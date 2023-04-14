新聞小花林婷婷靚樣被質疑升級 戴眼鏡中學Miss造型曝光網民力讚一樣咁甜
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無綫新聞主播林婷婷（Jacky）入行4年，憑住一副甜美童顏和精通5種語言的能力，人氣愈來愈強，但亦不時被人質疑她現在的靚樣，與她初入行時的模樣有所出入，近日林婷婷入行前做中學老師時的戴眼鏡造型更被曝光，不過網民就力撐她以前同現在一樣，都擁有甜美的笑容！
林婷婷曾任職3年中學教師
2019年加盟TVB的林婷婷，2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，其後才於無綫新聞部擔任記者，並修畢碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任英文新聞主播，其後於2021年轉到翡翠台擔任黃金時段，擔任六點半新聞主播。
靚樣被質疑曾升級
有網民指林婷婷的外貌有幾分似藝人譚凱琪，一樣擁有甜美童顏，但亦有網民指林婷婷初入行的模樣，與現時稍有出入，質疑其外貌經過升級。
四眼中學Miss造型受讚賞
近日就有幾張林婷婷在中學做教師的相片曝光，相中她戴著眼鏡，充滿青春感覺，氣質十分清純，網民都大讚她的笑容和現在一樣，都係甜到漏。
參加潑水節變濕身女主播
早前林婷婷在社交網連環分享了多張滿面白色粉末的「濕身」照，原來她參加了在九龍城舉行的泰國潑水節，仲透露自己玩得非常滿足，網民都紛紛留言大讚她：「笑得好甜，好似中學生」、「真正零死角」、「充滿童真」、「真心靚過晒啲星」等等。
可愛跳舞人氣最強
平日愛在IG分享工作片段的林婷婷，被指貌似TVB花旦譚凱琪而為人熟悉，憑甜美笑容融化不少粉絲，更曾著旗袍報天氣，及曾在綵排天氣報告時似跳舞一樣手指指，十分可愛。
愛分享生活點滴
林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡，早前香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親過聖誕。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lintingting、無綫新聞截圖、[email protected] Lin Page