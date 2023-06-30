林婷婷被翻四年前舊畫面 惹網民質疑：依家正好多！
林婷婷 被質疑靚樣曾升級
現年30歲的林婷婷自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，近日就有網民搵出她在2019年6月28日外出作採訪報道時的畫面截圖，結果引來不少網民質疑林婷婷的樣貌經過「升級」：「兩個樣喎」、「依家正好多」、「以前個樣豬D」等等。
網民力撐只係妝髮影響
但亦有不少網民力撐林婷婷只係因為四年前後的化妝和髮型不同，而令外貌看上去有所分別，並紛紛討論她是長髮還是短髮更好睇，其中有網民認為林婷婷是因為留長頭髮，才得以「升呢」做女神，亦有網網民認為她的短髮Look更加正。
林婷婷曾任職3年中學教師
林婷婷2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，及後修畢香港大學文學及文化研究碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播，2021年開始兼任翡翠台晚間新聞提要主播。
攞過「卓越新聞報道獎」
除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」。
著旗袍報天氣引網民熱捧
林婷婷早前曾穿著旗袍報天氣，展現出迷人曲線，更引起全城男網民追捧，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」
報天氣前活潑綵排一面曝光
此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。
網民勁讚有潛質入劇組
期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！
愛分享生活點滴
林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡居住，去年尾香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親兼過聖誕。
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