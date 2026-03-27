入住請敲門V｜林千渟夜探韓國鬼山驚現墓地秘道 同行觀眾膽粗粗有「發現」
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《入住請敲門 V》最新一集竟然帶觀眾夜探韓國最恐怖的靈異勝地龍馬山！主持林千渟與同行觀眾膽粗粗深夜闖入荒廢遊樂場，意外發現生鏽旋轉木馬在鏡頭下散發詭異光芒，空蕩蕩的劇院座椅彷彿坐滿看不見的觀眾。更令人毛骨悚然的是，林千渟竟然推開後山神秘鐵門，赫然發現通往滿佈墓地的恐怖後山！
韓國巫師認證龍馬山最易撞鬼
據節目介紹，韓國當地巫師曾經公開表示龍馬山是全韓國最容易遇到靈體的地方，這個說法為今次的靈異探索增添更多神秘色彩。製作組選擇在夜深人靜時分前往這個傳說中的鬧鬼勝地，單是聽到這個背景資料已經令觀眾心跳加速。林千渟與同行觀眾抵達現場後，眼前所見的荒廢遊樂場景象更是令人不寒而慄，生滿鐵鏽的旋轉木馬在攝影機燈光照射下發出異常詭異的反光，彷彿在黑暗中向他們招手。
林千渟意外發現墓地秘道
最驚心動魄的一幕發生在林千渟探索遊樂場後山時，她竟然意外推開一道看似普通的鐵門，結果發現門後竟然是一條通往滿佈墓地的神秘小徑。這個意外發現令現場氣氛瞬間變得更加詭異，連一向膽大的林千渟都忍不住倒抽一口涼氣。節目中可以清楚看到，鐵門後方的山坡上密密麻麻佈滿各式墓碑，在月光照射下形成一片陰森恐怖的景象。
林千婷驚見詭異地下室
另一位參與探索的林千婷同樣遇到令人毛骨悚然的經歷，她表示在探索過程中「唔敢影啲凳，一排排」，顯然被現場的詭異氣氛嚇得不輕。更令人意外的是，林千婷在車內竟然發現一堆來歷不明的卡式帶，隨後她在廁所進行探索時，又在後山發現一個隱藏的地下室，整個發現過程充滿未知的恐怖感。
江南區酒店靈異體驗
節目另一部分則帶觀眾入住江南區一間酒店進行靈異體驗，製作組特意選擇入住尾房進行測試。令人意外的是，房間內並沒有一般靈異地點常見的霉味。不過當他們在酒店走廊進行探索時，卻在樓梯位置發現一些來歷不明的剩食。台灣通靈老師更在節目中透露，酒店房間外面周圍確實有一些留守很久的靈魂存在。
網民讚：男觀眾好大膽
節目播出後網民反應熱烈，紛紛留言大讚製作組和參與者的膽量。有網民留言表示「男觀眾好大膽，respect」、「佢啲地方最驚係冧樓或者差錯腳」、「睇到都腳軟」、「隔住個mon都覺得驚」。
資料或影片來源：原文刊於新假期