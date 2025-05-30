37歲林夏薇突被申請破產 本尊火速開腔回應 5日前極富貴現身林峯演唱會

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37歲視后林夏薇2015年與金融才俊莫贊生結婚，晉身闊太行列之餘更進駐山頂15億豪宅。婚後生活富貴嘅林夏薇近年更創立埋個人嘅珠寶品牌，演藝事業同經商兩不誤。不過今日（30日），就突然傳出林夏薇被申請破產嘅消，瞬間引起外界關注……

林夏薇突被申請破產

林夏薇今日被一公司入稟高等法院呈請破產，而文件指林姓被申請人地址在山頂Mount Austin，與林夏薇住處一致。根據司法機構資料，案押後至8月26日下午在高院提訊，消息一出即令外界嘩然。而林夏薇隨後亦火速開腔回應事件，並透露老公莫贊生所租住單位嘅公司有官司，目前正在上訴階段，時間正由律師處理中，更直言「我都莫名其妙」。

林夏薇 視后 林夏薇今日被一公司入稟高等法院呈請破產。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇今日被一公司入稟高等法院呈請破產。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 視后 林夏薇近年更創立埋個人嘅珠寶品牌，更於「2025福布斯中國新銳創新創業者」論壇暨頒獎典禮中，獲得深度科技組別新銳創新創業者獎項。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇近年更創立埋個人嘅珠寶品牌，更於「2025福布斯中國新銳創新創業者」論壇暨頒獎典禮中，獲得深度科技組別新銳創新創業者獎項。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 視后 林夏薇2015年與金融才俊莫贊生，晉身闊太行列之餘更進駐山頂15億豪宅。從林夏薇曾曬出嘅照片可見，佢所居住嘅大宅樓底極高，想黐對聯真係唔用梯都唔得！（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇2015年與金融才俊莫贊生，晉身闊太行列之餘更進駐山頂15億豪宅。從林夏薇曾曬出嘅照片可見，佢所居住嘅大宅樓底極高，想黐對聯真係唔用梯都唔得！（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 視后 對於他人傳出被申請破產嘅消息，林夏薇亦在社交平台發出聲明回應事件。（圖片來源：ig@rosinalam）
對於他人傳出被申請破產嘅消息，林夏薇亦在社交平台發出聲明回應事件。（圖片來源：ig@rosinalam）

林夏薇富豪老公莫贊生屢傳欠債

林夏薇老公莫贊生據傳身家高達20億，身為多家私人公司及上市公司的股東，財力雄厚。不過就屢傳經濟出現問題，除咗曾被貼街招追債外，2019年更被傳媒爆出莫贊生涉嫌捲入一宗內地敲詐勒索案，被內地公安局以500元人民幣通緝，不過就獲林夏薇火速澄清事件。

林夏薇 視后 林夏薇老公莫贊生據傳身家高達20億，不過近年就屢傳經濟出現問題。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇老公莫贊生據傳身家高達20億，不過近年就屢傳經濟出現問題。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 視后 莫贊生更曾被貼街招追債。（圖片來源：網上圖片）
莫贊生更曾被貼街招追債。（圖片來源：網上圖片）

林夏薇極富貴現身林峯演唱會

林夏薇在傳出破產風波前5日曾富貴現身林峯演唱會，當時林夏薇戴住名錶，以及孭住逾十萬手袋示人，認真貴氣。而翻查林夏薇嘅社交平台，佢於3日前亦上載搭飛機照，身處商務艙至於身旁亦有名牌手袋出鏡，因此突然傳出佢被宣布破產的消息更顯突兀。

林夏薇 視后 林夏薇5日前曾富貴現身欣賞堂哥林峯嘅演唱會。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇5日前曾富貴現身欣賞堂哥林峯嘅演唱會。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 視后 林夏薇身上嘅手袋更價值逾十萬！（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇身上嘅手袋更價值逾十萬！（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 視后 林夏薇3日前亦上載搭飛機照，身處商務艙至於身旁亦有名牌手袋出鏡。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇3日前亦上載搭飛機照，身處商務艙至於身旁亦有名牌手袋出鏡。（圖片來源：ig@rosinalam）
林夏薇 視后 林夏薇去年於台慶劇《黑色月光》中飾演富豪卓昊天嘅私生孫女，富貴形象當時被唔少人大讚夠符合角色。（圖片來源：TVB）
林夏薇去年於台慶劇《黑色月光》中飾演富豪卓昊天嘅私生孫女，富貴形象當時被唔少人大讚夠符合角色。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：ig@rosinalam、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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