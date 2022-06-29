林利被台灣老婆陳貞均控訴有愛冇性呃飲呃食 突然轉軚求和：望太太息怒

55歲的林利3年前娶台灣粉絲Erin陳貞均為妻，婚後二人受疫情影響聚少離多，林利港台兩邊走，更曾疑似有小三介入而鬧婚變。林利與老婆Erin的關係時好時壞，老婆Erin日前於社交網公開與老公林利對話的影片，她疑帶着醉意向林利大罵，指他呃飲呃食，其後更爆出二人有愛冇性，但林利卻回應傳媒「沒有愛何來性？」事情最新發展是已搬到酒店暫住的林利，突然轉軚公開道歉，希望老婆息怒，不過Erin就話「好聚好散，真的很累」！