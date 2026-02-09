「新聞女神」林婷婷婚後火速返主播台 與老公罕見「同框」播報閃爆螢幕

「新聞女神」林婷婷與同為主播的老公李天耀（Timothy）上月完婚後，火速重返主播台繼續工作，近日更出現罕見「同框」播報的甜蜜畫面！這對新聞界金童玉女的婚後首次螢幕互動，瞬間成為觀眾熱議焦點，背後更隱藏著新婚夫妻的專業默契和深厚感情。