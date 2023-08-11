新聞女神林婷婷吊威也打後空翻技驚四座 網民錯重點：淨係睇到中間個U型

深得網民歡心的「新聞女神」林婷婷（Jacky），經常在報新聞時都有新突破，近日在訪問藝人龐景峰時，她就即席表演後空翻，並在落地企穩後立即進行報道，而且以廣東話、普通話及英語報道時，每次都要再打一個後空翻，令網民驚嘆她表現好專業，不過就有網民錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！