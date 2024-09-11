林婷婷32歲生日甜笑收花好事近？自爆收神秘人禮物
林婷婷 甜笑收花
林婷婷在IG限時動態中曬出今次甜笑收花的靚相，並寫上「thankful 感恩」的字句，還附上一個「心心甜笑」emoji，即引來網民紛紛猜測是由她的男友所送。而除了花和蛋糕外，林婷婷又另外收到月餅和生日禮物，她透露這些都來自一個經電視結識的朋友。
今年情人節公開戀情
今年情人節，林婷婷就曾在IG上分享了自己手捧巨型紅玫瑰花束的照片，並附上文字：「My Valentine（我的情人） #thankful #感恩 #紀念一下」宣告自己已名花已有主。
貼出與男友車廂內合照
疑似「被私有化」的林婷婷，還貼出了與一名身穿西裝的男士在車廂內的合照，雖然用心心符號遮住了男方的臉，但從照片中不難看出兩人幸福的模樣。
網民心碎：「我的世界崩了」
女神在情人節的放閃行為，讓一眾粉絲在林婷婷的帖文下紛紛留言表達失落之情：「完了，我的世界崩了」、「我的世界沒有了」、「我失戀了」、「完喇，女神封盤了」等，這些充滿絕望的留言，與林婷婷的幸福放閃形成了鮮明的對比。
林婷婷曾做中學Miss
現年32歲的林婷婷在香港中文大學英文系修讀教育文憑，並以優異的學業成績和綜合能力獲得全額政府獎學金。畢業後，她曾任職中學老師達三年之久。之後，她以Distinction（Coursework & Dissertation）的最高等級成績，以及獲得《張美君教授紀念獎》，在香港大學取得文學及文化研究碩士學位。
入TVB五年升呢新聞女神
2019年，林婷婷加入TVB，起初在明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播。後來，她轉至翡翠台報導新聞及天氣，憑藉其專業和魅力，人氣極速高升，成為新一代的新聞之花，甚至被譽為新聞女神。
吊威也打後空翻技驚四座 網民錯重點：淨係睇到中間個U型
林婷婷早前在訪問藝人龐景峰時，曾即席表演後空翻，並在落地企穩後立即進行報道，而且以廣東話、普通話及英語報道時，每次都要再打一個後空翻，令網民驚嘆她表現好專業，不過就有網民錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！
報天氣前活潑綵排一面曝光網民勁讚有潛質入劇組
此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！