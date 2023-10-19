前「最靚女主播」林善懿釋出遲來「夏水禮」竟惹投訴 傳聞家姐都係靚主播

有著一副甜美童顏的前「最靚女主播」林善懿（Sinyi），日前釋出遲來的夏日船P靚相，罕有大騷完美的S曲線，但竟惹來網民投訴，仲有網民提到她傳聞中的主播「家姐」林善諭（Erica），大讚兩姊妹都有一對美腿！