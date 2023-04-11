新聞小花林婷婷驚變濕身女主播 竟被網民投訴一件事
林婷婷：萬千祝福在「濕身」
林婷婷透露她日前趁住「day-off」（休假日），去參加了因疫情關係已停辦了3年的九龍城潑水節，除了被潑水外，她更被熱情的參加者抹上了滿面爽身粉，她笑言：
萬千祝福在「濕身」，
電話也不敵大家的沐浴祝福！
九龍城的街頭「泰」混戰，大人小朋友都好有力「水」，
潑水迎泰式春分，望新一年順風順水。
「面容扭曲」逐格捉
之後林婷婷又大方分享自己被抹爽身粉時「面容扭曲」的連環照，自嘲：「青筋盡谷，面容扭曲。泰滿足，逐格捉！」獲網民大讚好有文采，有紛紛留言讚她：「笑得好甜，好似中學生」、「真正零死角」、「充滿童真」、「真心靚過晒啲星」等等。
被網民投訴著得太多衫
不過亦有不少網民投訴林婷婷著得太多衫，睇唔出有濕身：「著咁多衫去玩潑水節！仲要厚外套」、「點解一滴水都無中嘅？」、「唔覺你濕嘅？反而成身都係粉」等，但在林婷婷的IG限時動態中，其實亦有晒出她一頭秀髮盡濕的靚相！
林婷婷碩士畢業懂五種語言
林婷婷是現時無綫新聞部最強人氣女主播，IG有高達43,000名以上的Followers。2019年加盟TVB的林婷婷，2015年畢業於中文大學英文系後，投身教師工作三年，其後才於無綫新聞部擔任記者，並修畢碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任英文新聞主播，其後於2021年轉到翡翠台擔任黃金時段，擔任六點半新聞主播。
可愛跳舞人氣最強
平日愛在IG分享工作片段的林婷婷，被指貌似TVB花旦譚凱琪而為人熟悉，憑甜美笑容融化不少粉絲，更曾被貼綵排天氣報告時跳舞手指指，十分可愛。林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡，早前香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親過聖誕。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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