低胸林夏薇罕有孖老公婚宴放閃 向男神李棟旭佐藤健集郵網民狂嗌羨慕
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視后林夏薇近日剛完成重頭劇《黑色月光》的拍攝及《逆天寄案2》的宣傳，終於鬆一口氣的她，近日就孖住老公出席友人的婚宴，並公開放閃，令網民驚訝的是，婚宴上竟然還有兩位日韓人氣男神李棟旭和佐藤健！
林夏薇 著低胸連身裙Big爆現身 罕有分享與老公合照
現年36歲的林夏薇自2015年與年長16歲的金融才俊莫贊生（Jason）結婚後，事業愛情雙豐收，不僅進軍飲食業和創立鑽石品牌，事業蒸蒸日上，婚後更繼續活躍於影視圈，日前，林夏薇與老公莫贊生一同出席了一場盛大的婚宴，並罕有地在社交媒體上分享了他們的合照。
照片中林夏薇身穿一襲白色低胸連身裙，大騷Big爆上圍，性感誘人，連江嘉敏和陳敏之等好友都大讚她很索！她在帖文中寫道：「Congratulations！參加婚禮也會感受到超幸福。以愛為名，以餘生為期，白頭永攜，新婚快樂我親愛的朋友～」為朋友送上祝福。
向日韓人氣男神集郵惹羨慕
不過網民的焦點都落在與林夏薇合照的兩位日韓人氣男神李棟旭和佐藤健身上，紛紛對成功集郵的林夏薇表示羨慕：「可以看到李棟旭當然幸福啦啊啊啊」、「啊還真的是李東旭啊啊啊啊啊」、「好羨慕你啊」、「還有佐藤健」、「哇，羡慕嫉妒啊啊」等等。
林夏薇與佐藤健原來早已認識
據知去年莫贊生在日本傾生意時，便透過朋友的介紹認識了佐藤健，為了讓遠在香港的林夏薇能與偶像見面，更即時在餐廳內打了一個video call給她，為老婆送上驚喜。此外在去年底，林夏薇獲得亞洲年度最佳影視大獎時，亦曾與佐藤健同台獲獎兼合照。
去年曾與素顏李棟旭合照
而林夏薇在去年中出席老公的生意飯局後，亦曾曬出與韓國男神李棟旭的合照，當時她寫道：「真的每一部戲都有追，非常欣賞的好演員！開心的聚會～ Welcome to HongKong！」更大讚李棟旭係「素顏男神」！
撰文：東方新地圖片來源：IG@rosinalam