林婷婷採訪黃鴨生圖引網民熱議 真實身高竟然被指似一位女星？！

現年30歲的TVB新聞主播林婷婷（Jacky），一向以甜美靚樣深得網民喜愛，獲封為「新聞女神」，近日她到金鐘添馬公園直擊報道黃鴨的現場消息，就有社交網專頁拍到她的生圖，引來不少網民熱議，更指她的真實身高目測同一位女星相差不遠！