林夏薇走出破產風波開心賀結婚10周年 sweet爆發文網民力讚：患難見真情！

38歲林夏薇2015年嫁圈外老公莫贊生（Jason），婚後林夏薇生活富貴，除咗進駐價值20億嘅山頂豪宅外，近年佢亦落力發展個人珠寶生意，吸金力十足。林夏薇老公莫贊生早前就因債務問題被頒令破產，而林夏薇亦被捲入風波之中，不過債權人最終就撤回對其破產呈請。而林夏薇就似乎一直未受風波影響，近日更sweet爆與老公慶祝結婚10周年。