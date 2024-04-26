林婷婷獲好友重溫生日加工作照 著背心連身裙側身透光盡展曲線美

TVB新聞女神林婷婷（Jacky）去年31歲生日曾獲好友鍾芯豫（Natalie）為她慶生，近日鍾芯豫就在社交網發放了一輯當日的慶生照，還有林婷婷的單人工作照，並特別Tag林婷婷，笑指這些是：「櫃桶底摷出嚟嘅相，再唔post下個生日都嚟緊！」

