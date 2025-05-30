37歲林夏薇突被申請破產 本尊火速開腔回應 5日前極富貴現身林峯演唱會

37歲視后林夏薇2015年與金融才俊莫贊生結婚，晉身闊太行列之餘更進駐山頂15億豪宅。婚後生活富貴嘅林夏薇近年更創立埋個人嘅珠寶品牌，演藝事業同經商兩不誤。不過今日（30日），就突然傳出林夏薇被申請破產嘅消，瞬間引起外界關注……