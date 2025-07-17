林夏薇生日P驚見「稀客」 胡定欣醫生男友激罕同框 飲到面紅紅搶盡風頭！

上月底（6月30日）是視后林夏薇的生日，向來人緣極佳的她獲一眾圈中好友大搞派對慶祝，現場星光熠熠！當晚主角林夏薇以性感露腰Top襯牛仔褲，大騷Fit爆蛇腰，狀態大勇，但全場焦點竟意外落在一對情侶身上。事關胡定欣與其醫生男友激罕公開同框現身，男方更飲至面紅耳赤，場面相當熱鬧！