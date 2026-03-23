入住請敲門5｜林千渟夜闖韓國殺人魔祖屋 通靈師緊急警告現場聚集大量靈體
林千渟夜闖姜浩順殺人現場 荒山野嶺驚見詭異木屋
林千渟在節目中獨自前往位於韓國京畿道安山的姜浩順祖屋，這名連環殺人犯曾在此殺害最少10名無辜女性。她沿著崎嶇山路步行約10分鐘，途經大片墓地才抵達現場。「這條路走得我雙腿都軟了，真的是山路」，林千渟邊走邊說，四周荒涼得連垃圾也沒有，顯示很久沒有人來過。當她終於找到那間充滿塗鴉的破舊木屋時，內裡殘留著床架、被子、破爛門窗等物品，場面令人心寒。她形容進入後感覺非常不舒服，不斷流汗，「我不知道該說甚麼」。
通靈師黃晟翔緊急警告 現場聚集大量男性靈體
正當林千渟在屋內拍攝時，台灣通靈師黃晟翔透過電話傳來緊急警告。他指出現場每個人身後至少有3個男性靈體在等待，「他們的眼神都是屬於那種很暴力的」，而且現場不只有當年的受害者，還有其他孤魂野鬼聚集而來，「他們那邊已經變成一個團體了」。黃晟翔表示林千渟等人帶來的米酒供品不夠，要求立即購買6包香煙進行特殊拜祭儀式，每人手持一根煙對著屋內拜祭，然後插在地上燃燒，並需要擲銅錢確認靈體是否接受道歉才能安全離開。
姜浩順2005年犯案震驚韓國 祖屋成靈異熱點
姜浩順於2005年因殺害最少10名女性，加上縱火燒死前妻和岳母而被捕，成為韓國著名連環殺人案。他的行兇手法多數是假借私家車接送受害人，將對方擄走進行性侵後殺害。這間位於安山的祖屋就是他當年殺人棄屍的地點之一，案發至今已超過20年。由於地處偏僻的荒山野嶺，平時鮮有人跡，加上兇案的陰霾，令這裡成為靈探愛好者關注的地點。林千渟是首位在電視節目中深入這個真實兇案現場的主持人。
林千渟事後驚魂未定 坦言「真係嚇死我」
完成拜祭儀式後，林千渟坦言這次經歷令她印象深刻。她表示這是拍攝多季靈探節目以來，首次真正進入新聞報導的兇案現場，「跟我之前去的地方不同，之前可能已經做過法事，但這次我進去看到很清潔，那種清潔反而令我心寒」。她形容踏在兇手曾經使用的被子上，看到只剩一個馬桶的廁所，腦海中不斷浮現當年的恐怖畫面。「雖然我們站在屋外，但感覺到有很多東西一直在注視著的感覺，我是有的」，林千渟事後仍然驚魂未定，「真的嚇壞我了，希望今晚可以平安睡個好覺」。