林嘉欣離婚｜與袁劍偉聯合發文結束12年婚姻：已經走到了盡頭

現年44歲的女神林嘉欣在2010年與導演袁劍偉結婚，結婚近13年，今日（28日）突然傳出離婚一事並已分居，有指是因為二人性格不合和育兒睇法不一產生矛盾，據知傳出二人離婚也牽涉金錢糾紛！目前林嘉欣帶同兩個女兒到加拿大生活，而林嘉欣也在社交平台暗示自己去了新的地方生活。二人結婚12年先後育有兩名女兒Kayla及Sofie…