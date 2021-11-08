明珠新聞主播林婷婷驚豔現身翡翠台 網民：唔好放走佢﹗
無綫新聞盛產靚女主播，在明珠台任新聞記者及主播的陳婷婷（Jacky），近日在翡翠台出現報新聞及天氣，做得大台天氣女郎大多高質，林婷婷的出現令網民大讚好驚喜，指聽到佢講中文感覺分外親切，留言希望翡翠台千祈唔好放走佢﹗
文：東方新地｜圖：無綫新聞截圖、[email protected]_lintingting
文：東方新地｜圖：無綫新聞截圖、[email protected]_lintingting
年約27歲林婷婷19年加入無綫新聞台，成為明珠台晚間及財經新聞記者及主播，近日卻現身翡翠台﹗網民對林婷婷轉channel由講英文變講中文都大感親切又叫好﹗更留言指希望大台千祈唔好放佢返明珠台喎﹗
林婷婷曾獲新聞獎
林婷婷19年2月加入無綫，除了報道新聞外，亦負責專題報導，曾探討教育、科技及文化議題, 其負責的難民模特兒故事更曾獲Asiavision 2021 《卓越新聞報導獎》﹗
林婷婷今年以最高等成績碩士畢業
林婷婷在職場表現優越﹗同時也是一位學霸，林婷婷畢業於香港中文大學英文系，成為新聞主播前，曾任職中學教師三年，期間研究比較香港、台灣及新加坡的教育體制，18年獲新加坡國立大學李光耀公共政策學院頒發個案研究獎，以優秀成績獲取全年獎學金﹗其後在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，今年以最高等級成績獲取碩士資格﹗
林婷婷出道兩年樣子變化大﹗？
林婷婷有一雙大眼睛，樣子甜美，笑起來變腰果眼，網民指見到她的笑容會即時被溶化﹗力捧她成新一代靚女主播，並指她能與模特身出身的主播黎在山齊名﹗不過有網民指兩年前林婷婷跟現在的樣子大不同，有網民細心研究指是化妝及髮型轉變，相信她是純天然﹗
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