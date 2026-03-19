入住請敲門5｜林千渟探韓國廢工廠身體劇痛 廁所驚現神秘腳印 通靈師曝真相
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ViuTV靈探節目《入住請敲門5》主持林千渟獨自探訪韓國華城廢棄工廠，現場發現多個詭異現象令她身體不適。這個工廠位於著名連環殺手李春在當年棄屍的華城地區，林千渟在探索過程中頸部劇痛，更在廁所發現神秘腳印，整個探靈過程充滿未解之謎。
林千渟探訪華城廢工廠頸部劇痛
林千渟帶領攝製隊來到京畿道華城一間荒廢工廠進行靈探。這個地區曾是韓國著名連環殺手李春在的犯案現場，在1986年至1991年期間發生十宗連環姦殺案，兇手專門挑選雨夜向紅衫女性下手。林千渟甫進入工廠便感到異樣，她表示「進來後有種恐怖的感覺，我的頸很不舒服，真的很不舒服，不知為何」。工廠內部破爛不堪，牆上滿佈韓文塗鴉，地面佈滿骯髒積水，環境極度惡劣。
廁所現神秘腳印攝製組震驚
最令人毛骨悚然的發現出現在工廠廁所內。林千渟進入其中一個廁所時，驚訝地發現地上有清晰腳印。她困惑地說「但腳印好像是⋯⋯為何還有腳印，剛才我進來時沒有腳印，但這個廁所位置就有腳印」。這個發現令現場氣氛更加詭異，因為工廠明顯已荒廢多年，理應無人進出。林千渟在探索過程中手部更出現被勒住的痛楚感覺，整個靈探體驗極不尋常。
通靈師黃晟翔目擊工人靈體
節目邀請的台灣通靈老師黃晟翔在觀看拍攝片段後，透露看見靈異現象。他表示「前面我在看的時候沒看到甚麼，直到你們最後那張有床的那張，我有看到兩個男生，是屬於大概中年的男生，穿的是那種工人的衣服，藍色衣服，他們兩個好像在⋯⋯有點⋯⋯抱怨」。黃晟翔的描述與工廠的歷史背景吻合，華城作為韓國工業重鎮，曾招聘大量外勞工作，但剝削和虐打工人的傳聞從未停止，甚至有居民表示經常聽到附近工廠傳來慘叫聲。
入住華城酒店地庫發現跳舞靈體
探訪工廠後，林千渟入住華城附近一間老舊酒店過夜。酒店環境同樣令人不安，設施殘舊，鏡子模糊不清。最詭異的是酒店地庫，林千渟形容「這裡很涼，涼得好像在吹冷氣」，與樓上房間的悶熱形成強烈對比。通靈師黃晟翔透露在酒店看見更多靈異活動，他說「我看到很多鬼在跳舞，那有點像是很早期大概三、四十年前的夜總會會出現的感覺」。地庫和走廊都聚集大量靈魂，呈現出一片熱鬧的超自然景象，彷彿重現昔日夜總會的繁華時光。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期