（有片！）全城抽乾觀眾林婆婆水 梁凱寧華納IKEA齊出招

唔少電視節目都有觀眾互動環節，順便派吓獎品冧爆家庭觀眾。最近網上流傳港台節目《香江暖流》中的「極速15秒」環節，觀眾林婆婆瘋狂答錯題目好惹笑，無綫前新聞主播梁凱寧都留言話「笑到標眼水，婆婆so cute！」