新聞女神林婷婷吊威也打後空翻技驚四座 網民錯重點：淨係睇到中間個U型
林婷婷 獲封新聞界「楊紫婷」
平日林婷婷在報新聞時表現都好斯文，今次激罕試玩特技動作，狂打後空翻一展身手，引來不少網民大讚她：「背住個二樓向後跳，小啲膽量都做唔到」、「真心專業，抵你咁受歡迎」、「文武雙全，做報道都要玩雜耍」、「從來冇主持以高難度動作做採訪，勁呀」、「要讚賞吓佢，勇於嘗試」、「語言天才仲要識功夫，勁」、「記者界嘅傳奇，改叫楊紫婷」、「真正新聞女皇，TVB要珍惜」等等。
為以三語報道打至少三次後空翻
原來今次報道是源於武術港隊成員許得恩近日在世界大學生運動會贏得金牌，引起全城關注，於是TVB便派出林婷婷去採訪藝人兼白鶴派第四代傳人龐景峰，在訪問最後林婷婷更從高台一躍而下，即席表演後空翻，站穩後再講出訪問總結。為了以廣東話、普通話及英語這三種語言作報道，林婷婷未有採用幕後配音的方式，而是分別錄了三段打後空翻後以不同語言作報道的影片，即是至少打了三次後空翻。
U型安全裝置突顯玲瓏曲線美
有網民睇得好細心，猜測普通話版應該是在最後錄，因為只得這個版本除了襪，而且跳得比較狼狽，而廣東話版應該是排在第二，因為林婷婷在廣東話版中似乎跳得較英文版更好。此外在訪問中，林婷婷為打後空翻做足準備，著上全黑色的緊身運動衣，並佩戴上淺啡色的安全裝置，意外地突顯出其玲瓏浮凸的Fit爆身形，有網民就錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！
林婷婷曾著旗袍報天氣驚艷網民
林婷婷自2019年加入無綫，憑着甜美外表深受網民喜愛，更被捧為新一代新聞女神。過往她亦不時在報道上打破嚴肅報新聞的框框，嘗試作出新突破，包括著旗袍報天氣、在港鐵車廂中除口罩做報道等，都令網民感覺好驚喜，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」
報天氣前活潑綵排一面曝光網民勁讚有潛質入劇組
此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！
林婷婷曾任職3年中學教師
林婷婷2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，及後修畢香港大學文學及文化研究碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播，2021年開始兼任翡翠台晚間新聞提要主播。
攞過「卓越新聞報道獎」
除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」，獲網民大讚前途無可限量。
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