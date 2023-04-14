（有片！）全城抽乾觀眾林婆婆水 梁凱寧華納IKEA齊出招
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唔少電視節目都有觀眾互動環節，順便派吓獎品冧爆家庭觀眾。最近網上流傳港台節目《香江暖流》中的「極速15秒」環節，觀眾林婆婆瘋狂答錯題目好惹笑，無綫前新聞主播梁凱寧都留言話「笑到標眼水，婆婆so cute！」
觀眾林婆婆對蔬菜有份執著
節目《香江暖流》由鄧添樂主持，環節「極速15秒」由家庭觀眾致電接受挑戰，勝出嘅話就有超市現金劵做獎品。新一集鄧添樂要求觀眾林婆婆答出「歌唱組合名稱」，林婆婆就聽錯「蔬菜組合名稱」，瘋狂問「係咪菜呀？菜呀？」，就算主持阻止，林婆婆一於無理，狂數︰「生菜、白菜、芥菜、西洋菜……」搞到鄧添樂咬緊咀唇努力忍笑話：「唔係菜呀！」
女神梁凱寧抽唔住抽水
網友讚爆林婆婆口齒伶俐，連無綫前新聞主播女神梁凱寧都在IG上載短片笑言：「笑到標眼水，婆婆so cute」，甚至著名傢品公司都馬上出POST抽水；主持人鄧添樂見到迴響咁厲害，都在IG致謝：「估唔到咁大迴響，多謝大家咁愛錫林婆婆，雖敗猶榮，賺哂大家嘅笑聲呀！其實每次玩遊戲，老友記都好緊張，試過問男藝人名稱，會口快快講錯汪明荃！問女藝人名稱，然後講咗鄭少秋！但每位都會嘗試到最後，好值得大家鼓勵！想同公公婆婆玩遊戲，無任歡迎呀！唔好睇小佢哋呀，嬴咗有超市現金禮券，仲可以買菜食，夠哂高纖。」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]