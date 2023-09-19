林婷婷難得著短裙曬美腿 網民竟讚字幕遮得好？原來已非第1次

新一代「新聞女神」林婷婷（Jacky）人氣高企，早前踢拖報新聞都獲網民Like爆，近日她又因著短裙做採訪，而引起網民關注，但今次獲得網民讚好的，竟然不是林婷婷的一對美腿，而係遮住美腿的一排字幕！
林婷婷 著短裙採訪歐盟辦事處代表
近日有網民分享了一輯林婷婷採訪駐港歐盟辦事處代表時的截圖，並表示：「Jacky今日又兩台出現，採訪駐港歐盟辦事處代表，好彩有字幕遮住婷婷的腳仔，否則又蝕底晒比啲腳趾控！」原來當日林婷婷穿著短裙加涼鞋出鏡，少有地在鏡頭前大騷美腿。
網民指兩年前腳趾已曾出鏡
不過有網民就反駁指林婷婷已非第一次讓其腳趾出鏡，除了上次打風時踢拖報新聞外，原來她早在2021年10月報道跑馬地樂活道塌棚架事件時，已曾著過這對人字拖涉水報新聞，又指林婷婷IG Story中有得睇番，但翻找其IG可以發現，當日林婷婷只影住水浸的路面和她踢住拖急步前行的腳掌，畫面相當鬆郁矇。
孫雪祺曾爆女主播唔可以著拖鞋 林婷婷係例外？
早前離巢TVB的主播孫雪祺，近日曾向傳媒揭露TVB對女主播的打扮原來有指引，首先係不可以著拖鞋，她指無論是主播或記者，就算落大雨甚至打8號波，令到對鞋濕晒，但在公司或出去做訪問、見人時，都絕對不能著拖鞋。不過林婷婷似乎係例外，其黑雨下的踢拖照更被網民瘋傳，大讚她勁專業。
林婷婷曾著旗袍報天氣驚艷網民
林婷婷自2019年加入無綫，憑着甜美外表深受網民喜愛，更被捧為新一代新聞女神。過往她亦不時在報道上打破嚴肅報新聞的框框，嘗試作出新突破，包括著旗袍報天氣、在港鐵車廂中除口罩做報道等，都令網民感覺好驚喜，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」
吊威也打後空翻技驚四座 網民錯重點：淨係睇到中間個U型
林婷婷早前在訪問藝人龐景峰時，曾即席表演後空翻，並在落地企穩後立即進行報道，而且以廣東話、普通話及英語報道時，每次都要再打一個後空翻，令網民驚嘆她表現好專業，不過就有網民錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！
報天氣前活潑綵排一面曝光網民勁讚有潛質入劇組
此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！
林婷婷曾任職3年中學教師
林婷婷2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，及後修畢香港大學文學及文化研究碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播，2021年開始兼任翡翠台晚間新聞提要主播。
攞過「卓越新聞報道獎」
除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」，獲網民大讚前途無可限量。
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