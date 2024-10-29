黑色月光丨林夏薇夾胸色誘畫面 連環福利答謝觀眾 太進擊被呢位男星嫌棄

由楊蒨堯、王浩信、林夏薇等主演的TVB台慶劇《黑色月光》，即將於昨晚（28日）在香港首播，而內地觀眾已經提前享受到了這部劇集的精彩。在劇中扮演「假冒千金」卓慧雲的林夏薇，因其多變的演技而受到網民的高度讚譽！近日，林夏薇在社交平台IG上傳了一段她跳舞片，以此來回應粉絲對《黑色月光》的熱情支持！

