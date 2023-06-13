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林婷婷採訪黃鴨生圖引網民熱議 真實身高竟然被指似一位女星？！

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現年30歲的TVB新聞主播林婷婷（Jacky），一向以甜美靚樣深得網民喜愛，獲封為「新聞女神」，近日她到金鐘添馬公園直擊報道黃鴨的現場消息，就有社交網專頁拍到她的生圖，引來不少網民熱議，更指她的真實身高目測同一位女星相差不遠！

林婷婷 林婷婷早前出席海洋保育活動時，小腿仍十分白滑。
過往林婷婷開工經著連身裙，但少有企直直影全身相，令網民對她的真實身高十分好奇。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷 雖然口罩令已解除，但鏡頭所見，大部份港鐵乘客仍戴著口罩。
到港鐵車廂報道口罩令解除的新聞時，鏡頭曾影過林婷婷全身，但當時林婷婷似乎著住一對高踭短靴。（圖片來源：無綫新聞截圖）

林婷婷 全身相罕有曝光

林婷婷當日直擊採訪黃鴨時，穿著一件寶藍色連身裙配襯黑色平底鞋，由於平日報新聞時，都只能見到林婷婷上半身，今次難得影到林婷婷全身相，引來不少網民對她的真實身高表示驚訝：「好似生得幾細粒，矯小玲瓏嗰種」、「影到佢腳咁短嘅」、「目測同小儀身高差唔多」、「5呎2」等。

林婷婷 專頁版主搞笑問大家：「左定右？林婷婷 vs 兩隻黃鴨）」
專頁版主搞笑問大家：「左定右？（林婷婷 vs 兩隻黃鴨）」（圖片來源：[email protected]新聞人事全面睇）
林婷婷 小儀身高係148cm4尺10吋）。
小儀身高係148cm（4尺10吋）。（圖片來源：[email protected]

推車仔被笑似師奶仔

另一張相見到林婷婷在烈日下推著一架貼有TVB貼紙的手推車，但臉上仍一直保持著甜美笑容，令網民紛紛大讚她親力親為，好敬業樂業，並叮囑她要小心中暑，但也有網民取笑她推車時個樣似足師奶仔：「似師奶去街市買餸！」、「個姿勢好似『黃老太』推車」、「似阿婆賣紙皮」、「似送貨」等等。

林婷婷 不少網民都心痛林婷婷要在烈日下推車。
不少網民都心痛林婷婷要在烈日下幫同事手推車仔。（圖片來源：[email protected]新聞人事全面睇）
林婷婷 當日林婷婷報道黃鴨消息時，鏡頭只影到她的上半身。
當日林婷婷報道黃鴨消息時，鏡頭只影到她的上半身。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 雖然天氣好炎熱，但林婷婷鏡頭前同鏡頭後，都全程keep住甜美笑容。
雖然天氣好炎熱，但林婷婷鏡頭前同鏡頭後，都全程keep住甜美笑容。（圖片來源：無綫新聞截圖）

林婷婷曾任職3年中學教師

林婷婷2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，及後修畢香港大學文學及文化研究碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播，2021年開始兼任翡翠台晚間新聞提要主播。

林婷婷去年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，以最高等級成績獲取碩士資格。
林婷婷2021年在香港大學進修文學及文化研究碩士學位，並以最高等級成績獲取碩士資格。（圖片來源：[email protected]_lintingting）
林婷婷2019年加入無綫新聞台，成為明珠台晚間及財經新聞記者及主播。
林婷婷2019年加入無綫新聞台，成為明珠台晚間及財經新聞記者及主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）

攞過「卓越新聞報道獎」

除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」。

林婷婷近半年開始擔任無綫翡翠台新聞主播。
林婷婷2021年開始擔任無綫翡翠台新聞主播。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 林婷婷已先後在2021及2022年獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。
林婷婷已先後在2021及2022年獲得Asiavision「卓越新聞報道獎」。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

靚樣被質疑曾升級

有網民指林婷婷的外貌有幾分似藝人譚凱琪，一樣擁有甜美童顏，但亦有網民指林婷婷初入行的模樣，與現時稍有出入，質疑其外貌經過升級，不過亦有不少網民力撐林婷婷只係化妝有分別。

網民指林婷婷初入行的樣子圖），與現在大不同，可能是化妝和髮型轉變。
網民指林婷婷初入行的樣子（圖），與現在大不同。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷剛入行時擔任記者。
有網民就力撐只係化妝同髮型唔同咗。（圖片來源：無綫新聞截圖）

著旗袍報天氣引網民熱捧

林婷婷曾穿著旗袍報天氣，展現出迷人曲線，更引起全城男網民追捧，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」

無綫主播林婷婷着旗袍報天氣，展現美妙曲線，引起全城宅男網民追捧！
無綫主播林婷婷着旗袍報天氣，展現美妙曲線。（圖片來源：明珠台截圖）
林婷婷畢業於香港中文大學英文系，網民大讚她咬字最正。
林婷婷畢業於香港中文大學英文系，網民大讚她咬字最正。（圖片來源：明珠台截圖）

報天氣前活潑綵排一面曝光

此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。

林婷婷 林婷婷平日報天氣好正經。
林婷婷平日報天氣好正經。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 原來綵排時的她勁活潑。
原來綵排時的她勁活潑。（圖片來源：無綫新聞截圖）

網民勁讚有潛質入劇組

期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！

林婷婷 表情多多的林婷婷，在綵排期間仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。
表情多多的林婷婷，在綵排期間仲不停整理頭髮，追問工作人員自己哪個角度較為好看。（圖片來源：無綫新聞截圖）
林婷婷 另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。
另一段影片中，則見到林婷婷報新聞時，以為鏡頭冇影到她，就做出了趣怪表情。（圖片來源：無綫新聞截圖）

愛分享生活點滴

林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡居住，去年尾香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親兼過聖誕。

林婷婷 熱愛飲食的林婷婷，也有晒飲食照。
熱愛飲食的林婷婷，也有晒飲食照。（圖片來源：[email protected]_lintingting）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_lintingting、無綫新聞截圖、[email protected]新聞人事全面睇、[email protected]

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