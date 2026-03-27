入住請敲門V｜林千渟夜探韓國鬼山驚現墓地秘道 同行觀眾膽粗粗有「發現」

《入住請敲門 V》最新一集竟然帶觀眾夜探韓國最恐怖的靈異勝地龍馬山！主持林千渟與同行觀眾膽粗粗深夜闖入荒廢遊樂場，意外發現生鏽旋轉木馬在鏡頭下散發詭異光芒，空蕩蕩的劇院座椅彷彿坐滿看不見的觀眾。更令人毛骨悚然的是，林千渟竟然推開後山神秘鐵門，赫然發現通往滿佈墓地的恐怖後山！