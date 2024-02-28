林奕匡孖太太李靄璣宣布造人成功 結婚6年喜獲「金龍BB」！
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現年38歲的林奕匡（Phil）與40歲太太李靄璣（Rikko）結婚6年後，終於宣布造人成功！今天（28日），Phil與太太Rikko在社交平台上相繼發文，分享這份喜悅，獲大批粉絲以及朋友們祝福！
林奕匡孖老婆李靄璣sweet爆晒超聲波照片
Rikko在社交平台上曬出了一張與Phil手持超聲波照片的相片，畫面中Phil擁著太太，兩人看起來十分幸福，更獲大批圈中好友，包括李靜儀、馮允謙、吳若希、Ian@MRROR以及早前同樣宣布懷孕的連詩雅等等祝福。Rikko還分享了她的感受：
「相識20年、相愛第198個月、結婚6年
非常感恩喺我倆認為最最最理想嘅時候，收到呢份上天恩賜嘅愛情結晶」
林奕匡期待唱歌畀龍BB聽
身為準爸爸的Phil則在社交媒體上表達了他的期待和緊張。林奕匡除了分享喜悅外，更冧爆表示：「期待每日唱歌畀你聽」。林奕匡亦強調，雖然未來會有許多挑戰，但他們會盡一切所能，給予孩子所有的愛。
「非常開心同感恩
收到一份最珍貴嘅禮物
冇諗過今年可以有一個龍BB」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@saxyphil、IG@rikkolee