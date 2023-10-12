前「最靚女主播」林善懿罕有派福利 28歲童顏不變街坊Look意外搶Fo
廣告
曾有「最靚女主播」之稱的林善懿（Sinyi），憑著一副甜美童顏，吸引到不少網民喜愛，先後效力過有線新聞和NowTV財經台的她，現時已轉型做網上財經節目主持，但仍不時在社交網分享自己的生活點滴，近日她更罕有地烏低身大派福利，意外展現出性感一面！
林善㦤 俯身玩狗意外派福利
林善懿日前在社交網的限時動態中分享了一張玩狗照，相中她穿著一身背心短褲加波鞋，並外罩薄透白恤衫的街坊Look，而在做出踎低並俯身摸向狗狗的動作時，意外露出少許事業線，罕有地大送街坊福利，令網民都睇到心心眼，瘋狂派Look！
林善㦤 擁甜美童顏
前NowTV主播林善懿（Sinyi）現年28歲，畢業於城市大學，在學期間曾到香港電台實習，2017年初她加入有線新聞做主播，入行時因為擁有一副童顏，曾被封為「學生妹主播」，2019年她過檔NowTV做財經台記者，到2020年底離巢，現時則成為了網上財經節目的主持人。
旗袍Look盡展誘人曲線
林善懿的個人社交網至今已有超1.3萬人追蹤，每個發文平均有過千人畀like，除在鏡頭前非常認真嚴肅外，私底下的她原來是百變女郎，社交網內的曬腿、露腰或是穿著古典旗袍的造型照，全部都深得網民喜愛。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：IG@sinyiyiyi、有線新聞截圖、NowTV新聞截圖、港台新聞截圖