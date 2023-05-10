新聞主播林婷婷親測用逾期回鄉證過關竟遇阻滯 兼夾美腿遭殃
林婷婷澄清：行程緊湊，絕無餵蚊！
林婷婷在社交網上載了一段有關她實測用過期回鄉證過關的新聞片段，並表示：
特此紀念 首次外派
內地放寬過期回鄉證持有人北上過關，「醫」「食」「育」「行」，及「銀行」的「行」，亦路路暢通。
不過我們發現，有一樣現代人生活必需品，逾期回鄉證者無法申請使用。
#同事專業 #謝謝機會
#行程緊湊 #絕無餵蚊
#唯遭深圳夏蠓飛蚊熱情招待
順利過關但買電話卡被拒
片中她親自用自己在2021年過期的回鄉證，嘗試在羅湖過關，關員表示這張證仍可用到年底，但不能用於自助過關，在想購買電話卡時亦被拒絕，職員指一定要用新證才能辦理到電話卡。
電話爆Mon網民叫北上換過張
不過有不少網民錯重點，紛紛留意到林婷婷展示的電話竟然爛Mon：「妳手機個mon crack咗」、「辛苦你了，順路去換張新mon貼」、「mon貼；東門平去換一張」等等。
講5種語言一樣咁掂
此外有網民大讚林婷婷講普通話十分標準：「國粵英都咁掂」、「妳煲東瓜太勁秋」、「普通話很棒」等。據知林婷婷在香港出世、台灣長大，父母則是新加坡人，因此她棈通通話、廣東話和英文，此外也識講日文和法文。
美腿被蠓飛蚊熱情招待
林婷婷日前也有在IG限時動態中，提及到自己今次在深圳之行的遭遇，並曬出了一張小腿布滿紅腫蚊赧的照片：
首試北上小出差
行程緊湊 絕無「喂蚊」
但卻遇 深圳夏蠓飛蚊 的「熱」情招待，
最重要不要是 登革「熱」
網民叮囑：下次著長褲
網民都好關心林婷婷今次「工傷」，紛紛表示：「慘慘豬心痛死」、「連蚊子都愛林婷婷」、「小腿仔快搽藥膏啊」、「中好多蚊的一天」、「下次著長褲啦！」等等。
重溫林婷婷港鐵除罩獲勁讚「唔戴仲靚」
早前口罩令解除，林婷婷就親身去到港鐵車廂拍攝「除罩」報道，引來網民勁讚她「除口罩靚過戴口罩」！
林婷婷問：你揀脫下口罩抑或防護依舊？
林婷婷日前親身去到港鐵一邊除下口罩一邊新聞，並在社交網寫上：「歷時959日的『口罩令』3月1日解除：你揀脫下口罩抑或防護依舊？」
網民：想坐你隔離
不過有不少網民都將焦點放在林婷婷除罩後的靚樣上，紛紛表示：「點解依個女仔帶唔帶口罩都咁靚嘅」、「唔戴口罩靚過戴口罩，簡直大美人」、「揀你得唔得？」、「為咗公眾利益，我唔准你戴呀」、「想坐你隔離」、「唔戴仲靚」等等。
林婷婷曾任職3年中學教師
2019年加盟TVB的林婷婷，2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，其後才於無綫新聞部擔任港聞組記者，並修畢碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播，其後於2021年開始兼任翡翠台晚間新聞提要主播。
攞過「卓越新聞報道獎」
除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」。
靚樣被質疑曾升級
有網民指林婷婷的外貌有幾分似藝人譚凱琪，一樣擁有甜美童顏，但亦有網民指林婷婷初入行的模樣，與現時稍有出入，質疑其外貌經過升級，不過亦有不少網民力撐林婷婷只係化妝有分別。
著旗袍報天氣引網民熱捧
林婷婷曾穿著旗袍報天氣，展現出迷人曲線，更引起全城男網民追捧，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」
報天氣前活潑綵排一面曝光
此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。
網民勁讚有潛質入劇組
期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！
愛分享生活點滴
林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡，早前香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親過聖誕。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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