新聞主播林婷婷港鐵除罩獲勁讚「唔戴仲靚」 曾著旗袍報天氣驚艷網民
林婷婷問：你揀脫下口罩抑或防護依舊？
林婷婷日前親身去到港鐵一邊除下口罩一邊新聞，並在社交網寫上：「歷時959日的「口罩令」3月1日解除：你揀脫下口罩抑或防護依舊？」
網民：想坐你隔離
不過有不少網民都將焦點放在林婷婷除罩後的靚樣上，紛紛表示：「點解依個女仔帶唔帶口罩都咁靚嘅」、「唔戴口罩靚過戴口罩，簡直大美人」、「揀你得唔得？」、「為咗公眾利益，我唔準你戴呀」、「想坐你隔離」、「唔戴仲靚」等等。
林婷婷曾任職三年中學教師
據知林婷婷在台灣出世，香港中文大學文學院英文系學士畢業，做過三年中學教師，期間研究比較香港、台灣及新加坡的教育體制，18年獲新加坡國立大學李光耀公共政策學院頒發個案研究獎，以優秀成績獲取全年獎學金，其後林婷婷在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，以最高等級成績獲取碩士資格。
攞過「卓越新聞報道獎」
林婷婷自2019年2月加入無綫，一開始是港聞記者，及後成為了明珠台晚間和財經新聞記者兼主播，2021年更開始兼任翡翠台新聞主播。除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」。
著旗袍報天氣引網民熱捧
有網民指林婷婷初入行的模樣與現時稍有出入，亦有指她的外貌有幾分似藝人譚凱琪而被熱捧，早前林婷婷曾穿著旗袍報天氣，展現出迷人曲線，更引起全城男網民追捧！
網民：見到佢都開心
網民大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「雖然間中報道有甩漏，但見到佢都幾開心」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」
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