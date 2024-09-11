林婷婷

林婷婷32歲生日甜笑收花好事近？自爆收神秘人禮物

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TVB新聞女神林婷婷在9月10日踏入32歲生日，正日當日她在社交網就曬出了一張慶生照，當中見到她除了收到不同款式的生日蛋糕，仲收到一束鮮艷的玫瑰，令網民都紛紛猜測她是否好事將近。

林婷婷 甜笑收花

林婷婷在IG限時動態中曬出今次甜笑收花的靚相，並寫上「thankful 感恩」的字句，還附上一個「心心甜笑」emoji，即引來網民紛紛猜測是由她的男友所送。而除了花和蛋糕外，林婷婷又另外收到月餅和生日禮物，她透露這些都來自一個經電視結識的朋友。

林婷婷 生日收花的林婷婷笑得十分Sweet。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
生日收花的林婷婷笑得十分Sweet。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷 林婷婷仲自爆連收2個蛋糕和月餅、禮物等。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷仲自爆連收2個蛋糕和月餅、禮物等。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷 在生日前夕開工時的林婷婷，更被網友截圖笑指她：「日子越接近，心情越興奮。」（圖片來源：TVB）
在生日前夕開工時的林婷婷，更被網友截圖笑指她：「日子越接近，心情越興奮。」（圖片來源：TVB）

今年情人節公開戀情

今年情人節，林婷婷就曾在IG上分享了自己手捧巨型紅玫瑰花束的照片，並附上文字：「My Valentine（我的情人） #thankful #感恩 #紀念一下」宣告自己已名花已有主。

林婷婷 有不少網民向林婷婷送上祝福。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
有不少網民向林婷婷送上祝福。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）

貼出與男友車廂內合照

疑似「被私有化」的林婷婷，還貼出了與一名身穿西裝的男士在車廂內的合照，雖然用心心符號遮住了男方的臉，但從照片中不難看出兩人幸福的模樣。

林婷婷 林婷婷挨實男友合照，但用心心遮住了男友的樣貌，保護對方。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷挨實男友合照，但用心心遮住了男友的樣貌，保護對方。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）

網民心碎：「我的世界崩了」

女神在情人節的放閃行為，讓一眾粉絲在林婷婷的帖文下紛紛留言表達失落之情：「完了，我的世界崩了」、「我的世界沒有了」、「我失戀了」、「完喇，女神封盤了」等，這些充滿絕望的留言，與林婷婷的幸福放閃形成了鮮明的對比。

林婷婷 林婷婷之後又在辦公室抱住紮花不停玩自拍，心情勁靚。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）
林婷婷之後又在辦公室抱住紮花不停玩自拍，心情勁靚。（圖片來源：IG@jacky_lintingting）

林婷婷曾做中學Miss

現年32歲的林婷婷在香港中文大學英文系修讀教育文憑，並以優異的學業成績和綜合能力獲得全額政府獎學金。畢業後，她曾任職中學老師達三年之久。之後，她以Distinction（Coursework & Dissertation）的最高等級成績，以及獲得《張美君教授紀念獎》，在香港大學取得文學及文化研究碩士學位。

林婷婷 情人節報新聞時的林婷婷。（圖片來源：無綫新聞截圖）
情人節報新聞時的林婷婷。（圖片來源：無綫新聞截圖）

入TVB五年升呢新聞女神

2019年，林婷婷加入TVB，起初在明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播。後來，她轉至翡翠台報導新聞及天氣，憑藉其專業和魅力，人氣極速高升，成為新一代的新聞之花，甚至被譽為新聞女神。

林婷婷 平日報新聞時的林婷婷。（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
平日報新聞時的林婷婷。（圖片來源：IG@ jacky_lintingting）
林婷婷 著旗袍報天氣的林婷婷，身形依然Fit到漏。（圖片來源：無綫新聞截圖）
著旗袍報天氣的林婷婷，身形依然Fit到漏。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 仲有新聞主播Look以外的林婷婷，玲瓏浮凸的身形令網民大感驚艷！（圖片來源：Threads@jacky_lintingting）
仲有新聞主播Look以外的林婷婷，玲瓏浮凸的身形令網民大感驚艷！（圖片來源：Threads@jacky_lintingting）

吊威也打後空翻技驚四座 網民錯重點：淨係睇到中間個U型

林婷婷早前在訪問藝人龐景峰時，曾即席表演後空翻，並在落地企穩後立即進行報道，而且以廣東話、普通話及英語報道時，每次都要再打一個後空翻，令網民驚嘆她表現好專業，不過就有網民錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！

林婷婷 為了以廣東話、普通話及英語這三種語言作報道，林婷婷未有採用幕後配音的方式，而是分別錄了三段打後空翻後以不同語言作報道的影片，即是至少打了三次後空翻。（圖片來源：無綫新聞截圖）
為了以廣東話、普通話及英語這三種語言作報道，林婷婷未有採用幕後配音的方式，而是分別錄了三段打後空翻後以不同語言作報道的影片，即是至少打了三次後空翻。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 網民都大讚林婷婷勇氣可加。（圖片來源：無綫新聞截圖）
網民都大讚林婷婷勇氣可加。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 普通話版影片中的林婷婷似乎已經冇咩力氣，跳得比較狼狽。（圖片來源：無綫新聞截圖）
普通話版影片中的林婷婷似乎已經冇咩力氣，跳得比較狼狽。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 在訪問中林婷婷為打後空翻做足準備，著上全黑色的緊身運動衣，並佩戴上淺啡色的安全裝置，意外地突顯出其玲瓏浮凸的Fit爆身形，有網民就錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！（圖片來源：無綫新聞截圖）
在訪問中林婷婷為打後空翻做足準備，著上全黑色的緊身運動衣，並佩戴上淺啡色的安全裝置，意外地突顯出其玲瓏浮凸的Fit爆身形，有網民就錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！（圖片來源：無綫新聞截圖）

報天氣前活潑綵排一面曝光網民勁讚有潛質入劇組

此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！

林婷婷 林婷婷平日報天氣好正經。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷平日報天氣好正經。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 原來綵排時的她勁活潑，表情多多。（圖片來源：無綫新聞截圖）
原來綵排時的她勁活潑，表情多多。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 在綵排期間林婷婷仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。（圖片來源：無綫新聞截圖）
在綵排期間林婷婷仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。（圖片來源：無綫新聞截圖）
另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。（圖片來源：無綫新聞截圖）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jacky_lintingting、TVB新聞截圖

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