林夏薇做矯視手術前發現視網膜退化 拍片公開過程
林夏薇因有近視戴眼鏡多年，早前她決定接受矯視手術，告別四眼妹的日子，點知上星期做手術前去做眼睛全方位檢查時，發現左眼視網膜退化，好彩及時發現，並即場做手術修補。林夏薇在社交網拍片講述整個過程，雖然唔係大手術，不過眼睛係靈魂之窗，林夏薇點都有緊張！
撰文：東方新地 圖片：林夏薇IG
林夏薇著睡衣拍片
林夏薇這日著住件粉紅色絲質睡衣以素顏現身拍片，一開始就話自己心情有些興奮又有些緊張，因為她準備去做矯視手術。林夏薇說：「做手術前一星期，我去做咗個眼睛全方位檢查，唔做唔知，一做就嚇死我，因為我呢隻眼(手指左眼)視網膜退化，醫生話好彩及時發現，用咗5分鐘時間就幫我做咗個激光修補視網膜手術。今日我會去覆診，如果順利嘅話，會做埋個矯視手術。」
直擊覆診情況
鏡頭一轉，林夏薇已經現身眼科診所，她接受了醫生詳細的檢查，然後鬆一口氣說：「好彩唔係太嚴重，好快！」
手術前表現緊張
之後林夏薇再為矯視手術作出準備，由護士為她滴眼藥水，笠上手術帽及穿上保護衣，這時的林夏薇開始緊張起來，她對鏡頭說：「原本唔緊張，依家有啲緊張！我依家準備入去做手術喇！」說時林夏薇手放心口。其實林夏薇經常以眼鏡Look示人，她之前在劇集《逆緣》及《逆天奇案》的造型都是四眼妹，更獲封為「最索眼鏡娘」。