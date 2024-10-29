黑色月光丨林夏薇夾胸色誘畫面 連環福利答謝觀眾 太進擊被呢位男星嫌棄
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由楊蒨堯、王浩信、林夏薇等主演的TVB台慶劇《黑色月光》，即將於昨晚（28日）在香港首播，而內地觀眾已經提前享受到了這部劇集的精彩。在劇中扮演「假冒千金」卓慧雲的林夏薇，因其多變的演技而受到網民的高度讚譽！近日，林夏薇在社交平台IG上傳了一段她跳舞片，以此來回應粉絲對《黑色月光》的熱情支持！
林夏薇大騷fit爆馬甲線網民嫌「件外套阻礙了」
林夏薇在Instagram上的帖子中寫道：「今天全網都在看卓慧雲和成風跳舞～那我也淺淺舞一下！感謝大家支持#黑色月光 #卓慧雲 ，另外也慶祝一下#林夏薇 話題網上熱度破8億次播放 ～下星期一21:30，香港首播，不見不散！」。她身穿黑色運動Bra Top及毛毛外套，在鏡頭前大秀舞技，其間展示了令人驚艷的馬甲線，吸引了大量網民的目光，紛紛留言讚賞她的火辣舞姿，稱她為「太辣了」、「件外套阻礙了」、「薇B好型呀！❤️」、「Sexy lady」、「惹火」。
第5集劇透：林夏薇Deep V性感上陣 色誘馬志威
第5集劇透，林夏薇著白色性感低胸睡衣以騎乘姿勢色誘老公馬志威的場面亦是焦點之一，被馬志威推開後，更見到林夏薇坐在床上的正面Deep V性感造型，非常誘人！面對很漂亮和明顯引誘他的林夏薇，馬志威無論如何下不去手，還說了一句「著到咁靚做咩，一樣咁污糟！」
圖片來源：IG@rosinalam、TVB