新聞小花林婷婷靚樣被質疑升級 戴眼鏡中學Miss造型曝光網民力讚一樣咁甜

無綫新聞主播林婷婷（Jacky）入行4年，憑住一副甜美童顏和精通5種語言的能力，人氣愈來愈強，但亦不時被人質疑她現在的靚樣，與她初入行時的模樣有所出入，近日林婷婷入行前做中學老師時的戴眼鏡造型更被曝光，不過網民就力撐她以前同現在一樣，都擁有甜美的笑容！