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新聞主播林婷婷港鐵除罩獲勁讚「唔戴仲靚」 曾著旗袍報天氣驚艷網民

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現年30歲的林婷婷（Jacky）加入無綫4年，由明珠台新聞主播到現在做埋翡翠台晚間新聞主播，一直深受網民喜愛，近日她有見口罩令解除，就親身去到港鐵拍攝「除罩」報道，引來網民勁讚她「除口罩靚過戴口罩」！

林婷婷 林婷婷除罩前一刻。
林婷婷除罩前一刻。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

林婷婷問：你揀脫下口罩抑或防護依舊？

林婷婷日前親身去到港鐵一邊除下口罩一邊新聞，並在社交網寫上：「歷時959日的「口罩令」3月1日解除：你揀脫下口罩抑或防護依舊？」

林婷婷 除下口罩後的林婷婷。
除下口罩後的林婷婷。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷 林婷婷擁有甜美樣貌，更精通廣東話、英文、普通話、日文和法文5種語言，獲網民大讚美貌與智慧並重。
林婷婷擁有甜美樣貌，更精通廣東話、英文、普通話、日文和法文5種語言，獲網民大讚美貌與智慧並重。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

網民：想坐你隔離

不過有不少網民都將焦點放在林婷婷除罩後的靚樣上，紛紛表示：「點解依個女仔帶唔帶口罩都咁靚嘅」、「唔戴口罩靚過戴口罩，簡直大美人」、「揀你得唔得？」、「為咗公眾利益，我唔準你戴呀」、「想坐你隔離」、「唔戴仲靚」等等。

林婷婷 雖然口罩令已解除，但鏡頭所見，大部份港鐵乘客仍戴著口罩。
雖然口罩令已解除，但鏡頭所見，大部份港鐵乘客仍戴著口罩。（圖片來源：明珠台截圖）
林婷婷 林婷婷一邊報道新聞一邊除下口罩。
林婷婷一邊報道新聞一邊除下口罩。（圖片來源：明珠台截圖）
林婷婷 網民都大讚林婷婷除罩後更加靚。
網民都大讚林婷婷除罩後更加靚。（圖片來源：明珠台截圖）

林婷婷曾任職三年中學教師

據知林婷婷在台灣出世，香港中文大學文學院英文系學士畢業，做過三年中學教師，期間研究比較香港、台灣及新加坡的教育體制，18年獲新加坡國立大學李光耀公共政策學院頒發個案研究獎，以優秀成績獲取全年獎學金，其後林婷婷在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，以最高等級成績獲取碩士資格。

林婷婷去年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，以最高等級成績獲取碩士資格。
林婷婷2021年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，並以最高等級成績獲取碩士資格。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

攞過「卓越新聞報道獎」

林婷婷自2019年2月加入無綫，一開始是港聞記者，及後成為了明珠台晚間和財經新聞記者兼主播，2021年更開始兼任翡翠台新聞主播。除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」。

林婷婷近半年開始擔任無綫翡翠台新聞主播。
林婷婷2021年開始擔任無綫翡翠台新聞主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 林婷婷已先後在2021及2022年獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。
林婷婷已先後在2021及2022年獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

著旗袍報天氣引網民熱捧

有網民指林婷婷初入行的模樣與現時稍有出入，亦有指她的外貌有幾分似藝人譚凱琪而被熱捧，早前林婷婷曾穿著旗袍報天氣，展現出迷人曲線，更引起全城男網民追捧！

網民指林婷婷初入行的樣子圖），與現在大不同，可能是化妝和髮型轉變。
網民指林婷婷初入行的樣子（圖），與現在大不同，可能是化妝和髮型轉變。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷剛入行時擔任記者。
有網民就力撐只係化妝唔同咗。（圖片來源：無綫新聞截圖）

網民：見到佢都開心

網民大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「雖然間中報道有甩漏，但見到佢都幾開心」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」

無綫主播林婷婷着旗袍報天氣，展現美妙曲線，引起全城宅男網民追捧！
無綫主播林婷婷着旗袍報天氣，展現美妙曲線。（圖片來源：明珠台截圖）
林婷婷 引起全城宅男網民追捧！
引起全城宅男網民追捧！（圖片來源：明珠台截圖）
林婷婷畢業於香港中文大學英文系，網民大讚她咬字最正。
林婷婷畢業於香港中文大學英文系，網民大讚她咬字最正。（圖片來源：明珠台截圖）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lintingting、明珠台截圖、無綫新聞截圖

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