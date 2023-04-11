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新聞小花林婷婷驚變濕身女主播 竟被網民投訴一件事

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現年30歲的林婷婷（Jacky）加入無綫4年，由港聞組記者做到明珠台新聞主播，因為相貌甜美，有幾分似譚凱琪，而引起網民關注，近日她在社交網連環分享了多張滿面白色粉末的「濕身」照，原來她參加了在九龍城舉行的泰國潑水節，仲透露自己玩得非常滿足，不過就有多個網民都留言投訴她一件事！

林婷婷 林婷婷孭住一部專業相機現身潑水節，搞到好多網民都以為佢係去開工做採訪，但佢話自己當日其實係「day-off」！
林婷婷孭住一部專業相機現身潑水節，搞到好多網民都以為佢係去開工做採訪，但佢話自己當日其實係「day-off」！（圖片來源：[email protected]_lintingting）

林婷婷：萬千祝福在「濕身」

林婷婷透露她日前趁住「day-off」（休假日），去參加了因疫情關係已停辦了3年的九龍城潑水節，除了被潑水外，她更被熱情的參加者抹上了滿面爽身粉，她笑言：

萬千祝福在「濕身」，
電話也不敵大家的沐浴祝福！
九龍城的街頭「泰」混戰，大人小朋友都好有力「水」，
潑水迎泰式春分，望新一年順風順水。

林婷婷 林婷婷當日睇嚟玩得好盡興。
林婷婷當日睇嚟玩得好盡興。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷 不過有網民就錯重點，話好羨慕條相機帶！
不過有網民就錯重點，話好羨慕條相機帶！（圖片來源：[email protected]_lintingting）

「面容扭曲」逐格捉

之後林婷婷又大方分享自己被抹爽身粉時「面容扭曲」的連環照，自嘲：「青筋盡谷，面容扭曲。泰滿足，逐格捉！」獲網民大讚好有文采，有紛紛留言讚她：「笑得好甜，好似中學生」、「真正零死角」、「充滿童真」、「真心靚過晒啲星」等等。

林婷婷 雖然畀抹上成面粉，但林婷婷都好注重儀容，不停撥頭髮。
雖然畀抹上成面粉，但林婷婷都好注重儀容，不停撥頭髮。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷 但都難逃再次被抹粉，搞到面容扭曲晒！
但都難逃再次被抹粉，搞到面容扭曲晒！（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷 最後成面都白晒！
最後成面都白晒！（圖片來源：[email protected]_lintingting）

被網民投訴著得太多衫

不過亦有不少網民投訴林婷婷著得太多衫，睇唔出有濕身：「著咁多衫去玩潑水節！仲要厚外套」、「點解一滴水都無中嘅？」、「唔覺你濕嘅？反而成身都係粉」等，但在林婷婷的IG限時動態中，其實亦有晒出她一頭秀髮盡濕的靚相！

林婷婷 林婷婷頭髮真係濕晒。
林婷婷頭髮真係濕晒。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷 但佢一啲都唔介意，仲周圍影相。
但佢一啲都唔介意，仲周圍影相。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷 又同一班參加者合照。
又同一班參加者合照。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

林婷婷碩士畢業懂五種語言

林婷婷是現時無綫新聞部最強人氣女主播，IG有高達43,000名以上的Followers。2019年加盟TVB的林婷婷，2015年畢業於中文大學英文系後，投身教師工作三年，其後才於無綫新聞部擔任記者，並修畢碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任英文新聞主播，其後於2021年轉到翡翠台擔任黃金時段，擔任六點半新聞主播。

林婷婷去年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，以最高等級成績獲取碩士資格。
林婷婷2021年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，並以最高等級成績獲取碩士資格。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷 林婷婷已先後在2021及2022年獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。
更先後在2021及2022年獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

可愛跳舞人氣最強

平日愛在IG分享工作片段的林婷婷，被指貌似TVB花旦譚凱琪而為人熟悉，憑甜美笑容融化不少粉絲，更曾被貼綵排天氣報告時跳舞手指指，十分可愛。林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡，早前香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親過聖誕。

林婷婷畢業於香港中文大學英文系，網民大讚她咬字最正。
林婷婷曾著旗袍報天氣，展現美妙曲線。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 原來綵排時的她勁活潑。
早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。（圖片來源：無綫新聞截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lintingting、無綫新聞截圖

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