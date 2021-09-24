登六林國斌與盧惠光等武打影星敍舊 曾被莫少聰誤爆升呢人父育有一對龍鳳胎
文：東方新地｜圖：慮惠光IG、莫少聰微博
登六林國斌狀態好fit
今個月剛踏入61歲的林國斌，雖然近年間唔中為電影客串，早已淡出幕前轉行做金融，與圈中好友保持聯絡，近日與盧惠光、張雷、林正英師弟孟海、錢嘉樂等敍舊，大家同樣是武打出身﹗不過有不少已淡出幕前，還在在幕前演出的只有錢嘉樂，林國斌外貌及身型跟以前變化不大，完全冇走樣，狀態仲好fit﹗當日他更戴住價值約廿萬名錶，離開幕前，生活環境不俗﹗
林國斌到主題樂園為龍鳳胎搞生日會
林國斌轉行金融業，間唔中為電影客串，不過私生活向來低調，兩年前莫少聰在微博開心些牙，並留言「祝福林國斌一雙漂亮的寶貝生日快樂，健康快樂成長，天天都開心﹗」戥好兄弟高興，卻誤爆林國斌原來已為人父，相中所見，林國斌為一對龍鳳胎在主題公園搞生日會，一身紅色西裝外套的林國斌開心滿場飛，更與紅衣女子上台一人抱一個致詞感謝來賓到賀，當晚更是星光熠熠，出席包括有古天樂、方中信、張耀揚、姜皓文、曾志偉、崔建邦、盧惠光、吳廷燁等﹗
《破壞之王》「斷水流大師兄」好經典
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黃德斌、張耀揚、林國斌踩車行大運 跪地求神
趁住新年流流，人人都神心拜神，祈求新年得神保佑又順手攝番個太歲，勢估唔到，信眾好運由行到入廟一刻已經開始，竟然有得一次過野生捕獲黃德斌、林國斌、張耀揚三個型佬去拜神。加埋都成165歲，年初四(2月19日)山長水遠踩車踩到入粉嶺雲泉仙館手持巨香拜神，有氣有力亦都有心，一定心想事成！
黃德斌 張耀揚 林國斌 猛男出征
年過半百，仲可以有相同興趣，揀番個好日，放低女友家人聚一聚，又踩轉車行番個大運，呢啲咪就係男人的浪漫囉！年初四(2月19日)，黃德斌、林國斌、張耀揚全身專業級踩車裝備、聯同兩位年紀相若老友，由九龍踩到入粉嶺、由早上踩到太陽落山，終於到達目的地雲泉仙館。
猛男上香
新年流流，館內人頭湧湧，不少師奶信眾見到三位單車褲猛男都興奮莫名要求合照，三位亦來者不拒心情靚到一個點。
三缺一唔見吳啟華
一行五人由廟外拜到廟內，入埋香油錢亦都買埋巨型香燭，一字排開跪地神心拜拜後，便坐在大殿內吹水回氣，一吹就係半粒鐘。眼見太陽就快落山，吹水先告一段落，三位連同友人齊齊站在中庭巨型福祿壽像前影番張大合照打卡先。
黃德斌組星級車隊
其實呢隊星級型佬單車隊陣容又點止黃德斌、張耀揚同林德斌？仲有林韋辰、何啟南，以及中堅分子吳啟華。平時踩勻港九新界、又帶隊踩到去澳門、台灣，不過今個新年吳啟華就去咗美加登台，搵真銀緊要！