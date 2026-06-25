首部進軍美國港劇！林嘉欣全英語化身Ball場女王 眼神凌厲震懾全場 獲封MVP
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Viu原創劇集《THE SEASON》熱播，林嘉欣飾演Ball場女王「Fiona」全程以英語演出，凌厲眼神配合話中有話的氣場，令網民一致封她為該劇序幕MVP。這部港劇更史無前例成為首部進軍美國主流串流平台的香港製作，陣容橫跨國際與本地頂尖演員。
林嘉欣挑戰全英語對白演繹快狠準Ball場女王
《THE SEASON》劇組在香港多處實景取景，史無前例獲准進入沙田馬場拍攝，更租下豪華遊艇駛進西貢、維港及港島南區避風塘。除了展現上流社會的奢華場面，劇組亦深入香港街市和大排檔，呈現最貼地的常民生活面貌。林嘉欣在劇中飾演的「Fiona」被形容為「另一個自己，似一隻鷹」，角色霸氣十足，每句對白都帶著鋒芒，與一眾國際演員同場較量毫不遜色。
外籍演員Toby Stephens直言此劇只能在香港發生
《THE SEASON》匯聚多位國際演員，包括曾演出《太陽召喚》的Jessie Mei Li、《波西傑克森》的Toby Stephens、《我的超豪男友》的吳育剛，以及木村拓哉女兒Kōki。其中Toby Stephens對香港取景讚不絕口，直言：「這部劇只能在香港發生。」他認為香港獨特的城市面貌與文化底蘊，為劇集注入了無可取代的質感，這番話亦印證了劇組堅持全實景拍攝的決定。
AnsonLo與Kōki有感情線駱振偉獲國際試鏡機會
除國際陣容外，該劇亦有本地MakerVille藝人客串演出。AnsonLo盧瀚霆及Marf邱彥筒在劇中飾演娛圈偶像，其中AnsonLo與Kōki更有不少對手戲及感情線發展。駱振偉則飾演穿梭上流社會的Ball場司儀，憑藉流利英語表現獲得關注，參與該劇後已為另一套英文劇試鏡，有機會衝出國際舞台，成為該劇帶動本地演員走向世界的最佳例證。
網民盛讚林嘉欣影后級演技撐起整部劇氣場
劇集播出後，網民對林嘉欣的表現反應極為熱烈，不少留言封她為「全劇MVP」，讚賞她以全英語演出仍能維持強大氣場。有網民表示「林嘉欣一出場成套劇level即刻唔同」、「影后就係影后，英文對白完全冇違和感」，亦有觀眾認為她與國際演員同場演出毫不失禮，甚至更為搶眼。《THE SEASON》作為首部打入美國主流串流平台的港劇，林嘉欣的演出無疑成為觀眾討論焦點。
資料或影片來源：原文刊於新假期