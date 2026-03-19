入住請敲門5｜林千渟探韓國廢工廠身體劇痛 廁所驚現神秘腳印 通靈師曝真相

ViuTV靈探節目《入住請敲門5》主持林千渟獨自探訪韓國華城廢棄工廠，現場發現多個詭異現象令她身體不適。這個工廠位於著名連環殺手李春在當年棄屍的華城地區，林千渟在探索過程中頸部劇痛，更在廁所發現神秘腳印，整個探靈過程充滿未解之謎。