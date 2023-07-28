林嘉欣離婚｜與袁劍偉聯合發文結束12年婚姻：已經走到了盡頭
林嘉欣同前夫袁劍偉承認結束12年婚姻
林嘉欣和前夫袁劍偉同時出Po，在深夜1時在IG以中英發文，二人聯合聲明中承認已離婚：
在經過十二年的婚姻生活後，我們無奈地認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭。我們做出這個決定並非輕率，我們曾共同努力去面對這個變化。然而，我們過去、現在，並且將來永遠都是一個家庭。我們首要的身份是父母，照顧兩個正在茁壯成長的孩子。我們的孩子是我們的首要和最重要之務，我們將繼續共同合作來撫養他們。對於彼此的未來，我們真摯地希望一切都好。
我們請求尊重我們及孩子在這個困難時期的空間和隱私。最後，我們還要感謝我們的家人和朋友們的支持，以及他們回報的愛。
2010年誕下女兒 並暫別娛樂圈！
2010年，30歲的林嘉欣懷胎6個月，與當時44歲的袁劍偉在溫哥華舉行婚禮。當日出席親友約三十多人，除雙方家人外，其餘賓客是林嘉欣的中學同學，而潘迪華是唯一被邀出席的圈中人。同年誕下女兒，並暫別娛樂圈！
林嘉欣誕下兩名女兒後怕縱壞她們 因此選讀平民學校
林嘉欣先後誕下兩名女兒Kayla和Sofie，一度停工全職湊女的嘉欣，兩年前復工都只係選擇性工作，將大部分時間留給女兒及家庭，為免兩女會被縱壞而有公主病，嘉欣由囡囡讀幼稚園開始，已經有別一般星二代讀爭崩頭的學校，反而選讀平民學校。
2009年以遊學為由息影
2009年底林嘉欣約滿星皓後，未有再接新工作，辭退跟隨多年的助手，2010年3月出席完《戀人絮語》宣傳活動後便突然失蹤，以遊學為由息影。
2009年3月接受雜誌訪問指30歲已準備好有一段穩定關係
2009年3月林嘉欣接受結婚雜誌《大日子》訪問時，坦承自己30歲前太着重「自己」，但30歲後已ready for一段穩定關係，「我當然會結婚呀！不過當你很努力地尋找，他就偏偏不出現。」但其實當時已經與袁劍偉熱戀中。
袁劍偉一直有指他女人緣甚佳
嘉欣前夫袁劍偉，英文名Steve，二人結婚時年約40，早年在加拿大修畢電影及心理學課程，91年回港加入無綫做PA，後被派往《勁歌金曲》兼跟隨綜藝科的錢國偉，兩年內升導演，有指他任職無綫時已甚有女人緣。
向來與有婦之夫特別有緣的嘉欣，曾與已婚的音樂人陳光榮、金像美指文念中傳緋聞，有傳08年嘉欣在陳光榮介紹下認識了已有家室的袁劍偉，戀情一發不可收拾，為接近愛郎，嘉欣更搬到渣甸山與Steve住同一屋苑，嘉欣亦不時被拍到前往附近Market Place買餸為愛郎下廚。 不過Steve堅稱嘉欣並非第三者，他澄清06年已與前妻分居，08年辦妥離婚手續後，即在拍廣告時認識嘉欣，並展開追求，一切在正常程序下發展。 早前有指Steve前妻接受訪問時曾發火叫人「別跟我提她」及「別搞我老公」，Steve又澄清與前妻仍是好友，對方個性平和，不是瞪眼罵記者的人。
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