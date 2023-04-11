新聞小花林婷婷驚變濕身女主播 竟被網民投訴一件事

現年30歲的林婷婷（Jacky）加入無綫4年，由港聞組記者做到明珠台新聞主播，因為相貌甜美，有幾分似譚凱琪，而引起網民關注，近日她在社交網連環分享了多張滿面白色粉末的「濕身」照，原來她參加了在九龍城舉行的泰國潑水節，仲透露自己玩得非常滿足，不過就有多個網民都留言投訴她一件事！