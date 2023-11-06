林夏薇低胸谷事業線做gym 胡定欣大讚：練到上圍有增無減

現年36歲的林夏薇（Rosina）身材向來fit到漏，又會不時在社交平台分享自己做運動的帖子，火辣身材經常獲網民大讚！日前林夏薇在社交平台分享了自己做gym的片段，除了大騷事業線外，結實的腹部線條亦十分吸睛，更引來胡定欣留言大讚！