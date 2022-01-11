林夏薇得獎後一周分享視后感言 一句說話一張合照再辣㷫網民
林夏薇奪得《萬千星輝頒獎典禮2021》視后寶座引起不少爭議，由於賽前鍾嘉欣呼聲最高，且由加國返港出席頒獎禮，最後由林夏薇奪得，造馬、爆冷之聲不絕，連無綫總經理曾志偉都為造馬之傳聞解說﹗頒獎禮結束後一星期，林夏薇在社交網分享視后感言之餘，更貼出與鍾嘉欣合照暗指大家是好友，再次惹起網民極大反應，狂吸負評﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]
林夏薇重申：「用了17年磨練自己」再惹網民反感
林夏薇在感言中提到不會辜負「最佳女主角」獎及支持她的好友們，「從最初入行的稚嫩表演，到逐漸有角色被大家認識、記住，很榮幸，很開心。一切的支持、鼓勵、批評，我都虛心接受，正如我台上所講，即使用了17年磨練自己，仍然有好多進步空間！」網民對林夏薇所指的「用了17年磨練自己」很大反應，紛紛指她「演了十七年戲一個經典角色都沒有，厚著臉皮拿獎」、「係咁強調17年，17年前你仲讀緊書喎﹗」、「17年來都冇睇過你啲作品，你檢討吓啦﹗」
林夏薇分享鍾嘉欣合照：「不會辜負一直支持我的好友 」
林夏薇又指：「我現在仍然記得，第一次看到塑造的角色呈現在熒幕上的感受，演員是我曾經、現在、將來都會繼續為之努力的職業。未來，我會繼續鞭策自己，不會辜負『最佳女主角』獎及一直支持我的好友及觀眾們。最後，希望新的一年能遇到更多不一樣的角色，交出更多的優秀作品。」林夏薇同時分享了當晚多張相片，當中包括視帝譚俊彥合照和《七公主》幕前幕後等﹗
林夏薇提到「不會辜負一直支持我的好友 」，合照中卻有與鍾嘉欣的合照，再成為爭議，被網民洗版鬧爆消費鍾嘉欣：「嘉欣幾時同你friend呀？」、「呢張合照係咪挑機成分？」、「你貼合照即係逼人作比較啫，話你知，你冇得比呀﹗」、「 Post張攬住Linda影嘅相諗住扮佢friend？慳啲啦你﹗」