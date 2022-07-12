29歲主播林婷婷着旗袍報天氣獲讚靚到黐肺 入行三年履歷超強！

無綫新聞盛產靚女主播，有網民近日出post，見到無綫主播林婷婷着旗袍報天氣，展現迷人曲線，引起全城男網民追捧！在明珠台任新聞記者及主播的林婷婷，去年11月開始在翡翠台出現報新聞及天氣，做得天氣女郎大多高質，網民對林婷婷轉channel由講英文變講中文都大感親切又叫好，紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢﹗」