林夏薇生日P驚見「稀客」 胡定欣醫生男友激罕同框 飲到面紅紅搶盡風頭！
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上月底（6月30日）是視后林夏薇的生日，向來人緣極佳的她獲一眾圈中好友大搞派對慶祝，現場星光熠熠！當晚主角林夏薇以性感露腰Top襯牛仔褲，大騷Fit爆蛇腰，狀態大勇，但全場焦點竟意外落在一對情侶身上。事關胡定欣與其醫生男友激罕公開同框現身，男方更飲至面紅耳赤，場面相當熱鬧！
林夏薇生日P星光熠熠 胡定欣醫生男友罕有現身
林夏薇的生日派對可謂眾星雲集，除了有黃翠如、蕭正楠、洪永城夫婦、劉愷威、趙希洛、黃祥興等好友，最令人驚喜的莫過於視后胡定欣偕同其醫生男友陳先生（Terry）齊齊到賀。從大合照可見，眾人非常有心思地襯了黑白色Dress code，並為壽星女準備了「Happy Birthday R」字樣的氣球和精緻的生日蛋糕。照片中，胡定欣的男友Terry更飲到面紅紅，並熱情地攬着老友洪永城，完全融入大家庭，可見他與胡定欣的一班好友早已打成一片，而這對情侶的罕有同框，瞬間成為全場焦點，風頭幾乎蓋過主角林夏薇！
壽星女林夏薇感性發文：管它幾歲快樂萬歲
雖然焦點一度被搶，但身為主角的林夏薇心情絲毫未受影響，玩得相當盡興。她事後亦在社交平台感性發文，分享生日喜悅，並曬出多張靚相。林夏薇寫道：「ʜᴀᴘᴘʏ ʙɪʀᴛʜᴅᴀʏ ᴛᴏ ᴍᴇ🍾管它幾歲，快樂萬歲🥂感恩父母，感恩一直都在的你們！愿所有的美好都在新的一歲里如期而至✨♥️」
胡定欣留言洩蜜：温馨相終於面世
胡定欣與醫生男友的戀情雖然已非秘密，但二人向來低調，極少公開放閃。這次一同出席林夏薇生日會，更任影唔嬲，被視為關係非常穩定。事後，胡定欣更在林夏薇的帖文下甜蜜留言：「呢張温馨的相終於面世😍😂個生日Board簡直無得頂啦」。
林夏薇也秒回：「一年一度❤️😂點少得你哋」，簡單一句對話足以證明姊妹情深，同時亦洩露了胡定欣與男友是每年必到的座上客，可見這段戀情在朋友圈中早已獲肯定，引來不少粉絲留言催婚，期待二人早日拉埋天窗！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期