台灣金馬獎︱46歲林嘉欣服裝大炒車 網民：佢有邊次唔出事？
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《第61屆金馬頒獎典禮》在今晚（23日）舉行，雲集亞洲各地的電影人。其中現年46歲的林嘉欣就負責擔任「最佳女配角」的頒獎嘉賓，雖然林嘉欣外貌冇走樣，但服裝就大炒車，遭網民留言恥笑似周星馳電影造型…
46歲林嘉欣服裝大炒車驚現「時裝災難」
林嘉欣在頒獎典禮上穿上黑色長方形西裝上台，與張震一起頒發「最佳女配角」獎項。不過大家都講焦點落在林嘉欣大墊肩設計，再加上下身超寬鬆的褲子，令林嘉欣一身打扮零線條可言，顯得極為臃腫。
網民替其感可惜：明明個樣咁靚
網民見到林嘉欣一身打扮都替她感到非常可惜，認為林嘉欣46歲依然靚爆鏡，但每次出席頒獎典禮的服裝都炒車：「其實我一直唔明 明明林嘉欣個樣咁靚人又唔算矮 佢真係每一次出現大場合都係時裝災難」。
不過亦有網民認為林嘉欣骨架大，所以每次都選擇Oversize的服裝，但奈何林嘉欣未能「Carry」到此風格，弄巧反絕反而變得更加奇怪：「肥著吾到晚裝，咪走呢啲方向，想法冇錯，係件嘢太難睇」、「因為佢骨架大比較大份，着緊新衫會好顯肥，所以每次都揀一啲Over size嘅衫，但佢唔知道咁樣會顯得仲大隻」、「其實佢做唔到啲咁另類嘅風格…正正經經著得大方得體就好夠等。
圖片來源：官方提供、《國產凌凌漆》