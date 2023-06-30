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林婷婷被翻四年前舊畫面 惹網民質疑：依家正好多！

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新聞主播林婷婷（Jacky）自2019年加入無綫，憑着甜美外表深受網民喜愛，更被捧為新一代新聞女神。近日有網民翻出她在四年前報新聞的畫面，竟又再惹來「變臉」疑雲，被網民質疑她「依家正好多」！

林婷婷 林婷婷近日再著旗袍報天氣，身形依然Fit到漏。
林婷婷近日再著旗袍報天氣，身形依然Fit到漏。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 有網民就留意到林婷婷所著嘅旗袍係fusion版，因為傳統旗袍係冇腰帶嘅。
有網民就留意到林婷婷所著嘅旗袍係fusion版，因為傳統旗袍係冇腰帶嘅。（圖片來源：無綫新聞截圖）

林婷婷 被質疑靚樣曾升級

現年30歲的林婷婷自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，近日就有網民搵出她在2019年6月28日外出作採訪報道時的畫面截圖，結果引來不少網民質疑林婷婷的樣貌經過「升級」：「兩個樣喎」、「依家正好多」、「以前個樣豬D」等等。

林婷婷 初入無綫四個月時嘅林婷婷，樣子被網民指與現在大不同。
初入無綫四個月時嘅林婷婷，樣子被網民指與現在大不同。（圖片來源：無綫新聞截圖）（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 當時林婷婷尚未升呢做主播，仲做緊記者外出做採訪。
當時林婷婷尚未升呢做主播，仲做緊記者外出做採訪。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 其實林婷婷之前都有被翻出過初入行時的舊照。
其實林婷婷之前都有被翻出過初入行時的舊畫面。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 當時亦有網民質疑林婷婷初入行時的模樣與現時有出入，質疑其外貌經過「升級」。
當時亦有網民質疑林婷婷初入行時的模樣與現時有出入，質疑其外貌經過「升級」。（圖片來源：無綫新聞截圖）

網民力撐只係妝髮影響

但亦有不少網民力撐林婷婷只係因為四年前後的化妝和髮型不同，而令外貌看上去有所分別，並紛紛討論她是長髮還是短髮更好睇，其中有網民認為林婷婷是因為留長頭髮，才得以「升呢」做女神，亦有網網民認為她的短髮Look更加正。

林婷婷 現在報新聞時嘅林婷婷，擁有一頭順直長髮。
現在報新聞時嘅林婷婷，擁有一頭順直長髮。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 網民都大讚林婷婷外貌有幾分似藝人譚凱琪，一樣擁有甜美童顏。
網民都大讚林婷婷外貌有幾分似藝人譚凱琪，一樣擁有甜美童顏。（圖片來源：無綫新聞截圖）

林婷婷曾任職3年中學教師

林婷婷2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，及後修畢香港大學文學及文化研究碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播，2021年開始兼任翡翠台晚間新聞提要主播。

林婷婷去年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，以最高等級成績獲取碩士資格。
林婷婷2021年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，並以最高等級成績獲取碩士資格。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷2019年加入無綫新聞台，成為明珠台晚間及財經新聞記者及主播。
林婷婷2019年加入無綫新聞台，成為明珠台晚間及財經新聞記者及主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）

攞過「卓越新聞報道獎」

除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」。

林婷婷近半年開始擔任無綫翡翠台新聞主播。
林婷婷2021年開始擔任無綫翡翠台新聞主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 林婷婷已先後在2021及2022年獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。
林婷婷已先後在2021及2022年兩度獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

著旗袍報天氣引網民熱捧

林婷婷早前曾穿著旗袍報天氣，展現出迷人曲線，更引起全城男網民追捧，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」

旗袍 無綫主播林婷婷曾著旗袍報天氣，展現美妙曲線。
林婷婷曾著旗袍報天氣，展現美妙曲線。（圖片來源：無綫新聞截圖）
旗袍 林婷婷的旗袍Look引起全城男網民追捧，大讚她才貌兼備。
林婷婷的旗袍Look引起全城男網民追捧，大讚她才貌兼備。（圖片來源：無綫新聞截圖）

報天氣前活潑綵排一面曝光

此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。

林婷婷 林婷婷平日報天氣好正經。
林婷婷平日報天氣好正經。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 原來綵排時的她勁活潑。
原來綵排時的她勁活潑。（圖片來源：無綫新聞截圖）

網民勁讚有潛質入劇組

期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！

林婷婷 表情多多的林婷婷，在綵排期間仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。
表情多多的林婷婷，在綵排期間仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。
另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。（圖片來源：無綫新聞截圖）

愛分享生活點滴

林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡居住，去年尾香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親兼過聖誕。

林婷婷 熱愛飲食的林婷婷，也有晒飲食照。
熱愛飲食的林婷婷，也有晒飲食照。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：無綫新聞截圖、[email protected]_lintingting

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