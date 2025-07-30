林夏薇走出破產風波開心賀結婚10周年 sweet爆發文網民力讚：患難見真情！
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38歲林夏薇2015年嫁圈外老公莫贊生（Jason），婚後林夏薇生活富貴，除咗進駐價值20億嘅山頂豪宅外，近年佢亦落力發展個人珠寶生意，吸金力十足。林夏薇老公莫贊生早前就因債務問題被頒令破產，而林夏薇亦被捲入風波之中，不過債權人最終就撤回對其破產呈請。而林夏薇就似乎一直未受風波影響，近日更sweet爆與老公慶祝結婚10周年。
林夏薇老公莫贊生風波後首現身
在壓力與外界審視下，林夏薇與莫贊生並肩走過最艱難日子。雖然曾捲入法律與財務糾紛，但2人始終選擇互相支持。而走出破產風波嘅2人近日亦sweet爆慶祝結婚10周年，林夏薇日前在社交平台貼出與老公莫贊生、佘詩曼、譚俊彥、陳山聰及梁靖琪等合照，齊齊為2人慶祝，今次亦係莫贊生捲入破產風波後首現身，不過狀態就似乎未受影響。
林夏薇冧爆示愛老公
除咗曬出與大家嘅合照外，林夏薇亦配文表示：「結婚10周年！錫婚快樂 風雨同路！多謝兄弟姊妹有緣陪伴～」隨即引來唔少網民力讚林夏薇與老公十分恩愛：「真正做到了風雨同行」、「患難見真情」、「薇薇與老公好恩愛」、「不是每個人都能共患難的」等。
撰文：東方新地圖片來源：ig@rosinalam、微博@林夏薇資料或影片來源：原文刊於新假期