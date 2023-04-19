36歲林夏薇喱士一件頭戰鬥格開船P 搵人夫操刀 砌低同場女星
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36歲的視后林夏薇看似弱不禁風，其實平時勤健身操得甚弗，一有機會就騷Quali，早前她相約洪永城夫婦及好姊妹趙希洛一齊去船P，以黑色喱士一件頭上陣的林夏薇，由洪永城操刀影了一輯泳衣照，輕輕一露已艷壓群芳。
林夏薇一件頭若隱若現
林夏薇日前與好友出海，並上載了多張在船上影的照片，同行的還有好姊妹趙希洛及洪永城夫婦等人，她留言：「今年第一個下水禮。」林夏薇身穿黑色一件頭泳衣，雖不及三點式少布，但腰間的喱士若隱若現，反而更顯神秘與性感，讓林夏薇充份展現豐滿上圍與白滑美腿。
林夏薇鳴謝洪永城做攝影師
林夏薇在船上大擺甫士似足影寫真集，而這輯照片原來由好友洪永城操刀，林夏薇出po時亦有鳴謝洪永城，其中一張側身照更令林夏薇的的身材變得更立體，把同船的洪永城老婆梁諾妍及趙希洛都比下去。
胡定欣留言大讚 洪永城話有壓力
林夏薇公開照片後引來很大迴響，除了大批網民都對她的無敵身材讚不絕口，其好友胡定欣亦搶先留言大讚，而攝影師洪永城就話好大壓力，當時驚影得唔好畀人掉落海，不過最搞笑都係有網民留言：「第一張好似林峯戴假髮」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]