前「最靚女主播」林善懿罕有派福利 28歲童顏不變街坊Look意外搶Fo

曾有「最靚女主播」之稱的林善懿（Sinyi），憑著一副甜美童顏，吸引到不少網民喜愛，先後效力過有線新聞和NowTV財經台的她，現時已轉型做網上財經節目主持，但仍不時在社交網分享自己的生活點滴，近日她更罕有地烏低身大派福利，意外展現出性感一面！