一文看清林夏薇13年進化史 網民激讚由細靚到大 初出道勁清純！
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TVB台慶劇《黑色月光》現正熱播中，其中林夏薇就憑床上色誘馬志威一幕更成為城中熱話。林夏薇在2011年入行，入行13年來經歷過高高低低，由不被睇好到勇奪視后，以下就為大家盤點林夏薇13年進化史！
一文看清林夏薇13年進化史 網民激讚由細靚到大 初出道勁清純目錄
2011年：以「林峯堂妹」身份入行不被睇好
當時24歲林夏薇在2011年以「林峯堂妹」身份入行，當時第一步TVB電視劇為處境劇《結．分@謊情式》。林夏薇當時有別其他女藝人，以一頭短髮登場，非常搶眼，更被指同堂哥林峯非常似樣。
2015年：憑《公公出宮》搞笑演技奪女配角
其後幾年都少有代表作，直到2015年憑《公公出宮》中的搞笑演技成功入屋。林夏薇在劇中表情多多，但依然未有影響其美貌，最後成功憑劇集獲得「我最喜愛TVB女配角」一獎。
2017年：半裸「眼鏡娘」最有突破
要講到最有突破，就一定係林夏薇在2017年以半裸造型出演劇集《乘勝追擊》。雖然是半裸演出，但其實都只是露出香肩，不過全靠「眼鏡娘」造型，令該幕非常搶鏡，搞到網民都直接無視在同一個場口，同樣半裸出場的陳展鵬。
2018年：「潘朵拉」一角成功入屋
林夏薇在2018年約滿TVB，並在2019年改簽邵氏兄弟，離開TVB後首部作品就為時裝懸疑劇《十二傳說》，而林夏薇在劇中飾演的民族學教授「潘朵拉（Dr. Poon）」一頭及肩的造型夠高雅又知性，特顯其氣質！
2021年：出演多套經典劇集 憑《七公主》奪視后
林夏薇之後亦有出演多套經典劇集，包括《逆天奇案》和《七公主》等。其中林夏薇在《七公主》中再次以半裸造型出鏡，夠曬大尺度，最後亦憑《七公主》勇奪首個「最佳女主角」獎。
2024年：《黑色月光》超級反派卓慧雲
37歲林夏薇在《黑色月光》中首次挑戰反派角色卓昊天孫女卓慧雲，其中一幕著白色性感低胸睡衣以騎乘姿勢色誘老公馬志威的場面亦是焦點之一，被馬志威推開後，更見到林夏薇坐在床上的正面Deep V性感造型，非常誘人！面對很漂亮和明顯引誘他的林夏薇，馬志威無論如何下不去手，還說了一句「著到咁靚做咩，一樣咁污糟！」。
圖片來源：TVB