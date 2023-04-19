36歲林夏薇喱士一件頭戰鬥格開船P 搵人夫操刀 砌低同場女星

36歲的視后林夏薇看似弱不禁風，其實平時勤健身操得甚弗，一有機會就騷Quali，早前她相約洪永城夫婦及好姊妹趙希洛一齊去船P，以黑色喱士一件頭上陣的林夏薇，由洪永城操刀影了一輯泳衣照，輕輕一露已艷壓群芳。