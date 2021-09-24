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登六林國斌與盧惠光等武打影星敍舊 曾被莫少聰誤爆升呢人父育有一對龍鳳胎

最新娛聞
撰文：東方新地

剛踏入61歲林國斌，當年在《破壞之王》「斷水流大師兄」，令大家留下深刻印象，早已成為集體回憶，早前林作上擂台對戰鍾培生，大家都諗起林國斌呢位大師兄﹗據知林國斌已轉行從事金融業，更已成為人父育有一對龍鳳胎﹗近日他與昔日武打影星盧惠光等敍舊，被讚登六仍然keep得好好﹗
文：東方新地｜圖：慮惠光IG、莫少聰微博

登六林國斌狀態好fit

今個月剛踏入61歲的林國斌，雖然近年間唔中為電影客串，早已淡出幕前轉行做金融，與圈中好友保持聯絡，近日與盧惠光、張雷、林正英師弟孟海、錢嘉樂等敍舊，大家同樣是武打出身﹗不過有不少已淡出幕前，還在在幕前演出的只有錢嘉樂，林國斌外貌及身型跟以前變化不大，完全冇走樣，狀態仲好fit﹗當日他更戴住價值約廿萬名錶，離開幕前，生活環境不俗﹗

61歲林國斌與盧惠光等敍舊，林國斌容光煥發，皮膚緊緻，身形仲好弗﹗（圖片來源：盧惠光IG）
61歲林國斌與盧惠光等敍舊，林國斌容光煥發，皮膚緊緻，身形仲好弗﹗（圖片來源：盧惠光IG）
林國斌近日與昔日同為武打出身的與盧惠光、張雷、林正英師弟孟海、錢嘉樂等飯敍，相當難得﹗（圖片來源：盧惠光IG）
林國斌近日與昔日同為武打出身的與盧惠光、張雷、林正英師弟孟海、錢嘉樂等飯敍，相當難得﹗（圖片來源：盧惠光IG）
半年前，林國斌與盧惠光、任達華和元彪難得一聚﹗（圖片來源：盧惠光IG）
半年前，林國斌與盧惠光、任達華和元彪難得一聚﹗（圖片來源：盧惠光IG）
林國斌外貌跟真實年齡不相乎﹗（圖片來源：盧惠光IG）
林國斌外貌跟真實年齡不相乎﹗（圖片來源：盧惠光IG）

林國斌到主題樂園為龍鳳胎搞生日會

林國斌轉行金融業，間唔中為電影客串，不過私生活向來低調，兩年前莫少聰在微博開心些牙，並留言「祝福林國斌一雙漂亮的寶貝生日快樂，健康快樂成長，天天都開心﹗」戥好兄弟高興，卻誤爆林國斌原來已為人父，相中所見，林國斌為一對龍鳳胎在主題公園搞生日會，一身紅色西裝外套的林國斌開心滿場飛，更與紅衣女子上台一人抱一個致詞感謝來賓到賀，當晚更是星光熠熠，出席包括有古天樂、方中信、張耀揚、姜皓文、曾志偉、崔建邦、盧惠光、吳廷燁等﹗

林國斌與盧惠光等武打影星敍舊 被莫少聰誤爆升呢人父育有一對龍鳳胎
林國斌為一對龍鳳胎在主題公園搞生日會，當晚有不少圈中好友出席，包括有古天樂、姜皓文、莫少聰、盧惠光等﹗（圖片來源：莫少聰微博）
林國斌與盧惠光等武打影星敍舊 被莫少聰誤爆升呢人父育有一對龍鳳胎
林國斌抱龍鳳B上台致謝﹗（圖片來源：莫少聰微博）
林國斌與盧惠光等武打影星敍舊 被莫少聰誤爆升呢人父育有一對龍鳳胎
林國斌為一對龍鳳胎在主題樂園搞生日會，除去紅色西裝的林國斌（右）抱住龍鳳B﹗（圖片來源：莫少聰微博）
林國斌與盧惠光等武打影星敍舊 被莫少聰誤爆升呢人父育有一對龍鳳胎
當晚有不少圈中人出席﹗（圖片來源：莫少聰微博）
林國斌與盧惠光等武打影星敍舊 被莫少聰誤爆升呢人父育有一對龍鳳胎
出席生日會包括有古天樂、方中信、張耀揚、姜皓文、曾志偉、崔建邦、盧惠光、吳廷燁等，星光熠熠﹗（圖片來源：莫少聰微博）
林國斌孖莫少聰合唱﹗（圖片來源：莫少聰微博）
林國斌孖莫少聰合唱﹗（圖片來源：莫少聰微博）

《破壞之王》「斷水流大師兄」好經典

「在座各位都係垃圾」成經典對白﹗（圖片來源：《破壞之王》截圖）
「在座各位都係垃圾」成經典對白﹗（圖片來源：《破壞之王》截圖）
林國斌曾提及當年因藍潔瑛而認識周星馳﹗周指林跟漫畫角色相似，故希望由林國斌飾演斷水流大師兄一角﹗（圖片來源：《破壞之王》截圖）
林國斌曾提及當年因藍潔瑛而認識周星馳﹗周指林跟漫畫角色相似，故希望由林國斌飾演斷水流大師兄一角﹗（圖片來源：《破壞之王》截圖）
（圖片來源：《破壞之王》截圖）
（圖片來源：《破壞之王》截圖）

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黃德斌、張耀揚、林國斌踩車行大運 跪地求神

趁住新年流流，人人都神心拜神，祈求新年得神保佑又順手攝番個太歲，勢估唔到，信眾好運由行到入廟一刻已經開始，竟然有得一次過野生捕獲黃德斌、林國斌、張耀揚三個型佬去拜神。加埋都成165歲，年初四(2月19日)山長水遠踩車踩到入粉嶺雲泉仙館手持巨香拜神，有氣有力亦都有心，一定心想事成！

黃德斌 張耀揚 林國斌 猛男出征

年過半百，仲可以有相同興趣，揀番個好日，放低女友家人聚一聚，又踩轉車行番個大運，呢啲咪就係男人的浪漫囉！年初四(2月19日)，黃德斌、林國斌、張耀揚全身專業級踩車裝備、聯同兩位年紀相若老友，由九龍踩到入粉嶺、由早上踩到太陽落山，終於到達目的地雲泉仙館。

黃德斌
事實證明男人唔keep好易老，梗係平時踩車踩得多，54歲黃德斌身形拍得住當年全盛時期。（圖片來源：東方新地）
林國斌 黃德斌
年紀最長的林國斌今年9月將滿58歲，60歲都嚟緊一樣fit到漏，拜完神出車仲一馬當先為車隊帶頭。
張耀揚 黃德斌
「烏鴉」張耀揚出道 32年，32年如一日，fit得嚟仲渾身霸氣，在仙館內最多fans要求合照。（圖片來源：東方新地）

猛男上香

新年流流，館內人頭湧湧，不少師奶信眾見到三位單車褲猛男都興奮莫名要求合照，三位亦來者不拒心情靚到一個點。

張耀揚 黃德斌 林國斌
年初四，三位型佬車友張耀揚、黃德斌、林國斌全副武裝約埋踩車，再山長水遠踩到入粉嶺雲泉仙館拜神。（圖片來源：東方新地）
黃德斌
黃德斌等五個大男人出車前在仙館門前巨型福祿壽大合照。（圖片來源：東方新地）

三缺一唔見吳啟華

一行五人由廟外拜到廟內，入埋香油錢亦都買埋巨型香燭，一字排開跪地神心拜拜後，便坐在大殿內吹水回氣，一吹就係半粒鐘。眼見太陽就快落山，吹水先告一段落，三位連同友人齊齊站在中庭巨型福祿壽像前影番張大合照打卡先。

張耀揚 黃德斌
入大殿上香，最虔誠就係張耀揚，將巨香舉過額頭再口噏噏跪在地墊上數分鐘，祈求來年順利。（圖片來源：東方新地）
黃德斌
黃德斌、張耀揚同林國斌三位入廟各自添完香油錢，又買香燭衣紙跟足指示上完香再燒衣紙，做足全套。（圖片來源：東方新地）
黃德斌
拜完神黃德斌等一行人出車經原路從粉嶺踩出九龍，貼住車路邊踩，好守馬路規則。（圖片來源：東方新地）

黃德斌組星級車隊

其實呢隊星級型佬單車隊陣容又點止黃德斌、張耀揚同林德斌？仲有林韋辰、何啟南，以及中堅分子吳啟華。平時踩勻港九新界、又帶隊踩到去澳門、台灣，不過今個新年吳啟華就去咗美加登台，搵真銀緊要！

黃德斌
星級車隊成員除咗黃德斌、林國斌同張耀揚外，仲有吳啟華同何啟南，不過今個新年吳啟華就飛咗去美加登台搵真銀。（圖片來源：東方新地）
黃德斌
全盛時期嘅黃德斌，同依家一樣咁fit。（圖片來源：東方新地）

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