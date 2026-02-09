「新聞女神」林婷婷婚後火速返主播台 與老公罕見「同框」播報閃爆螢幕
「新聞女神」林婷婷與同為主播的老公李天耀（Timothy）上月完婚後，火速重返主播台繼續工作，近日更出現罕見「同框」播報的甜蜜畫面！這對新聞界金童玉女的婚後首次螢幕互動，瞬間成為觀眾熱議焦點，背後更隱藏著新婚夫妻的專業默契和深厚感情。
林婷婷老公罕見「同框」 甜蜜播報閃爆螢幕
雖說是「同框」，但其實是林婷婷在明珠台《七點半新聞報道》中，介紹下一則報道時巧妙地講出另一半的名字。當林婷婷說出「Timothy Li reports」（以下交畀李天耀）時，造就了這對新婚夫妻名字「同框」的溫馨畫面。這個看似平常的播報環節，卻因為兩人的特殊關係而變得格外有意思，讓觀眾感受到濃濃的愛意。
新聞女神顏值人氣不輸藝人 被譽為新一代女神
被譽為最美新聞主播的林婷婷，憑藉甜美外表及出色口才令人印象深刻，被喻為「新一代新聞女神」，顏值和人氣完全不輸給娛樂圈藝人。她在新聞界的地位舉足輕重，專業表現備受讚賞，加上清新脫俗的氣質，成功俘虜大批觀眾的心。婚後的林婷婷依然保持最佳狀態，在螢幕前展現專業風範。
去年情人節甜蜜告白 暗示好事將近
回顧兩人的愛情故事，林婷婷去年情人節曾因為一句說話疑似與男友李天耀好事將近。當時她在社交媒體上寫道：「同另一半都在努力工作同慳錢，所以估唔到今年有花收。多謝你。」這句充滿愛意的話語，已經暗示兩人正為未來共同努力，為婚禮作準備。果然不久後兩人就宣布結婚喜訊，成為新聞界一時佳話。
網民大讚金童玉女 事有湊巧充滿愛意
這次「同框」播報的巧合安排，讓網民直呼「事有湊巧」，紛紛大讚兩人是「金童玉女」的完美組合。有觀眾留言表示：「真係充滿愛！」、「簡直係最甜蜜嘅新聞報道」。林婷婷與李天耀的結合不僅是個人幸福，更為新聞界增添一段美好佳話，兩人的專業表現和甜蜜互動，成為觀眾茶餘飯後的熱門話題。
