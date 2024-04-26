林婷婷獲好友重溫生日加工作照 著背心連身裙側身透光盡展曲線美

TVB新聞女神林婷婷（Jacky）去年31歲生日曾獲好友鍾芯豫（Natalie）為她慶生，近日鍾芯豫就在社交網發放了一輯當日的慶生照，還有林婷婷的單人工作照，並特別Tag林婷婷，笑指這些是：「櫃桶底摷出嚟嘅相，再唔post下個生日都嚟緊！」
林婷婷 鍾芯豫 獲網民大讚靚女姊妹花
鍾芯豫在社交網分享出與林婷婷去年慶祝生日的相片，當中還有林婷婷的單人工作照，相中林婷婷正穿著一件白色背心連身裙專心工作，但當她打側身時，在光線下裙子顯得有點透光，盡展其曲線美。有網民大讚林婷婷輕易成為全場焦點，也有網民勁讚她和鍾芯豫一樣靚女，相貌也有點相似，好似一對姊姊花！
林婷婷回到母校打卡 緊身背心上陣勁養眼
林婷婷早前回到母校嘉諾撒聖瑪利書院，期後於IG Po出當日的照片，相中並不是平常上班的主播Look， 而是穿上了一件緊身的白色短袖冷衫，而這件衣服顯得她玲瓏浮凸，令一眾網民無限聯想，畫面相當有衝擊，超級可愛！林婷婷又到了校園廣播室打卡，還自爆曾在廣播室擔任播報員，並感謝老師們成就了今日的自己。
林婷婷被攬膊頭 網友好奇隻手係邊個
其中一張女神被攬膊頭，有網友肉緊追問呢一隻手係邊個嘅，不過林婷婷就未有回覆。
林婷婷曾著旗袍報天氣驚艷網民
林婷婷自2019年加入無綫，憑着甜美外表深受網民喜愛，更被捧為新一代新聞女神。過往她亦不時在報道上打破嚴肅報新聞的框框，嘗試作出新突破，包括著旗袍報天氣、在港鐵車廂中除口罩做報道等，都令網民感覺好驚喜，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」
吊威也打後空翻技驚四座 網民錯重點：淨係睇到中間個U型
林婷婷早前在訪問藝人龐景峰時，曾即席表演後空翻，並在落地企穩後立即進行報道，而且以廣東話、普通話及英語報道時，每次都要再打一個後空翻，令網民驚嘆她表現好專業，不過就有網民錯重點，話淨係睇到林婷婷中間展現出的U型！
報天氣前活潑綵排一面曝光網民勁讚有潛質入劇組
此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！
林婷婷曾任職3年中學教師
林婷婷2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，及後修畢香港大學文學及文化研究碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播，2021年開始兼任翡翠台晚間新聞提要主播。
攞過「卓越新聞報道獎」
除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」，獲網民大讚前途無可限量。