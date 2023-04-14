林婷婷

新聞小花林婷婷靚樣被質疑升級 戴眼鏡中學Miss造型曝光網民力讚一樣咁甜

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫新聞主播林婷婷（Jacky）入行4年，憑住一副甜美童顏和精通5種語言的能力，人氣愈來愈強，但亦不時被人質疑她現在的靚樣，與她初入行時的模樣有所出入，近日林婷婷入行前做中學老師時的戴眼鏡造型更被曝光，不過網民就力撐她以前同現在一樣，都擁有甜美的笑容！

林婷婷 林婷婷孭住一部專業相機現身潑水節，搞到好多網民都以為佢係去開工做採訪，但佢話自己當日其實係「day-off」！
林婷婷早前現身潑水節，與市民打成一片，加上甜美的笑容，大受網民讚賞！（圖片來源：[email protected]_lintingting）

林婷婷曾任職3年中學教師

2019年加盟TVB的林婷婷，2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，其後才於無綫新聞部擔任記者，並修畢碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任英文新聞主播，其後於2021年轉到翡翠台擔任黃金時段，擔任六點半新聞主播。

林婷婷去年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，以最高等級成績獲取碩士資格。
林婷婷2021年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，並以最高等級成績獲取碩士資格。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷2019年加入無綫新聞台，成為明珠台晚間及財經新聞記者及主播。
林婷婷2019年加入無綫新聞台，成為明珠台晚間及財經新聞記者及主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）

靚樣被質疑曾升級

有網民指林婷婷的外貌有幾分似藝人譚凱琪，一樣擁有甜美童顏，但亦有網民指林婷婷初入行的模樣，與現時稍有出入，質疑其外貌經過升級。

網民指林婷婷初入行的樣子圖），與現在大不同，可能是化妝和髮型轉變。
網民指林婷婷初入行的樣子（圖），與現在大不同。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷剛入行時擔任記者。
有網民就力撐只係化妝同髮型唔同咗。（圖片來源：無綫新聞截圖）

四眼中學Miss造型受讚賞

近日就有幾張林婷婷在中學做教師的相片曝光，相中她戴著眼鏡，充滿青春感覺，氣質十分清純，網民都大讚她的笑容和現在一樣，都係甜到漏。

林婷婷 戴著眼鏡的林婷婷，氣質十分清純。
戴著眼鏡的林婷婷，氣質十分清純。（圖片來源：[email protected] Lin Page）
林婷婷 網民都大讚做Miss時的林婷婷笑容滿分。
網民都大讚做Miss時的林婷婷笑容滿分。（圖片來源：[email protected] Lin Page）

參加潑水節變濕身女主播

早前林婷婷在社交網連環分享了多張滿面白色粉末的「濕身」照，原來她參加了在九龍城舉行的泰國潑水節，仲透露自己玩得非常滿足，網民都紛紛留言大讚她：「笑得好甜，好似中學生」、「真正零死角」、「充滿童真」、「真心靚過晒啲星」等等。

林婷婷 雖然畀抹上成面粉，但林婷婷都好注重儀容，不停撥頭髮。
雖然畀抹上成面粉，但林婷婷都好注重儀容，不停撥頭髮。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷 但都難逃再次被抹粉，搞到面容扭曲晒！
但都難逃再次被抹粉，搞到面容扭曲晒！（圖片來源：[email protected]_lintingting）

可愛跳舞人氣最強

平日愛在IG分享工作片段的林婷婷，被指貌似TVB花旦譚凱琪而為人熟悉，憑甜美笑容融化不少粉絲，更曾著旗袍報天氣，及曾在綵排天氣報告時似跳舞一樣手指指，十分可愛。

無綫主播林婷婷着旗袍報天氣，展現美妙曲線，引起全城宅男網民追捧！
林婷婷曾著旗袍報天氣。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷畢業於香港中文大學英文系，網民大讚她咬字最正。
展現出美妙曲線。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 原來綵排時的她勁活潑。
早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。（圖片來源：無綫新聞截圖）

愛分享生活點滴

林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡，早前香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親過聖誕。

林婷婷 熱愛飲食的林婷婷，也有晒飲食照。
熱愛飲食的林婷婷，也有晒飲食照。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lintingting、無綫新聞截圖、[email protected] Lin Page

讀者留言

熱門文章

 