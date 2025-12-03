林夏薇老公莫贊生破產期無限延長 無力償還1.35億債務 遭頒不開始令

TVB視后林夏薇的金融才俊丈夫莫贊生，昨日再度成為法庭焦點，其破產案件出現重大轉折。高等法院暫委法官林展程頒布「破產不開始令」，意味著莫贊生的破產期將無限期延長，直至他完全履行法例責任為止。這項極具約束力的司法措施，令本已身陷1.35億元債務危機的莫贊生，面臨更嚴峻的法律困境。