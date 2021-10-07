林夏薇做矯視手術前發現視網膜退化 拍片公開過程

林夏薇因有近視戴眼鏡多年，早前她決定接受矯視手術，告別四眼妹的日子，點知上星期做手術前去做眼睛全方位檢查時，發現左眼視網膜退化，好彩及時發現，並即場做手術修補。林夏薇在社交網拍片講述整個過程，雖然唔係大手術，不過眼睛係靈魂之窗，林夏薇點都有緊張！

撰文：東方新地 圖片：林夏薇IG