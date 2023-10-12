林善懿

前「最靚女主播」林善懿罕有派福利 28歲童顏不變街坊Look意外搶Fo

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曾有「最靚女主播」之稱的林善懿（Sinyi），憑著一副甜美童顏，吸引到不少網民喜愛，先後效力過有線新聞和NowTV財經台的她，現時已轉型做網上財經節目主持，但仍不時在社交網分享自己的生活點滴，近日她更罕有地烏低身大派福利，意外展現出性感一面！

蘇雯慧 林善懿Sinyi）都備受網民喜愛。
NowTV時期的林善懿。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
蘇雯慧 另一位新聞之花林善懿Sinyi），原來她剛入行時已被封為「學生妹主播」。
林善懿擁有一副童顏，剛入行時已被封為「學生妹主播」。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

林善㦤 俯身玩狗意外派福利

林善懿日前在社交網的限時動態中分享了一張玩狗照，相中她穿著一身背心短褲加波鞋，並外罩薄透白恤衫的街坊Look，而在做出踎低並俯身摸向狗狗的動作時，意外露出少許事業線，罕有地大送街坊福利，令網民都睇到心心眼，瘋狂派Look！

林善懿 林善懿玩狗意外派福利。
林善懿玩狗意外派福利。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

林善㦤 擁甜美童顏

前NowTV主播林善懿（Sinyi）現年28歲，畢業於城市大學，在學期間曾到香港電台實習，2017年初她加入有線新聞做主播，入行時因為擁有一副童顏，曾被封為「學生妹主播」，2019年她過檔NowTV做財經台記者，到2020年底離巢，現時則成為了網上財經節目的主持人。

新一代最甜美女主播林善懿現身 吸引網民關注只因...
有線時期的林善懿，樣子較為青澀。（圖片來源：有線新聞截圖）
林善懿 不少網民表示最愛看林善懿穿著黑絲報新聞。
不少網民表示最愛看林善懿穿著黑絲報新聞。（圖片來源：有線新聞截圖）
林善懿 在有線期間，林善懿亦有報天氣。
在有線期間，林善懿亦有報天氣。（圖片來源：有線新聞截圖）
林善懿 入行數年，依然童顏。
入行數年，依然童顏。（圖片來源：NowTV新聞截圖）
林善懿 曾獲封「最靚女主播」。
曾獲封「最靚女主播」。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

旗袍Look盡展誘人曲線

林善懿的個人社交網至今已有超1.3萬人追蹤，每個發文平均有過千人畀like，除在鏡頭前非常認真嚴肅外，私底下的她原來是百變女郎，社交網內的曬腿、露腰或是穿著古典旗袍的造型照，全部都深得網民喜愛。

蘇雯慧 惜日的學生妹主播林善懿，今日已成熟了許多，食日本料理都要露一露腰。
惜日的學生妹主播林善懿，如今已成熟了許多，食日本料理都要露一露腰。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
tvb 實習記者 旗袍 林善懿樣子非常甜美，難怪得到網民愛戴。
林善懿樣子非常甜美，難怪得到網民愛戴。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
tvb 實習記者 旗袍 網民都大讚身穿旗袍的林善懿散發一種古典韻味。
網民都大讚身穿旗袍的林善懿散發一種古典韻味。 （圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿 趴低。
趴低。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿 伸脷。
伸脷。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿 仲有不少曬腿照。
仲有不少曬腿照。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
新一代最甜美女主播林善懿現身 吸引網民關注只因...
平日也不時穿著黑絲扮成熟。（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿 但樣子確實Keep住young，難怪被指似學生妹！
但樣子確實Keep住young，難怪被指似學生妹！（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）
林善懿
（圖片來源：IG@sinyiyiyi）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@sinyiyiyi、有線新聞截圖、NowTV新聞截圖、港台新聞截圖

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