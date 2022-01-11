林夏薇得獎後一周分享視后感言 一句說話一張合照再辣㷫網民

林夏薇奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》視后寶座引起不少爭議，由於賽前鍾嘉欣呼聲最高，且由加國返港出席頒獎禮，最後由林夏薇奪得，造馬、爆冷之聲不絕，連無綫總經理曾志偉都為造馬之傳聞解說﹗頒獎禮結束後一星期，林夏薇在社交網分享視后感言之餘，更貼出與鍾嘉欣合照暗指大家是好友，再次惹起網民極大反應，狂吸負評﹗