入住請敲門V｜靚仔主持莫竣名疑遭靈體附身 林千渟揭當事人反應超心寒
林千渟親證有5歲小朋友靈體跟身
林千渟在派對上分享，早前錄節目時被巫師指出，一直有一個「5歲小朋友」靈體跟隨在側，她當時拍攝時全無察覺，只是重看昨天播出的一集，才從巫師口中得知此事。她形容自己並不覺得靈體對生活造成太大影響，「我又唔想傷害佢」，最後在對方建議下，以較溫和的方式進行法事，為靈體「送走」超渡。至於現時是否已完全擺脫纏繞，林千渟就賣關子，還刻意轉個圈展示背脊，笑問記者：「你哋覺得呢？我背脊咪幾好？我自己覺得好精神。」
莫竣名眼神空洞氣場突變 網民驚呼認不出
近日大批觀眾在網上熱議，指節目另一主持莫竣名眼神變得空洞、氣場詭異，更有網民直言「成個樣唔同咗」、「冇晒神采」，與以往陽光形象判若兩人。最令人震驚的是，其中一集探靈時MCM突然失控瘋狂自轉、四處亂走，疑似遭靈體附身，情況極度危險，製作組被迫緊急中斷拍攝，並請師傅進行驅鬼儀式。
林千渟認同拍檔狀態大變 揭靈體附身真相
作為多年好友兼工作拍檔，林千渟坦言，確實感受到MCM這幾年的變化，由以往較陽光活潑，慢慢變得沉穩、內斂兼冷靜。她直言，不知道這種轉變是否與拍攝經歷有關，還是對方在私生活上經歷了不少事情，只覺得大家這幾年都在不同階段成長，林千渟再透露，在她眼中真正當事人往往未必意識到問題所在，「佢哋成個人好似被負能量包住，成日好易唔開心，但係有冇實體嘢跟住，當事人其實唔知。」她認為，反而是身邊的人較容易察覺對方情緒或狀態異樣，所以如果發現不妥，就應該適時提醒和關心對方。
林千渟關心拍檔約食飯 鼓勵有事可傾訴
面對MCM的異常狀況，林千渟表現出好友應有的關懷，上周特意約對方食飯，再次討論拍攝節目的經歷，並主動關心對方的狀況。她更鼓勵MCM如有任何不開心的事都可以找她傾訴，展現出真摯的友誼。這種患難見真情的表現，令不少觀眾都為他們的友誼而感動，同時也更加擔心MCM目前的精神狀態。
網民擔心主持安危
《入住請敲門V》播出後在網上引起激烈討論，不少網民對節目的真實性表示關注，特別是MCM疑似遭靈體附身的片段更令人毛骨悚然。有網民留言：「睇到MCM嗰段真係好驚，希望佢冇事」、「林千渟講得啱，當事人真係唔會知，好恐怖」、「呢個節目愈來愈真實，但係都好擔心主持嘅安全」。亦有觀眾表示期待林千渟與蔡俊彥的合作，認為兩人的化學反應會很有趣。