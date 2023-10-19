前「最靚女主播」林善懿釋出遲來「夏水禮」竟惹投訴 傳聞家姐都係靚主播
前主播林善懿 擠牙膏式曬靚相
林善懿在今次分享的船P靚相中，穿著一件高衩的吊帶裙，側身大騷完美的S曲線，並寫道：
當天氣開始轉涼，又會掛住原本暖暖哋嘅天氣！
#又擠牙膏舊相
#影完平均遲一兩個月先出現
由於現在已是秋季，連主播好友余琦琪都忍唔住取笑林善懿：「或者可以試吓下年夏天先post！」林善懿即反駁：「今次冬天post夏天，早咗。」又強調：「只係隔咗個零月！」
有網民投訴去船P唔著泳衣
網民都紛紛大讚：「嘩好難得，釋出善懿咁派福利」、「今次真係釋出善懿」、「側感與質感也很立體」、「又靚咗，邊夠你玩」、「愈來愈成熟有女人味」等，但亦有網民投訴：「去船P唔著泳衣，猶如餐中無牛扒！」
與現任主播林善諭被指係姊妹
另外有網民就提到林善懿傳聞中的主播姊妹林善諭（Erica），大讚：「兩姐妹都有對美腿！」亦有網民話到現在都未能分得清兩人誰是家姐和細妹，曾有網民指出：「據第三方證實：林善諭和林善懿是真·兩姊妹。」一度引起眾多網民熱議：「兩姊妹都讀/做新聞好少見」、「呢2個女仔個樣係有D似」、「原來真係兩姐妹」等。
兩「姊妹」先後效力有線
林善懿曾在2017年到2019年期間在有線擔任新聞主播，而林善諭則是在去年11月加入有線做主播，雖然兩人的姊妹關係未曾得到當事人證實，但主播陳書君就分享過與林善懿及林善諭的合照，令傳聞中的兩姊妹首次同框，林善懿亦有follow林善諭private的IG帳戶。
「家姐」林善諭 獲封「美腿主播」
入行做主播未夠1年的林善諭（Erica），在著短裙報新聞時，已被網民封為「美腿主播」，在有線節目《主播視角》中，她更有別於平日報新聞時嚴肅一面，展現出燦爛又甜美的笑容，成功吸引到不少網民讚賞。有網民一直以「家姐」稱呼林善諭，但亦有網民指林善諭是細妹，只是因為林善懿太童顏，所以睇落較年輕。
「細妹」林善㦤 擁甜美童顏
前NowTV主播林善懿（Sinyi）現年28歲，畢業於城市大學，在學期間曾到香港電台實習，2017年初她加入有線新聞做主播，入行時因為擁有一副童顏，曾被封為「學生妹主播」，2019年她過檔NowTV做財經台記者，到2020年底離巢，現時則成為了網上財經節目的主持人。
旗袍Look盡展誘人曲線
林善懿的個人社交網至今已有超1.3萬人追蹤，每個發文平均有過千人畀like，除在鏡頭前非常認真嚴肅外，私底下的她原來是百變女郎，社交網內的曬腿、露腰或是穿著古典旗袍的造型照，全部都深得網民喜愛。
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