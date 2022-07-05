35歲林夏薇晒舞功手臂皮包骨 連拍3劇冇停過 網民憂其健康狀況
林夏薇活躍社交網保持人氣
升格為視后的林夏薇，近月劇接劇冇停過，剛拍完《法言人》，又連踩兩劇《寵愛Pet Pet》和《逆天奇案II》，雖然忙到連休息時間都唔夠，不過林夏薇好識做，不時更新社交網，與粉絲互動keep住人氣。
林夏薇被勸「請進食」
林夏薇日前在社交網上載一條跳舞片，並留言︰「最近很忙，有啲疲倦…跳返part正能量舞！為自己打打氣！加油金醫生～」片中的林夏薇大騷舞功，不停扭動身體與四肢，穿上小背心和牛仔褲的林夏薇身形變得非常骨感，手臂更見骨。有網民非常擔心留言︰「林小姐你可唔可以食返肥少少」、「再忙也要注意健康」等等，就連好友胡定欣都留言︰「請進食！」林夏薇回覆︰「都冇停過進食。」看來林夏薇真係得天獨厚，食極唔肥。
林夏薇是「首位TVB最高榮譽的內地演員」
林夏薇年初奪得無綫視后，轉發了一段文章，文章內容提到「作為TVB新一屆視后，第一位站在TVB最高榮譽的內地演員，這份榮譽屬於林夏薇…最佳女主角實至名歸」﹗林夏薇轉發文章後，並留言「繼續努力，用角色說話﹗」，同時逐一以此金句回覆讚賞她的網民，似是為自己大平反﹗
「用角色說話」抄襲姜濤金句？
但林夏薇呢句說話卻再一次激發起網民憤怒，不但指她抄襲姜濤金句「用作品說話」﹗留言指「賽果不公」、「有咩能力呀你？代表作只有林峯堂妹同陳曉同學」、「此地無銀﹗」、「怎麼又刪負評？沒勇氣面對真正的聲音嗎？」
林夏薇得獎後一周分享視后感言 一句說話一張合照再辣㷫網民
林夏薇奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》視后寶座引起不少爭議，由於賽前鍾嘉欣呼聲最高，且由加國返港出席頒獎禮，最後由林夏薇奪得，造馬、爆冷之聲不絕，連無綫總經理曾志偉都為造馬之傳聞解說﹗頒獎禮結束後一星期，林夏薇在社交網分享視后感言之餘，更貼出與鍾嘉欣合照暗指大家是好友，再次惹起網民極大反應，狂吸負評﹗
林夏薇重申：「用了17年磨練自己」再惹網民反感
林夏薇在感言中提到不會辜負「最佳女主角」獎及支持她的好友們，「從最初入行的稚嫩表演，到逐漸有角色被大家認識、記住，很榮幸，很開心。一切的支持、鼓勵、批評，我都虛心接受，正如我台上所講，即使用了17年磨練自己，仍然有好多進步空間！」網民對林夏薇所指的「用了17年磨練自己」很大反應，紛紛指她「演了十七年戲一個經典角色都沒有，厚著臉皮拿獎」、「係咁強調17年，17年前你仲讀緊書喎﹗」、「17年來都冇睇過你啲作品，你檢討吓啦﹗」
林夏薇分享鍾嘉欣合照：「不會辜負一直支持我的好友 」
林夏薇又指：「我現在仍然記得，第一次看到塑造的角色呈現在熒幕上的感受，演員是我曾經、現在、將來都會繼續為之努力的職業。未來，我會繼續鞭策自己，不會辜負『最佳女主角』獎及一直支持我的好友及觀眾們。最後，希望新的一年能遇到更多不一樣的角色，交出更多的優秀作品。」林夏薇同時分享了當晚多張相片，當中包括視帝譚俊彥合照和《七公主》幕前幕後等﹗
林夏薇提到「不會辜負一直支持我的好友 」，合照中卻有與鍾嘉欣的合照，再成為爭議，被網民洗版鬧爆消費鍾嘉欣：「嘉欣幾時同你friend呀？」、「呢張合照係咪挑機成分？」、「你貼合照即係逼人作比較啫，話你知，你冇得比呀﹗」、「 Post張攬住Linda影嘅相諗住扮佢friend？慳啲啦你﹗」
網民：你消費完鍾嘉欣未？
網民：17年，讀書開始計呀？
網民：又話虛心接受意見，又delete留言？
常見問題:
問：林夏薇在萬千星輝頒獎典禮2021中得到什麼獎項?
答：林夏薇在萬千星輝頒獎典禮2021中得到視后，但是得獎後就引起不少爭議，連曾志偉都…詳情請看。
問：林夏薇在得獎感言中提到了什麼？
答：林夏薇在得獎感言中提到用了17年磨練自己，仍然有好多…詳情請看。