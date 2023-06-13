林婷婷採訪黃鴨生圖引網民熱議 真實身高竟然被指似一位女星？！
林婷婷 全身相罕有曝光
林婷婷當日直擊採訪黃鴨時，穿著一件寶藍色連身裙配襯黑色平底鞋，由於平日報新聞時，都只能見到林婷婷上半身，今次難得影到林婷婷全身相，引來不少網民對她的真實身高表示驚訝：「好似生得幾細粒，矯小玲瓏嗰種」、「影到佢腳咁短嘅」、「目測同小儀身高差唔多」、「5呎2」等。
推車仔被笑似師奶仔
另一張相見到林婷婷在烈日下推著一架貼有TVB貼紙的手推車，但臉上仍一直保持著甜美笑容，令網民紛紛大讚她親力親為，好敬業樂業，並叮囑她要小心中暑，但也有網民取笑她推車時個樣似足師奶仔：「似師奶去街市買餸！」、「個姿勢好似『黃老太』推車」、「似阿婆賣紙皮」、「似送貨」等等。
林婷婷曾任職3年中學教師
林婷婷2015年畢業於中文大學英文系後，曾做過3年中學教師，自2019年2月加入TVB新聞部，初時擔任港聞組記者，及後修畢香港大學文學及文化研究碩士課程，由於能操中、英、粵、日、法五種語言，獲委派到明珠台擔任晚間和財經新聞記者兼主播，2021年開始兼任翡翠台晚間新聞提要主播。
攞過「卓越新聞報道獎」
除了報道新聞外，林婷婷亦負責專題報道，曾探討教育、科技及文化議題，其負責的《難民模特兒》及《港大國殤之柱》故事，更連續兩年獲得Asiavision亞太廣播聯盟頒發的 「卓越新聞報道獎」。
靚樣被質疑曾升級
有網民指林婷婷的外貌有幾分似藝人譚凱琪，一樣擁有甜美童顏，但亦有網民指林婷婷初入行的模樣，與現時稍有出入，質疑其外貌經過升級，不過亦有不少網民力撐林婷婷只係化妝有分別。
著旗袍報天氣引網民熱捧
林婷婷曾穿著旗袍報天氣，展現出迷人曲線，更引起全城男網民追捧，大讚她才貌兼備：「翡翠明珠兩邊走，有前途！」、「wow 旗袍讀大學嗰時已經幾正，啲英文係咁多個咬字最正」、「獲獎中英採訪新聞天氣財經全能主播記者，仲要靚到黐肺！」又紛紛留言希望翡翠台「千祈唔好放走佢！」
報天氣前活潑綵排一面曝光
此外早前網上流傳一段林婷婷報天氣前的綵排片段，片中她對住螢幕不停指手劃腳，表情多多，仲向工作人員表示「係唔係要再過啲？」、「呢個！呢個」、「OK」等等，感覺非常活潑。
網民勁讚有潛質入劇組
期間林婷婷不斷整理頭髮，又追問工作人員自己哪個角度比較好看，引來網民大讚她360度都好靚女，好有潛質入戲劇組拍劇，仲讚她「好得意」、「捉佢拍劇」、「好pure 好true」！
愛分享生活點滴
林婷婷也愛在Story分享自己與友飲飲食食的生活點滴，由於父親是新加坡人，家人都在新加坡居住，去年尾香港終於開關，林婷婷就趁機飛返新加坡探親兼過聖誕。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！