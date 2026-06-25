首部進軍美國港劇！林嘉欣全英語化身Ball場女王 眼神凌厲震懾全場 獲封MVP

Viu原創劇集《THE SEASON》熱播，林嘉欣飾演Ball場女王「Fiona」全程以英語演出，凌厲眼神配合話中有話的氣場，令網民一致封她為該劇序幕MVP。這部港劇更史無前例成為首部進軍美國主流串流平台的香港製作，陣容橫跨國際與本地頂尖演員。