29歲主播林婷婷着旗袍報天氣獲讚靚到黐肺 入行三年履歷超強！
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無綫新聞盛產靚女主播，有網民近日出post，見到無綫主播林婷婷着旗袍報天氣，展現迷人曲線，引起全城男網民追捧！在明珠台任新聞記者及主播的林婷婷，去年11月開始在翡翠台出現報新聞及天氣，做得天氣女郎大多高質，網民對林婷婷轉channel由講英文變講中文都大感親切又叫好，紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢﹗」
林婷婷曾任職三年中學教師
據知林婷婷在台灣出世，香港中文大學文學院英文系學士畢業，做過三年中學教師，期間研究比較香港、台灣及新加坡的教育體制，18年獲新加坡國立大學李光耀公共政策學院頒發個案研究獎，以優秀成績獲取全年獎學金﹗其後在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，以最高等級成績獲取碩士資格。林婷婷2019年2月加入無綫，一開始是港聞記者，及後成為了明珠台晚間和財經新聞記者兼主播，直至近半年才開始兼任翡翠台新聞主播。除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的難民模特兒故事更曾獲Asiavision 2021 「卓越新聞報道獎」。
網民：見到佢都開心
有網民指林婷婷初入行的模樣與現時稍有出入，亦有指她的外貌有幾分似藝人譚凱琪而被熱捧，網民大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「雖然間中報道有甩漏，但見到佢都幾開心」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」