林夏薇老公莫贊生破產期無限延長 無力償還1.35億債務 遭頒不開始令

TVB視后林夏薇的金融才俊丈夫莫贊生，昨日再度成為法庭焦點，其破產案件出現重大轉折。高等法院暫委法官林展程頒布「破產不開始令」，意味著莫贊生的破產期將無限期延長，直至他完全履行法例責任為止。這項極具約束力的司法措施，令本已身陷1.35億元債務危機的莫贊生，面臨更嚴峻的法律困境。

高等法院頒布不開始令 莫贊生破產期無限延長

昨日（12月1日）高等法院暫委法官林展程正式頒布「破產不開始令」，批准破產受託人的書面申請。由於莫贊生未有遵從法例要求提交完整的財產資料，法庭裁定他的破產期暫時不會開始計算。根據《破產條例》規定，破產令一般會在4年後自動解除，但這項命令的效力是將自動解除破產的日期無限期押後。破產管理人署對此申請表示不反對，而答辯人莫贊生昨日並無律師代表到庭應訊。

莫贊生欠債1.35億元 源於山頂物業擔保

莫贊生的破產危機源於他曾為兩間公司Double Winner Asia Limited及Forever Concord Limited擔保一筆總額1億元的貸款，該筆貸款用於購入山頂中峽道28號物業。然而交易生變，相關公司未能依期向借貸公司Athora Lux Invest S.C. SP及Apollo Credit Funds ICAV償還債務。作為擔保人的莫贊生因此被追討連本帶利約1.35億元的巨額款項，並在今年4月被高等法院頒發破產令。這宗涉及山頂豪宅的投資失利，最終令這位金融才俊陷入破產困境。

林夏薇2015年嫁金融才俊 曾居住15億豪宅

林夏薇在2015年與金融才俊莫贊生低調結婚，有指二人居住於市值15億港元的太平山頂豪宅。林夏薇不時於社交網站分享近況及與三隻愛犬互動的照片，令豪宅內部面貌曝光。豪宅環境寬敞，豪華裝潢極具氣派，可以觀賞到180度維港無敵海景，亦設有健身室及泳池。林夏薇更曾在家中巨型天台搭帳篷露營，及爬上5米高梯貼春聯到大門，展現奢華生活。去年底林夏薇珠寶店開張時，莫贊生和堂兄嫂林峯、張馨月均有在場支持。

林夏薇照常宣傳新劇 似未受丈夫破產影響

即使莫贊生破產期無限延長，但林夏薇似乎未有被影響。她在上個星期不時都會發布貼文宣傳陸劇《大生意人》，而昨日（12月2日），林夏薇亦在IG限時動態宣傳《大生意人》預告。從她的社交媒體動態可見，林夏薇依然保持正常的工作節奏，繼續專注於演藝事業的發展，並未因丈夫的法律困境而停止公開活動或宣傳工作。

林夏薇 莫贊生 （圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 莫贊生 林夏薇照常宣傳新劇 似未受丈夫破產影響（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 莫贊生 林夏薇2015年閃婚嫁被指身家逾20億嘅才俊莫贊生。（圖片來源：微博@林夏薇）
林夏薇 莫贊生 （圖片來源：微博@林夏薇）
林夏薇 莫贊生 林夏薇2015年嫁隱形富豪莫贊生（Jason）。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 莫贊生 林夏薇與老公莫贊生。（圖片來源：IG@rosinalam）
林夏薇 莫贊生 （圖片來源：ig@rosinalam）
圖片來源：ig@rosinalam、微博@林夏薇、IG@rosinalam

