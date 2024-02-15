新聞女神林婷婷情人節放閃 網民喊心碎：我的世界崩了
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TVB新聞主播林婷婷（Jacky）以三文兩語的流利表達和仙氣十足的外表，俘虜了無數觀眾的心。然而，就在情人節這天，她的一則IG帖文卻讓眾多粉絲心碎。
林婷婷情人節收大紮玫瑰花
在情人節這個浪漫的節日，林婷婷在IG上分享了自己手捧巨型紅玫瑰花束的照片，並附上文字：「My Valentine（我的情人）🌹 #thankful #感恩 #紀念一下」
貼出與男友車廂內合照
疑似「被私有化」的林婷婷，還貼出了與一名身穿西裝的男士在車廂內的合照，雖然用心心符號遮住了男方的臉，但從照片中不難看出兩人幸福的模樣。
網民心碎：「我的世界崩了」
女神在情人節的放閃行為，讓一眾粉絲在林婷婷的帖文下紛紛留言表達失落之情：「完了，我的世界崩了」、「我的世界沒有了」、「我失戀了」、「完喇，女神封盤了」等，這些充滿絕望的留言，與林婷婷的幸福放閃形成了鮮明的對比。
林婷婷的學術與職業背景
現年31歲的林婷婷在香港中文大學英文系修讀教育文憑，並以優異的學業成績和綜合能力獲得全額政府獎學金。畢業後，她曾任職中學老師達三年之久。之後，她以Distinction（Coursework & Dissertation）的最高等級成績，以及獲得《張美君教授紀念獎》，在香港大學取得文學及文化研究碩士學位。
林婷婷的TVB事業發展
2019年，林婷婷加入TVB，起初在明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播。後來，她轉至翡翠台報導新聞及天氣，憑藉其專業和魅力，人氣極速高升，成為新一代的新聞之花，甚至被譽為新聞女神。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@jacky_lintingting、無綫新聞截圖