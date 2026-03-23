入住請敲門5｜林千渟夜闖韓國殺人魔祖屋 通靈師緊急警告現場聚集大量靈體

ViuTV靈探節目《入住請敲門5》主持林千渟深入韓國連環殺人犯姜浩順的祖屋現場，卻在黑暗中感受到詭異目光凝視。當她踏進這間荒廢20多年的兇案現場時，台灣通靈師黃晟翔透過電話緊急警告，指現場聚集大量靈體，要求立即進行特殊儀式才能安全離開。整個探靈過程充滿驚險，林千渟事後坦言驚魂未定。