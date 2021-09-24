登六林國斌與盧惠光等武打影星敍舊 曾被莫少聰誤爆升呢人父育有一對龍鳳胎

剛踏入61歲林國斌，當年在《破壞之王》「斷水流大師兄」，令大家留下深刻印象，早已成為集體回憶，早前林作上擂台對戰鍾培生，大家都諗起林國斌呢位大師兄﹗據知林國斌已轉行從事金融業，更已成為人父育有一對龍鳳胎﹗近日他與昔日武打影星盧惠光等敍舊，被讚登六仍然keep得好好﹗

文：東方新地｜圖：慮惠光IG、莫少聰微博