亮紅燈，林利在疫情下要留港照顧當時患病母親，與老婆分隔港台兩地，只能靠視像聯絡，感情大受到考驗。
林利太太Erin今年3月尾突然在社交網放負：「婚姻不是1+1=2，而是0.5+0.5=1。即，兩人各削去一半自己的個性和缺點，然後湊合在一起才完整。其實美麗的故事都是不一定有結局的，只因為它沒有結局所以才會美麗。這就像為甚麽悲劇總是比喜劇更讓人難忘，也就像人們總是找尋真愛，卻往往擦肩而過，不是這個時代遠離了愛情，而是一開始就沒有想過用一顆心去堅定的溫暖另一顆心，不是愛情不再永恒，而是浮躁和易變的心！」
點知林利即留言回覆︰「去找更好生活吧，我無能為力，不是一個好丈夫。我承認負累人，我承認罵妳，去吧，此時此刻我認輸了…我認輸了…」之後林利再補充說：「你喜歡把家事，放在公開場所說，我也在公開場所說我徹底輸了輸了，在這麼辛苦的環境裏各有各的難處沒有辦法體諒挺過不過去，你說的全對，我輸了，我徹底認輸了。」
不過峰迴路轉，林利經過一晚冷靜後，態度180度轉變，翌日在網上留言：「我錯了！徹夜難眠，日子中暗潮洶湧我不斷地自救，撐住自己，也挺住了媽咪，忽略了胡同的妳，忽略了妳，我會很努力的，把胡同整理好，使燈光通明著，讓我們牽着手往前走吧，再次謝謝妳的包容，辛苦太太，我盡力，我愛妳…」網友食晒花生！
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