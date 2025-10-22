38歲林夏薇踩界首拍真人騷 與蔡潔林明禎貼身小背心較勁 網民：錄影師都不能專心
視后林夏薇首次踩界挑戰真人騷，與蔡潔、林明禎組成三大女神陣容，在馬來西亞合作拍攝綜藝節目《營業吧！花花》。節目中三人經常身穿貼身小背心互相較勁，火辣身材成為焦點，吸引大批觀眾收看討論。
林夏薇38歲首次挑戰真人騷大曬美腿
林夏薇在社交平台上載多張宣傳照片，身穿白色短裙大曬白滑美腿，狀態極佳少女味十足。她興奮表示「真人騷節目《營業吧！花花》發布會今日圓滿舉行，終於有機會感受真人騷節目嘅挑戰啦，超期待。七月就要去大馬拍攝呢個綜藝節目，大家到時記得收看啊！很開心認識新朋友，謝謝大家唱生日歌送俾我，感動見到我馬來西亞的薔薇們。期待我的第一次真人騷。」目前薇薇工作量密密麻麻，正與楊茜堯再度合作拍攝新劇《玫瑰戰爭》。
蔡潔36歲首擔綜藝常駐嘉賓獲丁子朗搞笑留言
蔡潔首次擔任綜藝節目常駐嘉賓，與林夏薇及林明禎分成三個隊伍，齊齊在線上或線下經營店舖，每日鬥營業額決勝負。首次經營店舖的蔡潔坦言真不容易，但有好拍檔一起奮鬥感覺歡樂。開店前她在社交網詢問「如果她開店的話，大家最想買甚麼呢？」最搞笑的是丁子朗留言問「可以買你的才藝嗎？」由於丁丁早前在無綫劇集《俠醫》中演繹大奸角「鄧世鏗」深入民心，蔡潔粉絲立即回覆「阿鏗，你收手啦！」「唔好一錯再錯啦鄧世鏗！」又有粉絲留言話「買黃宗澤」，創意十足。
《營業吧！花花》三大挑戰考驗綜合能力
節目設計多項挑戰任務考驗嘉賓。在第二集中，蔡潔與隊友接收直播帶貨任務，她形容此任務既要考驗反應又要拼腦力，每一秒都充滿挑戰。第三集則要到店舖比拼營業額，蔡潔形容簡直是綜合能力大考，需要機智應對各種突發狀況。節目中嘉賓分工合作經營美妝店，分別擔任店員、美容顧問及倉務等不同職位，三大女神經常身穿貼身小背心鬥智鬥力派福利。
網民激讚林明禎身材「錄影師都不能專心」
節目播出後網民熱烈討論，紛紛大讚三大女神身材。有網民留言「林明禎女神身材真好」「穿到這樣還這樣的身材男生怎麼玩遊戲，錄影師都不能專心拍了」。香港與馬來西亞合作的綜藝節目組合新鮮，加上三位女神火辣身材互相較勁，成功吸引不少觀眾收看並熱烈討論。節目現已開播並於網絡平台免費收看，觀眾可隨時追看三大女神的精彩表現。
圖片來源：YouTube@娛綜星天地資料或影片來源：原文刊於新假期