35歲林夏薇晒舞功手臂皮包骨 連拍3劇冇停過 網民憂其健康狀況

35歲林夏薇去年力壓鍾嘉欣成為無綫視后，雖然認受性唔高更被質疑造馬，不過林夏薇一於少理，繼續為無綫賣命劇接劇，日前她在社交網上載一段跳舞片，片中林夏薇勁力十足，看上去清減不少的她揮動雙臂時，手臂直頭皮包骨，令一眾網民非常擔心叫她要保重。