林善懿

前「最靚女主播」林善懿釋出遲來「夏水禮」竟惹投訴 傳聞家姐都係靚主播

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有著一副甜美童顏的前「最靚女主播」林善懿（Sinyi），日前釋出遲來的夏日船P靚相，罕有大騷完美的S曲線，但竟惹來網民投訴，仲有網民提到她傳聞中的主播「家姐」林善諭（Erica），大讚兩姊妹都有一對美腿！

蘇雯慧 林善懿Sinyi）都備受網民喜愛。
做主播時的林善懿。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

前主播林善懿 擠牙膏式曬靚相

林善懿在今次分享的船P靚相中，穿著一件高衩的吊帶裙，側身大騷完美的S曲線，並寫道：

當天氣開始轉涼，又會掛住原本暖暖哋嘅天氣！

#又擠牙膏舊相
#影完平均遲一兩個月先出現

由於現在已是秋季，連主播好友余琦琪都忍唔住取笑林善懿：「或者可以試吓下年夏天先post！」林善懿即反駁：「今次冬天post夏天，早咗。」又強調：「只係隔咗個零月！」

林善懿 林善懿難得大曬完美S曲線，但就被好友余琦琪取笑太遲po相。
林善懿難得大曬完美S曲線，但就被好友余琦琪取笑太遲po相。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿 林善懿中）是在NowTV時期與余琦琪左）成為好友，現在余琦琪已過檔無綫。右邊曾穎妍亦是前NowTV新聞主播。
林善懿（中）是在NowTV時期與余琦琪（左）成為好友，現在余琦琪已過檔無綫。右邊曾穎妍亦是前NowTV新聞主播。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

有網民投訴去船P唔著泳衣

網民都紛紛大讚：「嘩好難得，釋出善懿咁派福利」、「今次真係釋出善懿」、「側感與質感也很立體」、「又靚咗，邊夠你玩」、「愈來愈成熟有女人味」等，但亦有網民投訴：「去船P唔著泳衣，猶如餐中無牛扒！」

林善懿 網民大讚林善懿難得派福利，但有網民就投訴她去船P唔著泳衣。
網民大讚林善懿難得派福利，但有網民就投訴她去船P唔著泳衣。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

與現任主播林善諭被指係姊妹

另外有網民就提到林善懿傳聞中的主播姊妹林善諭（Erica），大讚：「兩姐妹都有對美腿！」亦有網民話到現在都未能分得清兩人誰是家姐和細妹，曾有網民指出：「據第三方證實：林善諭和林善懿是真·兩姊妹。」一度引起眾多網民熱議：「兩姊妹都讀/做新聞好少見」、「呢2個女仔個樣係有D似」、「原來真係兩姐妹」等。

林善懿 林善諭是現任有線新聞主播，有傳是林善懿親姊妹。
林善諭是現任有線新聞主播，有傳是林善懿親姊妹。（圖片來源：有線新聞截圖）
林善懿 拍家居節目時林善諭曾大騷美腿，引起網民關注。
拍家居節目時林善諭曾大騷美腿，引起網民關注。（圖片來源：有線新聞截圖）

兩「姊妹」先後效力有線

林善懿曾在2017年到2019年期間在有線擔任新聞主播，而林善諭則是在去年11月加入有線做主播，雖然兩人的姊妹關係未曾得到當事人證實，但主播陳書君就分享過與林善懿及林善諭的合照，令傳聞中的兩姊妹首次同框，林善懿亦有follow林善諭private的IG帳戶。

林善懿 有線新聞主播陳書君右一）今年8月曾分享與與林善懿左二）及林善諭中）的同框合照，不過相中林善諭戴著眼鏡，與平日上鏡時的形象不同。
有線新聞主播陳書君（右一）今年8月曾分享與與林善懿（左二）及林善諭（中）的同框合照，不過相中林善諭戴著眼鏡，與平日上鏡時的形象不同。（圖片來源：vincentchan1013）
蘇雯慧 另一位新聞之花林善懿Sinyi），原來她剛入行時已被封為「學生妹主播」。
林善懿擁有一副童顏，剛入行時已被封為「學生妹主播」，當時亦有過戴眼鏡的造型。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

「家姐」林善諭 獲封「美腿主播」

入行做主播未夠1年的林善諭（Erica），在著短裙報新聞時，已被網民封為「美腿主播」，在有線節目《主播視角》中，她更有別於平日報新聞時嚴肅一面，展現出燦爛又甜美的笑容，成功吸引到不少網民讚賞。有網民一直以「家姐」稱呼林善諭，但亦有網民指林善諭是細妹，只是因為林善懿太童顏，所以睇落較年輕。

林善懿 林善諭平日報新聞都穿著短裙出鏡，一對白滑美腿受到不少網民讚賞。
林善諭平日報新聞都穿著短裙出鏡，一對白滑美腿受到不少網民讚賞。（圖片來源：有線新聞截圖）
林善懿 拍《主播視角》時的林善諭笑容甜美，與平日報新聞時判若兩人。
拍《主播視角》時的林善諭笑容甜美，與平日報新聞時判若兩人。（圖片來源：《主播視角》截圖）
林善懿 私下與同事相處時都好愛笑。
林善諭私下與同事相處時都好愛笑。（圖片來源：IG@yannayuuu）
林善懿 高過梁思齊半個頭。
高過梁思齊半個頭。（圖片來源：IG@terrieleung）
林善懿 曾在《主播視角》挑戰騎馬。
曾在《主播視角》挑戰騎馬。（圖片來源：《主播視角》截圖）
林善懿 網民大讚她身形非常苗條。
網民大讚她身形非常苗條。（圖片來源：《主播視角》截圖）
林善懿 笑容都好燦爛！
笑容都好燦爛！（圖片來源：《主播視角》截圖）

「細妹」林善㦤 擁甜美童顏

前NowTV主播林善懿（Sinyi）現年28歲，畢業於城市大學，在學期間曾到香港電台實習，2017年初她加入有線新聞做主播，入行時因為擁有一副童顏，曾被封為「學生妹主播」，2019年她過檔NowTV做財經台記者，到2020年底離巢，現時則成為了網上財經節目的主持人。

新一代最甜美女主播林善懿現身 吸引網民關注只因...
有線時期的林善懿，樣子較為青澀。（圖片來源：有線新聞截圖）
林善懿 不少網民表示最愛看林善懿穿著黑絲報新聞。
不少網民表示最愛看林善懿穿著黑絲報新聞。（圖片來源：有線新聞截圖）
林善懿 在有線期間，林善懿亦有報天氣。
在有線期間，林善懿亦有報天氣。（圖片來源：有線新聞截圖）
林善懿 曾獲封「最靚女主播」。
曾獲封「最靚女主播」。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

旗袍Look盡展誘人曲線

林善懿的個人社交網至今已有超1.3萬人追蹤，每個發文平均有過千人畀like，除在鏡頭前非常認真嚴肅外，私底下的她原來是百變女郎，社交網內的曬腿、露腰或是穿著古典旗袍的造型照，全部都深得網民喜愛。

林善懿 林善懿玩狗意外派福利。
林善懿早前曾玩狗意外派福利。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
蘇雯慧 惜日的學生妹主播林善懿，今日已成熟了許多，食日本料理都要露一露腰。
惜日的學生妹主播林善懿，如今已成熟了許多，食日本料理都要露一露腰。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
tvb 實習記者 旗袍 林善懿樣子非常甜美，難怪得到網民愛戴。
林善懿樣子非常甜美，難怪得到網民愛戴。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
tvb 實習記者 旗袍 網民都大讚身穿旗袍的林善懿散發一種古典韻味。
網民都大讚身穿旗袍的林善懿散發一種古典韻味。 （圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿 趴低。
趴低。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿 伸脷。
伸脷。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿 仲有不少曬腿照。
仲有不少曬腿照。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
新一代最甜美女主播林善懿現身 吸引網民關注只因...
平日也不時穿著黑絲扮成熟。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿 但樣子確實Keep住young，難怪被指似學生妹！
但樣子確實Keep住young，難怪被指似學生妹！（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@sinyiyiyi、有線新聞截圖、IG@vincentchan1013、《主播視角》截圖、IG@yannayuuu、IG@terrieleung

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